Qu’est-ce que la marge sur coût variable ?

La marge sur coût variable est une notion comptable importante. Désignant la différence entre le chiffre d'affaires et les charges variables, il s’agit d’un élément essentiel pour calculer le profit réalisé par l’entreprise, mais aussi le seuil de rentabilité.

Avant de s’intéresser au calcul de la marge sur coût variable, il est important de revenir un instant sur la notion des charges. Il faut ainsi distinguer les charges fixes, indépendantes du niveau d’activité de l’entreprise, des charges variables, qui dépendent, elles du niveau de production. Ainsi, par exemple, une entreprise de menuiserie doit s’acquitter chaque mois de son loyer, qui est une charge fixe, mais ses achats de bois varient en fonction des commandes de ses clients. C’est la raison pour laquelle les charges variables sont également appelées « charges opérationnelles » : leur montant dépend du volume d’activité et plus celui-ci augmente, plus les charges variables augmentent. Outre les matières premières, de l’exemple ci-dessus, elles comprennent notamment les coûts de main d’œuvre et de distribution.

La formule du calcul de marge sur coûts variables est la suivante :

chiffre d’affaires - coûts variables = marge sur coût variable

Si nous reprenons l’exemple précédent, celui de l’entreprise de menuiserie, un menuisier qui génère, au cours de son premier mois d’activité, 2000 euros de chiffre d’affaires et dont les coûts variables s’élèvent à 800 euros, dégage une marge sur coût variable de 1200 euros. Mais il doit encore payer ses charges fixes avant de se payer…

Une fois le calcul de la marge sur coût variable effectué, il est possible de calculer le taux de marge sur coût variable afin de prévoir les bénéfices possibles et d’ajuster ses prix, voire son activité, en conséquence :

taux de marge sur coût variable = marge sur coût variable/chiffre d’affaires

Enfin, ses deux informations sont généralement utilisées pour calculer le seuil de rentabilité, un indicateur important pour les entreprises pour qu’elles puissent évaluer le volume d’activité nécessaire et/ou les prix à pratiquer pour dégager des bénéfices.

seuil de rentabilité = chiffre d’affaires/taux de marge sur coût variable

Comme nous le disions en introduction, et comme vous l’avez maintenant compris, la marge sur coût variable correspond à la somme gagnée par une entreprise sur la vente de ses produits et/ou services. Cette somme lui sert ensuite à couvrir ses charges fixes et, dans le meilleur des cas, à réaliser un bénéfice.

Selon les résultats du calcul, trois situations sont possibles :

lorsque la marge sur coût variable est inférieure aux charges fixes, l’entreprise ne dispose pas de suffisamment d’argent pour couvrir ses frais de fonctionnement : présentant un déficit, elle n’est pas rentable. Une telle situation doit alerter le gérant ou les dirigeants car elle n’est soutenable qu’à court terme (un déficit n’est pas rare en début d’activité)

lorsque la marge sur coût variable est égale aux charges fixes, l’entreprise atteint le « point mort » : elle ne gagne pas d’argent, mais n’en perd pas non plus.

lorsque la marge sur coût variable est supérieure aux charges fixes, l’entreprise dégage une marge suffisante pour couvrir ses frais de fonctionnement et dégager un bénéfice.

La marge sur coût variable permet donc d’évaluer les performances des produits/services d’une entreprise, le plus souvent dans leur ensemble mais éventuellement de manière séparée. Elle est également un outil utile pour mesure leur rentabilité et connaître leur contribution à la couverture des charges fixes. Grâce à ce calcul, le gérant et/ou les dirigeants peuvent prendre des décisions stratégiques adéquates afin d’arrêter certains produits/services, peu rentables, ou d’en développer d’autres, financièrement plus intéressants.