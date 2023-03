En janvier 2013, La France a transposé la directive européenne dite « directive monnaie électronique » (DME), qui vise à accompagner le développement de moyens de paiement alternatifs, notamment sur Internet et via un mobile. Alors que le commerce en ligne est devenu l’un des acteurs majeurs de l’économie, y effectuer les achats pose toujours autant de problèmes de sécurité, notamment les vols de données bancaires, le piratage ou la fraude. Les monnaies électroniques, sous forme de portefeuilles électroniques ou de cartes prépayées répondent en partie à ces enjeux. D’autres part, les monnaies virtuelles offrent une nouvelle manière de placer son argent, effectuer ou accepter des paiements, voir investir. Alors qu’elles partagent des caractéristiques communes – la forme dématérialisée et le stockage électronique – les monnaies électroniques et les monnaies virtuelles sont bien distinctes. Dans cet article nous allons vous expliquer les différences.

Monnaie électronique et monnaie virtuelle – définition

Le Code monétaire et financier donne la définition suivante de la monnaie électronique : « une valeur monétaire qui est stockée sous une forme électronique, y compris magnétique… » C’est donc en quelque sorte un équivalent numérique de la monnaie fiduciaire, c’est-à-dire l’argent liquide. Elle peut être stockée sur un support électronique (la puce d’un téléphone mobile) ou à distance sur un serveur (un compte en ligne). Ce support électronique stocke directement la somme d’argent et n’est pas lié à un compte bancaire. Il peut s’agir par exemple d’un porte-monnaie électronique, d’une carte cadeau d’une enseigne commerciale, d’une carte bancaire prépayée.

La monnaie virtuelle est une monnaie digitale destinée à effectuer des paiements sans intervention des banques ou des états. Ce type de monnaie utilise le protocole « peer to peer », c’est-à-dire comptabilise un échange direct et décentralisé entre internautes, sous forme cryptée.Les transactions sont validées par les ordinateurs connectés au réseau.

La différence fondamentale

Alors que la monnaie électronique est une valeur monétaire et conserve un lien avec les monnaies traditionnelles, la monnaie virtuelle est une unité de compte qui ne dispose d’aucun statut légal. Elle n’est pas régulée par une banque centrale et n’est pas délivrée par un établissement financier.

Les 3 types de monnaie virtuelle

La monnaie virtuelle n’est pas directement liée à la monnaie officielle qui a un cours légal. On distingue trois types de monnaie virtuelle :

La monnaie virtuelle fermée

Cette forme est utilisée par exemple dans les jeux vidéo. La monnaie est « fermée » car elle n’est distribuée que dans une communauté virtuelle bien définie et permet aux joueurs d’acquérir des biens ou services virtuels, par exemple armes, véhicules, items ou terrains.

La monnaie virtuelle avec un flux unidirectionnel

Cette monnaie peut être achetée directement avec une devise légale, à un taux de change défini et utilisée pour acheter des biens et services virtuels et des biens ou services réels (par ex. : NikeFuel, AmazonCoin). Elle est unidirectionnelle, car elle ne peut être reconvertie en monnaie légale.

La monnaie virtuelle avec un flux bidirectionnel

Dans ce schéma, les utilisateurs peuvent convertir leur monnaie virtuelle en monnaie légale, et inversement, à l’achat et à la revente. Le Bitcoin est un bon exemple de ce type de monnaie virtuelle. Alors qu’il surgit d'un algorithme complexe (le minage), le Bitcoin peut être échangé contre les monnaies traditionnelles et bénéficie d’un cours variable officiel en bourse. Cependant, la valeur du Bitcoin est soutenue par une logique purement spéculative, qui ne repose sur aucun actif sous-jacent.

GoCardless – un moyen de paiement alternatif pour limiter la fraude et faciliter la conversion

L’utilisation de la monnaie électronique peut présenter certains avantages : la rapidité de l’exécution et les frais réduits par rapport à l’usage des cartes bancaires. La monnaie virtuelle, quant à elle, est sûre, car les transactions sont cryptées et validées par un système décentralisé. Aussi, les frais de transaction sont quasi nuls. Cependant, la monnaie virtuelle est extrêmement volatile, et puisque sa valeur n’est pas adossée à un actif réel, il n’y a aucune garantie de convertibilité en monnaie souveraine et sa dévaluation ne fournit aucun avantage compétitif.

Sa sécurité et sa discrétion peuvent aussi être une source de comportements mafieux et de cybercriminalité.

