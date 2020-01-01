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So reduziert GoCardless Ihre DSO

Erfahren Sie, wie GoCardless Ihnen hilft, durch Konto-zu-Konto-Zahlungen schneller bezahlt zu werden.

Buchen Sie eine Demo, um zu sehen wie:

  • Sie GoCardless für Ihr Unternehmen nutzen können

  • GoCardless neben Ihren aktuellen Zahlungsmethoden funktioniert 

  • Sie Ihre spezifischen Zahlungs-Herausforderungen lösen können

  • die Integration in Ihre existierenden Systeme funktioniert 

  • Sie Ihre Zahlungsstrategie optimieren können

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Warum GoCardless?

Pull-basierte Zahlungen

Mit unserer auf dem Lastschriftverfahren basierenden Plattform können Sie selbst bestimmen, wann Sie Zahlungen einziehen. 

Mit dieser Zahlungsmethode können Sie Zahlungen direkt von den Bankkonten Ihrer Kunden einziehen, sobald der Fälligkeitszeitpunkt einer Rechnung erreicht wurde.

Erfolgsquote von 97.3 %

Mit GoCardless werden 97.3 % der Zahlungen beim ersten Versuch erfolgreich eingezogen. Mit Success+ können Sie außerdem über 75 % Ihrer fehlgeschlagenen Zahlungen erfolgreich einziehen.

Reduzierung der Kundenabwanderung

30 % der Abwanderung von Kunden ist unfreiwillig und geht auf fehlgeschlagene Zahlungen zurück. 

Maximieren Sie Ihren Zahlungserfolg mit GoCardless und binden Sie Ihre treuen Kunden länger.

Einfache API-Integration

Unsere API ist für eine einfache Integration konzipiert, die nur minimale Investitionen in Ressourcen erfordert und sich nahtlos in Ihr Unternehmen einfügt.

Mehr erfahren

Mit Ihrem Unternehmen verbunden

Machen Sie GoCardless durch die nahtlose Integration mit erstklassigen Abrechnungs- und CRM-Systemen zu einem Teil Ihres Unternehmens. Partner ansehen

Für Sicherheit und Reichweite konzipiert

ISO27001 certified-zertifiziert

Unsere unternehmensweiten Sicherheitsprotokolle, Services und Produkte wurden nach diesem weltweit anerkannten Standard geprüft und zertifiziert.

DSGVO-konform

Das globale GoCardless Risikomanagementprogramm für Daten erfüllt die DSGVO und setzt Best Practices für Datenschutz um, um personenbezogene Daten optimal zu schützen.

Globale Unternehmen vertrauen uns

GoCardless wird von renommierten Investoren wie Google Ventures und Salesforce Ventures finanziert und führt derzeit Transaktionen im Wert von mehr als 35 Mrd. $ pro Jahr durch.

G2 Bewertungen

Unsere Kunden haben uns auf Platz 1 gewählt

95% würden uns weiterempfehlen

Wir entwickeln uns stetig weiter, um Unternehmen optimal beim Zahlungseinzug zu unterstützen. Unsere Kunden haben uns im G2 Payment Processing Relationship Index Report auf Platz 1 gewählt – noch vor Stripe Payments, BlueSnap und Worldpay.

„Wir möchten, dass unsere Kunden beim Kauf von DocuSign Zugang zu einfachen und bequemen Zahlungsmethoden haben. Mit GoCardless eine der wichtigsten Zahlungsoptionen anzubieten, hilft uns dabei, dies zu erreichen. Das Anbieten von Lastschriftverfahren bedeutet, dass Kunden in der Lage sind, schnelle und einfache Transaktionen durchzuführen.“

Beverly Tu, Director of eCommerce Growth, DocuSign

Zur Fallstudie

Mehr als 50.000 große und kleine Unternehmen vertrauen uns

  • "Wir arbeiten jetzt seit acht Monaten mit GoCardless. Seitdem hatten wir weniger als ein Dutzend Zahlungsausfälle. Das ist wirklich beeindruckend!"

  • "Früher sind 19% unserer Abbuchungen fehlgeschlagen. Mit Hilfe von GoCardless konnten wir diese Zahl auf 6% reduzieren"

  • “Bei Quandoo bezahlen mehr als 50% unserer Partner via Lastschrift und in manchen Ländern sogar bis zu 85%."

  • “GoCardless hilft uns, gegenüber unseren Kunden immer transparent zu sein. Immer wenn sich etwas auf dem Konto tut, wird der Kunde informiert.”

  • “Durch die Möglichkeit GoCardless als Zahlungsmethode zu hinterlegen, können Kunden ganz einfach ihre Mitgliedschaft online abwickeln.”

Sind Sie bereit, Ihre Zahlungszeiten zu verkürzen?

Sprechen Sie mit einem unserer Zahlungs-Experten und erfahren Sie, wie Sie Ihre Zahlungsstrategie optimieren können.

Kontakt

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+44 20 4579 7398

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GoCardless SAS, 7 rue de Madrid, 75008. Paris, Frankreich

GoCardless SAS (Unternehmensregisternummer 834 422 180, R.C.S. PARIS), Stammkapital 6.000.000 EUR, ist von der ACPR (französische Finanzaufsichtsbehörde) mit dem Bank Code (CIB) 17118 für die Erbringung von Zahlungsdienstleistungen zugelassen.