So reduziert GoCardless Ihre DSO

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Erfahren Sie, wie GoCardless Ihnen hilft, durch Konto-zu-Konto-Zahlungen schneller bezahlt zu werden.
Buchen Sie eine Demo, um zu sehen wie:
Sie GoCardless für Ihr Unternehmen nutzen können
GoCardless neben Ihren aktuellen Zahlungsmethoden funktioniert
Sie Ihre spezifischen Zahlungs-Herausforderungen lösen können
die Integration in Ihre existierenden Systeme funktioniert
Sie Ihre Zahlungsstrategie optimieren können
Mit unserer auf dem Lastschriftverfahren basierenden Plattform können Sie selbst bestimmen, wann Sie Zahlungen einziehen.
Mit dieser Zahlungsmethode können Sie Zahlungen direkt von den Bankkonten Ihrer Kunden einziehen, sobald der Fälligkeitszeitpunkt einer Rechnung erreicht wurde.
Mit GoCardless werden 97.3 % der Zahlungen beim ersten Versuch erfolgreich eingezogen. Mit Success+ können Sie außerdem über 75 % Ihrer fehlgeschlagenen Zahlungen erfolgreich einziehen.
30 % der Abwanderung von Kunden ist unfreiwillig und geht auf fehlgeschlagene Zahlungen zurück.
Maximieren Sie Ihren Zahlungserfolg mit GoCardless und binden Sie Ihre treuen Kunden länger.
Unsere API ist für eine einfache Integration konzipiert, die nur minimale Investitionen in Ressourcen erfordert und sich nahtlos in Ihr Unternehmen einfügt.
Machen Sie GoCardless durch die nahtlose Integration mit erstklassigen Abrechnungs- und CRM-Systemen zu einem Teil Ihres Unternehmens. Partner ansehen
Unsere unternehmensweiten Sicherheitsprotokolle, Services und Produkte wurden nach diesem weltweit anerkannten Standard geprüft und zertifiziert.
Das globale GoCardless Risikomanagementprogramm für Daten erfüllt die DSGVO und setzt Best Practices für Datenschutz um, um personenbezogene Daten optimal zu schützen.
GoCardless wird von renommierten Investoren wie Google Ventures und Salesforce Ventures finanziert und führt derzeit Transaktionen im Wert von mehr als 35 Mrd. $ pro Jahr durch.
G2 Bewertungen
Wir entwickeln uns stetig weiter, um Unternehmen optimal beim Zahlungseinzug zu unterstützen. Unsere Kunden haben uns im G2 Payment Processing Relationship Index Report auf Platz 1 gewählt – noch vor Stripe Payments, BlueSnap und Worldpay.
„Wir möchten, dass unsere Kunden beim Kauf von DocuSign Zugang zu einfachen und bequemen Zahlungsmethoden haben. Mit GoCardless eine der wichtigsten Zahlungsoptionen anzubieten, hilft uns dabei, dies zu erreichen. Das Anbieten von Lastschriftverfahren bedeutet, dass Kunden in der Lage sind, schnelle und einfache Transaktionen durchzuführen.“
Beverly Tu, Director of eCommerce Growth, DocuSign
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