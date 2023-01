Paiement Sofort – avantages et inconvénients

Sofort (anciennement Sofort Banking) est un produit de la société suédoise Klarna. Connu également sous le nom de Pay Now, Sofort permet aux consommateurs de régler rapidement et facilement des achats en ligne en utilisant leurs coordonnées bancaires. Lors d’une transaction en ligne, le commerçant reçoit une confirmation en temps réel de l'ordre de virement du client et peut expédier les marchandises rapidement ou autoriser le téléchargement d’un produit digital.

Particulièrement prisé en Allemagne et en Autriche, ce moyen de paiement est aujourd’hui pris en charge dans de nombreux pays d’Europe.

Sofort est un moyen de paiement très similaire au virement bancaire, mais contrairement à ce dernier, le consommateur n’a pas besoin de saisir ses coordonnées bancaires. Ces informations ainsi que le montant et le bénéficiaire sont préremplis. Ce mode de paiement élimine des erreurs humaines et simplifie l’expérience acheteur en ligne.

Un paiement Sofort se fait en 4 étapes :

Le consommateur choisit son pays et la banque avec laquelle il souhaite effectuer le paiement. Il est dirigé vers une page de connexion où il se connecte avec ses coordonnées bancaires. Il confirme le transfert à l'aide d'un code PIN ou d'un lecteur de carte. Le consommateur reçoit une confirmation du transfert et/ou confirmation de la commande de votre boutique en ligne.

Côté commerçant, la transaction est autorisée et les fonds sont virés 2 à 5 jours après, selon les banques. Une fois que les fonds sont reçus, le paiement Sofort est garanti et ne peut plus être annulé ou rejeté.

Les avantages du paiement Sofort

Le mode de paiement Sofort (« immédiat » en allemand) est né en Allemagne pour permettre aux consommateurs de payer directement à partir de leur compte bancaire de manière rapide, simple et sécurisée, dans un pays où l'utilisation des cartes bancaires s’élèvait seulement à 11 %.

Sofort répond à des normes de sécurité élevées pour les services bancaires en ligne. Le client n’a pas besoin de créer de compte ou d’utiliser une carte de crédit et le commerçant a la flexibilité d’émettre des remboursements partiels ou complets.

Sofort bénéficie désormais d’un taux de couverture bancaire de 99 % dans 13 pays européens et permet de réaliser des transactions avec presque toutes les banques (et donc d’atteindre plus de 350 millions d’utilisateurs en Europe). Cette disponibilité fait de Sofort la méthode de paiement idéale pour vous si vous souhaitez booster vos conversions et votre croissance dans toute l’Europe.

Les inconvénients du paiement Sofort

L’utilisation de Sofort engendre des frais de transaction pour le commerçant qui s'élèvent à 0,9 % du montant de la transaction, plus une charge fixe de 0,25 EU par transaction.

Ce moyen de paiement reste une méthode à l’initiative du client et tant que les fonds ne sont pas effectivement virés (sous 2 à 5 jours), la transaction Sofort n’est pas garantie et peut encore être annulée ou rejetée.

Le paiement est toujours effectué à partir du compte bancaire du client, mais c’est Sofort qui gère la transaction. Certains peuvent être réticents à l’idée de saisir leurs informations bancaires dans un processus de paiement géré par une plateforme tierce et risquent d’abandonner leur panier et quitter le site commerçant.

Prenez le contrôle de vos paiements clients avec GoCardless

Contrairement aux modes de paiements tels que le virement, chèque, espèces, qui sont actionnés à l’initiative du client, GoCardless permet aux entrepreneurs d’avoir un contrôle complet sur le statut du paiement.

GoCardless est un moyen de paiement par prélèvement, directement sur le compte bancaire du client. En mettant en place un mandat de prélèvement, vous automatisez la gestion de vos paiements. Vous pouvez aussi ajouter la page de paiement personnalisable directement sur votre site Web, envoyer un lien sécurisé, ou opter pour l’intégration avec votre système de paiement existant.

Par ailleurs, notre solution Instant Bank Pay, basée sur l'open banking, permet un meilleur contrôle des paiements ponctuels. Grâce à Instant Bank Pay vous pouvez encaisser des paiements en un jour ouvré seulement. Cette solution évite aussi des frais et complications liées à la carte bancaire, le virement ou le prélèvement. Ce dernier n’est d’ailleurs pas optimisé pour les paiements ponctuels. Grâce à la solution de paiement instantané, vos clients sont plus rassurés et leur parcours utilisateur plus fluide.

Vous pouvez ensuite associer GoCardless à votre logiciel de facturation pour automatiser les rapprochements.

Prenez le contrôle de vos paiements entrants et soyez payé(e) en temps et en heure avec GoCardless.