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Verkürzen Sie die Zeit, bis Sie bezahlt werden

Könnten sich Ihr Working Capital und Ihr Cashflow verbessern, wenn Sie schneller bezahlt werden? Berechnen Sie, wie viel Kapital Sie freisetzen können.

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Hohe offene Forderung behindern das Wachstum

Eine lange Forderungslaufzeit und eine zunehmende Zahl an offenen Forderungen erschwert es Ihrer Marke, in die Zukunft zu investieren.

Alles funktioniert einfach ... der monatliche Abrechnungsprozess lässt sich jetzt mit ein oder zwei Klicks erledigen. Wir müssen nicht mehr darüber nachdenken oder uns Gedanken machen.

John Heggs, Finanzmanager, intY

Erhalten Sie die volle Kontrolle über den Zahlungseingang

GoCardless beruht auf dem Lastschriftverfahren, einer aktiven Zahlungsmethode. Sie erhalten so die Kontrolle darüber, wann Zahlungen eingezogen werden, und die volle Übersicht über Ihre Außenstände.

Aktiver Zahlungseinzug

GoCardless beruht auf dem Lastschriftverfahren, einer aktiven Zahlungsmethode von Bank zu Bank, mit der Unternehmen Zahlungen direkt vom Bankkonto ihrer Kunden einziehen können.

Niedrige Ausfallraten

Mit GoCardless werden rund 97,5 % der Zahlungen direkt bei der ersten Ausführung eingezogen. Mit Echtzeit-Benachrichtigungen erfahren Sie sofort, wenn eine Zahlung fehlschlägt, sodass Sie zeitnah Maßnahmen ergreifen können.

Intelligente Neuanweisungen

Success+ weist fehlgeschlagene Zahlungen automatisch neu an. Die intelligente Software ermittelt dafür den besten Tag für Ihren Kunden – ganz ohne Ihr Zutun. Mit Success+ können Sie 76 % der fehlgeschlagenen Zahlungen erfolgreich abbuchen.

So funktioniert es

Umfangreiche Integrationen

API-Integration

Bieten Sie auf Ihrer Website oder Plattform ein einfaches und nahtloses Zahlungserlebnis. Unsere entwicklerfreundliche, intuitive API ist vollständig skalierbar und erfordert nur minimale Investitionen.

Einsatzbereite Zahlungsseite

Branchenführender, anpassbarer Bezahlvorgang. Optimiert für Conversions und lokalisiert für über 30 Länder.

Sicherer Zahlungslink

Senden Sie Kunden einen Link zu Ihrem Zahlungsplan. Ihre Kunden müssen nur einmal in einem anpassbaren Online-Formular ein Mandat für ihre Zahlungen einrichten. Sehen Sie sich an, wie es geht

// Code example for creating a subscription

$client = new \GoCardlessPro\Client(array(
  'access_token' => 'your_access_token_here',
  'environment'  => \GoCardlessPro\Environment::SANDBOX
));

$client->subscriptions()->create([
  "params" => ["amount" => 40,
               "currency" => "AUD",
               "name" => "Premium Subscription",
               "interval_unit" => "monthly",
               "day_of_month" => 1,
               "metadata" => ["order_no" => "ABCD1234"],
               "links" => ["mandate" => "MA123"]]
]);
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Mit Ihrem Unternehmen verbunden

Machen Sie GoCardless durch die nahtlose Integration mit erstklassigen Abrechnungs- und CRM-Systemen zu einem Teil Ihres Unternehmens. Partner ansehen

Für Sicherheit und Reichweite konzipiert

ISO27001 certified-zertifiziert

Unsere unternehmensweiten Sicherheitsprotokolle, Services und Produkte wurden nach diesem weltweit anerkannten Standard geprüft und zertifiziert.

DSGVO-konform

Das globale GoCardless Risikomanagementprogramm für Daten erfüllt die DSGVO und setzt Best Practices für Datenschutz um, um personenbezogene Daten optimal zu schützen.

Globale Unternehmen vertrauen uns

GoCardless wird von renommierten Investoren wie Google Ventures und Salesforce Ventures finanziert und führt derzeit Transaktionen im Wert von mehr als 35 Mrd. $ pro Jahr durch.

Mehr als 50.000 große und kleine Unternehmen vertrauen uns

  • "Wir arbeiten jetzt seit acht Monaten mit GoCardless. Seitdem hatten wir weniger als ein Dutzend Zahlungsausfälle. Das ist wirklich beeindruckend!"

  • "Früher sind 19% unserer Abbuchungen fehlgeschlagen. Mit Hilfe von GoCardless konnten wir diese Zahl auf 6% reduzieren"

  • “Bei Quandoo bezahlen mehr als 50% unserer Partner via Lastschrift und in manchen Ländern sogar bis zu 85%."

  • “GoCardless hilft uns, gegenüber unseren Kunden immer transparent zu sein. Immer wenn sich etwas auf dem Konto tut, wird der Kunde informiert.”

  • “Durch die Möglichkeit GoCardless als Zahlungsmethode zu hinterlegen, können Kunden ganz einfach ihre Mitgliedschaft online abwickeln.”

Sind Sie bereit, Ihre Zahlungszeiten zu verkürzen?

Sprechen Sie mit einem unserer Zahlungs-Experten und erfahren Sie, wie Sie Ihre Zahlungsstrategie optimieren können.

Kontakt

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+44 20 4579 7398

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+44 20 8338 9540

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GoCardless SAS, 7 rue de Madrid, 75008. Paris, Frankreich

GoCardless SAS (Unternehmensregisternummer 834 422 180, R.C.S. PARIS), Stammkapital 6.000.000 EUR, ist von der ACPR (französische Finanzaufsichtsbehörde) mit dem Bank Code (CIB) 17118 für die Erbringung von Zahlungsdienstleistungen zugelassen.