Utiliser le recouvrement amiable pour un impayé

Un entrepreneur qui doit faire face à une factureimpayée ou un retard de paiement face à un client négligent doit procéder à un recouvrement amiable. Ainsi, vous devez agir au plus vite pour pouvoir collecter la dette de votre client.

De ce fait, le recouvrement amiable consiste à engager un dialogue courtois et constructif avec le débiteur afin d’éviter de saisir un tribunal. En effet, il peut être long et fastidieux de devoir engager des procédures judiciaires et le recouvrement amiable est une solution pour recouvrir de manière optimale des sommes dues par le client. Il faut noter que la procédure de recouvrement amiable ne permet pas de contraindre le client à payer sa dette mais a pour objectif de faire pression pour obtenir le paiement de sa créance.

Voici comment procéder à un recouvrement amiable et comment se prémunir au maximum face à ce type de procédures.

Lorsque vous émettez une facture après la délivrance de la prestation ou de la vente des biens, vous avez une créance envers votre client. Si la somme n’est pas réglée conformément au délai de paiement précisé sur la facture, vous devez engager une procédure amiable pour obtenir la somme due. Comment engager cette procédure de recouvrement amiable ?

Email ou téléphone : vous pouvez contacter le client par e-mail ou téléphone en rappelant de manière courtoise la somme due au client.

Lettre simple :si les appels ou les relances par e-mail n’aboutissent pas, il est préférable d'envoyer une lettre simple pour relancer la procédure de recouvrement amiable.

Lettre recommandée avec accusée de réception : si la relance par lettre simple n’a pas abouti, vous avez la possibilité d’envoyer une lettre recommandée avec accusé de réception.

Recourir à une société spécialisée : vous pouvez recourir à une société spécialisée pour effectuer le recouvrement amiable de votre créance. Ainsi, une société tiers va s’occuper du recouvrement de la créance à votre nom. Il peut également s’agir d’un huissier de justice (ou commissaire de justice). La société tiers ou l’huissier justice adressera une lettre de mise en demeure.

Quelles mentions doivent-apparaître dans les documents pour le recouvrement amiable ?

Il est préférable de faire apparaître certaines mentions pour pouvoir appuyer votre procédure de recouvrement amiable comme :

Numéro de la facture

Somme due

Pénalités de retard avec le taux d'intérêt en vigueur

Référence du contrat de vente

Lorsque vous envoyez la facture au client après avoir accompli vos obligations commerciales, vous attendez la plupart du temps un paiement du client par virement bancaire ou chèque. Cependant, le client garde un contrôle complet du processus de paiement et cela peut vous exposer à des risques d’impayés et de retards de paiement et de devoir lancer une procédure de recouvrement amiable : vous devez donc consacrer du temps et de l’énergie à devoir obtenir le paiement de la facture.

Cependant, une fintech comme GoCardless propose de collecter directement les paiements récurrents et ponctuels sur les comptes bancaires des clients. La solution est facile à mettre en place et est très peu coûteuse. Vous pourrez collecter le paiement de la facture à une date d’échéance précise : 97,1 % des paiements qui sont collectés avec GoCardless sont collectés avec succès à la date d’échéance.

Ainsi, GoCardless utilise le prélèvement SEPA qui peut-être mis en place en moins d’une journée. La solution est notamment compatible avec plus de 300 solutions partenaires dont le logiciel de facturation de l’entreprise Sage. Vous pourrez émettre une facture de manière optimale avec toutes les mentions obligatoires qui doivent y figurer et collecter le paiement avec GoCardless. Ainsi, vous serez en mesure de visualiser le statut du paiement de chaque facture sur un tableau de bord intuitif et facile d’utilisation.

Dans le cas où le paiement de la facture a échoué, vous n’avez pas l’obligation de lancer directement une procédure de recouvrement amiable. GoCardless propose Success+ qui permet d’éviter les conversations gênantes avec les clients. Success+ se charge de recouvrir de manière automatique les paiements qui ont échoués sans la moindre intervention humaine et propose une autre date d’échéance du paiement de la facture au client. Ainsi, deux chiffres sont à retenir :