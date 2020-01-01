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Könnten sich Ihr Working Capital und Ihr Cashflow verbessern, wenn Sie schneller bezahlt werden? Berechnen Sie, wie viel Kapital Sie freisetzen können.
Eine lange Forderungslaufzeit und eine zunehmende Zahl an offenen Forderungen erschwert es Ihrer Marke, in die Zukunft zu investieren.
Alles funktioniert einfach ... der monatliche Abrechnungsprozess lässt sich jetzt mit ein oder zwei Klicks erledigen. Wir müssen nicht mehr darüber nachdenken oder uns Gedanken machen.
John Heggs, Finanzmanager, intY
GoCardless beruht auf dem Lastschriftverfahren, einer aktiven Zahlungsmethode. Sie erhalten so die Kontrolle darüber, wann Zahlungen eingezogen werden, und die volle Übersicht über Ihre Außenstände.
GoCardless beruht auf dem Lastschriftverfahren, einer aktiven Zahlungsmethode von Bank zu Bank, mit der Unternehmen Zahlungen direkt vom Bankkonto ihrer Kunden einziehen können.
Mit GoCardless werden rund 97,5 % der Zahlungen direkt bei der ersten Ausführung eingezogen. Mit Echtzeit-Benachrichtigungen erfahren Sie sofort, wenn eine Zahlung fehlschlägt, sodass Sie zeitnah Maßnahmen ergreifen können.
Success+ weist fehlgeschlagene Zahlungen automatisch neu an. Die intelligente Software ermittelt dafür den besten Tag für Ihren Kunden – ganz ohne Ihr Zutun. Mit Success+ können Sie 76 % der fehlgeschlagenen Zahlungen erfolgreich abbuchen.
Bieten Sie auf Ihrer Website oder Plattform ein einfaches und nahtloses Zahlungserlebnis. Unsere entwicklerfreundliche, intuitive API ist vollständig skalierbar und erfordert nur minimale Investitionen.
Branchenführender, anpassbarer Bezahlvorgang. Optimiert für Conversions und lokalisiert für über 30 Länder.
Senden Sie Kunden einen Link zu Ihrem Zahlungsplan. Ihre Kunden müssen nur einmal in einem anpassbaren Online-Formular ein Mandat für ihre Zahlungen einrichten. Sehen Sie sich an, wie es geht
// Code example for creating a subscription
$client = new \GoCardlessPro\Client(array(
'access_token' => 'your_access_token_here',
'environment' => \GoCardlessPro\Environment::SANDBOX
));
$client->subscriptions()->create([
"params" => ["amount" => 40,
"currency" => "AUD",
"name" => "Premium Subscription",
"interval_unit" => "monthly",
"day_of_month" => 1,
"metadata" => ["order_no" => "ABCD1234"],
"links" => ["mandate" => "MA123"]]
]);
# Code example for creating a subscription
import gocardless_pro
client = gocardless_pro.Client(access_token="your_access_token_here", environment='sandbox')
client.subscriptions.create(params={
"amount": "40",
"currency": "AUD",
"name": "Premium Subscription",
"interval_unit": "monthly",
"day_of_month": "1",
"metadata": {
"order_no": "ABCD1234"
},
"links": {
"mandate": "MA123"
}
})
]);
# Code example for creating a subscription
@client = GoCardlessPro::Client.new(
access_token: "your_access_token",
environment: :sandbox
)
@client.subscriptions.create(
params: {
amount: 40,
currency: "USD",
name: "Premium Subscription",
interval_unit: "monthly",
day_of_month: 1,
links: {
mandate: "MD123"
}
}
)
import static com.gocardless.GoCardlessClient.Environment.SANDBOX;
String accessToken = "your_access_token_here";
GoCardlessClient client = GoCardlessClient
.newBuilder(accessToken)
.withEnvironment(SANDBOX)
.build();
import com.gocardless.services.SubscriptionService.SubscriptionCreateRequest.IntervalUnit;
Subscription subscription = client.subscriptions().create()
.withAmount(40)
.withCurrency("USD")
.withName("Premium Subscription")
.withIntervalUnit(IntervalUnit.MONTHLY)
.withDayOfMonth(1)
.withMetadata("order_no", "ABCD1234")
.withLinksMandate("MD123")
.execute();
var subscriptionRequest = new GoCardless.Services.SubscriptionCreateRequest()
{
Amount = 40,
Currency = "USD",
Name = "Premium Subscription",
Interval = 1,
IntervalUnit = GoCardless.Services.SubscriptionCreateRequest.SubscriptionIntervalUnit.Monthly,
Links = new GoCardless.Services.SubscriptionCreateRequest.SubscriptionLinks()
{
Mandate = "MD0123"
}
};
// Code example for creating a subscription
const constants = require('gocardless-nodejs/constants');
const gocardless = require('gocardless-nodejs');
const client = gocardless('your_access_token_here', constants.Environments.Sandbox);
const subscription = await client.subscriptions.create({
amount: "40",
currency: "USD",
name: "Premium Subscription",
interval_unit: "monthly",
day_of_month: "1",
metadata": {
order_no: "ABCD1234"
},
links: {
mandate: "MA123"
}
});
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Das globale GoCardless Risikomanagementprogramm für Daten erfüllt die DSGVO und setzt Best Practices für Datenschutz um, um personenbezogene Daten optimal zu schützen.
GoCardless wird von renommierten Investoren wie Google Ventures und Salesforce Ventures finanziert und führt derzeit Transaktionen im Wert von mehr als 35 Mrd. $ pro Jahr durch.
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