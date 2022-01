6 Start-Up pour les modes de paiement

Le monde bancaire et des paiements doivent faire face à des start-up qui révolutionnent les modes de paiement. Se rendre dans une agence bancaire ou appeler son service client par téléphone pour initier un virement à l’encontre d’un fournisseur suite à l’achat de marchandises, deviendra très bientôt dépassé.

En effet, le développement des nouvelles technologies par rapport au paiement mobile, à favorisé l’émergence de nouveaux entrants qui révolutionnent les différentes manières d’utiliser sa trésorerie et d'effectuer des paiements au quotidien dans le cadre de son activité professionnelle. Voici un aperçu de 6 start-up innovantes dans l’univers du paiement en ligne.

Pumpkin : la start up du paiement en ligne

Pumpkin a pour objectif de fluidifier et simplifier les transferts d’argent, avec l’ambition de les rendre gratuits. La start-up semble devenir de plus en plus populaire et propose une formule pour les professionnels. Pumpkin dispose d’une solution de paiement pour les entrepreneurs et les associations à travers une plateforme de paiement et d’encaissement avec application mobile iOS et Android.

Lemon Way : Un réseau social pour effectuer des paiements en ligne

On parle désormais des paiements en ligne avec la digitalisation de réseaux sociaux. L’application de Lemon way permet de créer un compte de paiement à travers son numéro de téléphone, une adresse e-mail et son nom et prénom. Il faudra par la suite recharger le compte via une carte bancaire et il sera possible d’envoyer de l’argent sur un téléphone mobile sur son répertoire.

Effectuer un paiement via un QR code avec Flashiz

La technologie des QR code est de plus en plus utilisé dans notre quotidien et la start-up Flashiz propose un service de paiement via cette technologie. Il s’agit d’une application mobile que propose l’entreprise Mobey, qui permet d’effectuer un paiement via un QR code dans prés de 1500 partenaires de l’entreprise, que ce soit pour payer une place de parking, un ticket de transport ou autre.

iZettle : création d’un terminal de paiement mobile avec son Smartphone

iZettle est une start-up suédoise qui propose de créer un terminal de paiement mobile avec son Smartphone ou tablette comme un iPhone ou iPad. Il s’agira d’une solution particulièrement adaptée pour tout entrepreneur qui souhaite proposer un moyen de paiement envers sa clientèle avec une carte bancaire. L’entreprise propose une application pour les commerçants et artisans qui ne souhaitent pas louer ou acheter un terminal de paiement électronique. Elle s’adresse notamment aux travailleurs saisonniers, commerçants ambulants et également chauffeurs de taxis par exemple.

Affirm : la start-up de paiement en ligne par Paypal

Il s’agit d’une start-up fondée par un cofondateur de Paypal, qui propose une application mobile pour faciliter les paiements avec un appareil mobile. L’application demande à ses utilisateurs de s’identifier via Facebook, afin de sécuriser les inscriptions et les connexions et les utilisateurs pourront effectuer des achats. La solution de paiement fonctionne avec une carte bancaire virtuelle, mais également via des virements bancaires et chèques.

Payplug : la solution de paiement en ligne via Machine Learning

Payplug est une solution de paiement en ligne qui s’adresse aux commerçants, afin d’encaisser des paiements par carte bancaire que ce soit en ligne ou en magasin. Il s’agit d’une Start-up française créée en 2012, qui propose une passerelle de paiement à travers la prise en compte des flux monétiques que ce soit à distance, ou lors de la présence du client. L’entrepreneur n’aura pas besoin de souscrire à un contrat de vente à distance (VAD), avec un établissement bancaire pour utiliser ce mode de paiement.

Il existe également une fintech comme Anytime qui propose un compte bancaire professionnel et l’automatisation des paiements des factures avec le prélèvement bancaire.

