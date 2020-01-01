const constants = require ( 'gocardless-nodejs/constants' ) ; const gocardless = require ( 'gocardless-nodejs' ) ; const client = gocardless ( 'your_access_token_here' , constants . Environments . Sandbox ) ; const subscription = await client . subscriptions . create ( { amount : "40" , currency : "USD" , name : "Premium Subscription" , interval_unit : "monthly" , day_of_month : "1" , metadata" : { order_no : "ABCD1234" } , links : { mandate : "MA123" } } ) ;