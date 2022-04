Les avantages du paiement fractionné (Buy Now Pay Later)

Qu’est-ce que le paiement fractionné (Buy Now Pay Later)?

Le paiement fractionné ou BNPL (Buy Now, Pay Later / Acheter maintenant et payer plus tard) est une solution grâce à laquelle les e-commerçants proposent à leurs clients un service de paiement en plusieurs fois, mais sans que ces clients doivent pour cela contracter un prêt de crédit ni, le plus souvent, payer des frais bancaires.

Ce système est très apprécié par une clientèle attirée par des paiements souples et facilement gérables. Le paiement fractionné peut être défini comme une facilité de paiement s’il est limité à trois mois, mais il devient un crédit à la consommation si le paiement des échéances dépasse les trois mois.

Une étude OpinionWay et Floa indique que plus d'un tiers des Français ont utilisé cette solution en 2021. La crise sanitaire n’a fait que renforcer cette tendance.

Pour le client, le paiement fractionné est une réponse intéressante à un besoin de financement et de contrôle de sa gestion financière. En ce qui concerne les facilités de paiement, une évaluation de la solvabilité n’est pas nécessaire, et cette solution intéresse une clientèle très diversifiée : clients « fragiles » sur le plan financier, mais également des clients plus aisés souhaitant répondre très vite à un besoin ou une envie d’achat.

Le concept est simple. Le client effectue en ligne une transaction et, plutôt que de payer le montant total de son achat à l'avance, il effectue des paiements échelonnés.

Le BNPL donne donc au client la possibilité d'acheter « maintenant » et de payer plus tard.

Les e-commerces proposent parfois leur propre financement, ou préfèrent passer par des opérateurs tiers comme Klarna, Clearpay ou PayPal Credit. Pour le client, le fonctionnement du BNPL est simplissime : activer un lien de paiement à activer et saisir les données de sa carte bancaire. Le client connaît aussitôt le montant des échéances. Quant au commerçant, il ne prend aucun risque, et il est payé immédiatement sans avoir à gérer le problème des impayés.

Les avantages du paiement fractionné pour le commerçant

Augmentation du panier moyen

Cette solution, très appréciée par la clientèle, contribue en effet à l’augmentation du panier moyen, car elle encourage les clients à envisager des achats plus importants qu’ils ne finaliseraient pas avec un paiement comptant.

Amélioration de la fidélisation du client et augmentation des conversions

Si vous disposez d’une clientèle fidèle, elle le restera sans doute, mais le montant de leurs achats peut varier, et l’avantage du BNPL, c’est qu’il peut exercer une influence bénéfique sur la fréquence ou le montant des achats. Certains clients, par exemple, au moment du paiement, constatent que le montant de leur achat est important, et ils hésitent au dernier moment. Avec la solution BNPL, la possibilité d’un paiement tardif rend les acheteurs mieux disposés à finaliser la transaction, et les commerces qui proposent une option BNPL constatent une baisse très significative des taux d'abandon de panier. Une étude indique que près de la moitié des consommateurs admettent que la possibilité de payer plus tard peut influencer leur décision d'achat. Compte tenu de la demande des consommateurs, le paiement BNPL devient donc un outil essentiel pour fidéliser la clientèle.

Amélioration de l’expérience client

L’optimisation de l’expérience client profite également au commerçant, car elle encourage la fidélité, et donc les ventes, en offrant la possibilité de choisir plus de produits en profitant de moyens de paiement attractifs.

Lorsque l’on sait que 6 % des paniers sont abandonnés par défaut d’une offre assez variée d'options de paiement, on comprend toute l’importance que les clients accordent à cette partie de la transaction. D’ailleurs, selon un sondage Floa, 76 % seraient prêts à changer de fournisseur dans le but obtenir une facilité de paiement.

En revanche, ce mode de paiement doit faire l'objet d’un certain encadrement pour ne pas encourager le surendettement de certains clients, car grâce au BNPL, l’achat devient beaucoup plus facile. Il convient donc d’informer sa clientèle précisément sur le processus de remboursement.

GoCardless : une solution sécurisée pour les paiements BNPL

De nombreux e-commerçants envisagent de mettre en œuvre une offre de paiement BNPL pour leur clientèle. Pourtant, certains d’entre eux hésitent, car la mise en place d’un tel système leur paraît trop complexe. C’est pourquoi ils finissent souvent par s’adresser à des prestaires spécialisés comme Klarna ou Clearpay pour prendre en charge ce type de paiement.

Or, GoCardless représente une solution très intéressante pour ces partenaires, car elle est en mesure de gérer le paiement des échéances grâce aux prélèvements automatique sur le compte bancaire du client.

En effet, le fonctionnement de la solution BNPL est basé sur des paiements récurrents pour que le client puisse payer ses échéances. C’est pourquoi des prestataires de BNPL comme Klarna ont confié à GoCardless le soin de gérer leurs prélèvements client, ce qui garantit une sécurité optimale pour le paiement des commerçants.