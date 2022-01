Les Monnaies Virtuelles en 2021

Il existe de nombreux produits financiers pour investir son épargne ou tout simplement des sommes que l’on souhaite investir. À côté des traditionnels livrets A, Plan Épargne logement, Assurance Vie ou SICAV, on trouve une nouvelle manière de placer son argent, effectuer des dépenses, voir investir, comme les monnaies virtuelles, qui sont de plus en plus populaires à l’ère du tout digital.

Les monnaies virtuelles, que l’on nomme également crypto monnaies sont très spéculatives et semblent séduire de plus en plus les personnes à la recherche de diversification. Ainsi, ces monnaies virtuelles sont nommées Bitcoin, Ethereum ou Dogecoin.

En quoi consistent les monnaies virtuelles ?

Les monnaies virtuelles sont devenues des monnaies d’échange et une nouvelle manière d’investir. Il s’agira pour celui ou celle qui désire acquérir une crypto monnaie de convertir sa devise locale sur une plateforme numérique en monnaie virtuelle. À savoir que le fonctionnement est entièrement décentralisé et ne passe aucunement par les arcanes des Banques Centrales et établissements bancaires classiques.Il existe de nombreuses monnaies virtuelles sur le marché, il peut être difficile de choisir celles qui peuvent vous séduire des investissements. Nous vous proposons un aperçu bref et synthétique des principales crypto monnaies pour l’année 2021.

Le Bitcoin

Le Bitcoin est la première monnaie virtuelle qui a fait son entrée sur le marché des crypto monnaies. Lancée en 2008, le Bitcoin donne la possibilité de réaliser des transactions en peer to peer et fonctionne sur une plateforme open source. Il s’agit ainsi de la principale monnaie virtuelle et sa capitalisation dépasse certains établissements bancaires.

L’Ethereum

Il s’agit de la deuxième crypto monnaie par rapport à la capitalisation. L’Ethereum est devenu incontournable dans l’univers des monnaies virtuelles et est considéré comme la crypto monnaie la plus utilisée. Les jetons sont nombreux et ont peu assimilé cette monnaie virtuelle comme étant un indice boursier, car plusieurs crypto monnaies sont émises par l’Ethereum.

Le Litcoin

Le Litcoin est une crypto monnaie et fait suite à une modification du code source du Bitcoin. Cette monnaie virtuelle est considérée comme étant la « petite sœur », du Bitcoin. Les transactions sont instantanées et très rapides et le protocole utilisé est nommé « Proof of Word ». Créée en 2011, l’ambition du Litcoin était initialement de corriger les défauts du Bitcoin, notamment dans la lenteur des transferts.

Le Ripple

Le Ripple est un réseau de paiements mise en place par une start-up en 2012. Il vise notamment les établissements bancaires et les institutions en permettant de réduire les coûts des transactions à l’internationale par rapport à la validation. La monnaie virtuelle du Ripple est le XRP.

Les avantages des crypto- monnaies

Les monnaies virtuelles ont plusieurs avantages par rapport aux devises, comme la possibilité d’effectuer des transactions de manière anonyme. Un autre avantage notable est la centralisation, ce qui permet de recevoir des fonds sur un portefeuille virtuel. Un portefeuille qui dispose de monnaies virtuelles, comporte une adresse et une clé qui doit être secrète.

La sécurité est un aspect à souligner concernant les monnaies virtuelles, en effet, le fonctionnement repose sur une chaîne de blocs (blockchain). La monnaie virtuelle sera présente sur un nœud du réseau qui repose sur un système décentralisé. Ce qui veut dire que contrairement à un établissement bancaire, la monnaie virtuelle ne sera pas stockée de manière décentralisée.

Concernant les transferts de monnaies virtuelles, on peut souligner des frais qui seront inférieurs aux devises traditionnelles.

Les limites des Monnaies Virtuelles

Cependant, les détracteurs des monnaies virtuelles, considèrent cela comme purement spéculatifs et aucunement comme une manière d’investir des fonds.

