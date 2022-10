Comment remplir un bordereau de remise de chèque est une opération qui fait partie du quotidien des entrepreneurs lorsqu’il s’agit d’encaisser le paiement d’un client. À côté des espèces, de la carte de débit et de crédit, savoir comment remplir un bordereau de remise de chèque pour procéder à l’encaissement du paiement d’un client est nécessaire pour créditer le compte bancaire professionnel et pour une gestion optimale de la trésorerie.

Lorsque vous avez reçu plusieurs chèques de la part de différents clients, il faudra le créditer sur le compte bancaire professionnel. Pour cela, il faut savoir comment remplir un bordereau de chèque et connaître les différents aspects sur les remises de chèque.

Le bordereau de remise chèque devra être rempli lorsque vous allez déposer un ou plusieurs chèques au sein de votre établissement bancaire. C’est une étape incontournable qui indique une remise d’un ou plusieurs chèques. Voici les différentes étapes pour remplir un bordereau de remise de chèque :

Signature du chèque : il est nécessaire d’inscrire le numéro de compte bancaire professionnel au dos du chèque et d’apposer sa signature lors de l’encaissement du chèque. Il existe différents types de chèques comme les chèques barrés et non barrés, ces derniers sont beaucoup utilisés par les entrepreneurs. La signature permet d’attester que la dette du client a bien été réglée. Pour un chèque non barré, on transfère la propriété de ce moyen de paiement au créancier.

Saisir les informations sur le bordereau de remise de chèque : voici une représentation simplifiée d’un bordereau de remise de chèque pour savoir comment le remplir correctement :

Bénéficiaire Nom de la banque Nom de l’émetteur Montant en euros Numéro de compte 1 ---------------------- 2 2 2 Nom, prénom ou raison sociale 1

---------------------- 2 2 2 Signature 1

---------------------- 2 2 2 Date de la remise 1

--------------------- Nombre de chèques

2 Montant total en euros

2

Il faut remplir la partie « bénéficiaire », qui consiste à renseigner la raison sociale de l’entreprise ou le nom et prénom de l’entrepreneur. Il faudra écrire le numéro de compte, apposer sa signature et la date de remise.

2. La deuxième étape consiste à remplir les informations suivantes :

Nom du titulaire du chèque.

Nom de l’établissement bancaire émetteur.

Nombre de chèques, les montants, noms des créanciers.

Il faut apposer sa signature pour attester le dépôt.

Que faire après avoir rempli le bordereau de remise de chèque ?

Après avoir rempli le bordereau de remise de chèque, il faut remettre le bordereau et conserver une preuve du dépôt. Le bordereau de remise de chèque dispose d’un deuxième feuillet qu’il faut conserver pour faire valoir ses droits. Il faudra mettre le bordereau et l’ensemble des chèques au sein d’une enveloppe et glisser l’ensemble dans une boîte réservée à cet effet au sein d’une agence de votre établissement bancaire. Il est également possible de l’envoyer par courrier ou de le remettre à un conseiller à l’intérieur d’une agence.

Existe-il des alternatives au bordereau de remise de chèque ?

Remplir un bordereau de remise de chèques peut-être une opération fastidieuse et répétitive, surtout lorsque l’entrepreneur a besoin de temps pour développer son activité professionnelle. Le prélèvement automatique est un moyen de paiement à considérer pour avoir un contrôle complet du processus de paiement et réduire de manière considérable les retards de paiement.

Une fintech comme GoCardless permet de collecter directement les paiements récurrents et ponctuels des clients sur les comptes bancaires. La solution de paiement est très facile à mettre en place et peu coûteuse et constitue une alternative crédible face à la nécessité de remplir un bordereau de remise de chèque pour collecter les paiements des clients.

Il est à noter que 58 % des factures des petites entreprises sont effectuées avec des paiements dont le client est à l’initiative comme le chèque, le virement bancaire ou les espèces. De ce fait, le prélèvement SEPA vous permet d’avoir un contrôle complet des paiements et il peut être fastidieux de devoir rapprocher les différentes factures des clients avec les chèques saisies sur le bordereau de remise de chèque.

GoCardless vous donne accès à un tableau de bord intuitif et facile d’utilisation dont vous pourrez visualiser les paiements qui ont été honorés ou en cours de traitement. De ce fait, il est possible de rapprocher les différentes factures que vous pouvez générer avec un logiciel de facturation comme celui de l’entreprise Sage et les statuts des différents paiements avec GoCardless.

Il est à noter que les clients de GoCardless ont constaté une diminution de 51 % des retards de paiement ou une mauvaise saisie des coordonnées des clients. En effet, un bordereau de remise de chèque mal rempli peut entraîner des retards pour se faire payer. Par ailleurs, 78 % des entrepreneurs qui utilisent GoCardless ont déclaré qu’ils sont beaucoup moins stressés concernant les démarches pour collecter les paiements des clients.