Connaître les différents modes de paiement SEPA permet d’une manière générale d’optimiser et de simplifier les paiements entre entreprises et particuliers. Les différents modes de paiement SEPA font partie du quotidien des entrepreneurs et répondent à plusieurs besoins concernant les paiements entre professionnels. Tout d’abord, il est à noter que l’acronyme SEPA signifie « Single Euro Payments Area ». Il s’agit d’un espace de paiement unique libellé en euros. La zone SEPA vise à simplifier les paiements et virements bancaires entre états membre de l'Union européenne (UE) et certains pays associés, que l’on nomme « Pays SEPA ».

Ainsi, on dénombre trois types de paiement SEPA : le prélèvement SEPA, le virement SEPA et le virement instantané SEPA. Voici un aperçu bref et synthétique de ces types de paiements SEPA, afin d’effectuer ses transactions dans les meilleures conditions.

Comprendre le virement SEPA standard

Le virement standard SEPA permet d’effectuer un transfert d’argent entre deux comptes bancaires. Il est effectué d’une manière générale dans un délai d’un jour ouvrable après l’autorisation du virement SEPA standard.

Comment faire un virement SEPA nécessite d’avoir à sa disposition plusieurs informations :

IBAN : il s’agit des coordonnées bancaires du destinataire du virement bancaire SEPA.

BIC : il peut être nécessaire d’avoir en sa possession le BIC, qui est le « Code d’identification bancaire » de l’expéditeur et du destinataire du virement.

On dénombre différents types de virements comme les virements ponctuels et réguliers. Le virement SEPA standard peut être exécuté immédiatement ou programmé à une date ultérieure.

Le virement SEPA classique est très utilisé par les entreprises et est généralement très efficace pour se protéger de toute tentative de fraude. Toutefois, il est essentiel de prendre en considération que ce type de paiement peut-être parfois coûteux, surtout lorsqu’il s’agit de transactions tournées à l’international.

Comprendre le virement SEPA instantané

Il est désormais possible d’effectuer des virements SEPA en ligne de manière rapide, il s’agit du virement SEPA instantané. Ce type de paiement existe depuis novembre 2017 et est proposé par plusieurs banques traditionnelles et fintech.

L’avantage du virement SEPA instantané est que le virement sera effectué en moins de 10 secondes et ne nécessite pas l’intervention d’intermédiaires. Ils sont disponibles 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, toute l’année. Ce type de paiement est complètement différent du virement SEPA standard, dont le délai d’exécution pourra être retardé durant les jours fériés et les week-ends.

Pour effectuer un virement SEPA instantané, il est nécessaire que les établissements bancaires de l’expéditeur et du destinataire puissent être membre du SEPA instantanée. Faire un virement SEPA instantané nécessite ainsi, que les deux établissements bancaires proposent ce type de service. À savoir que le virement SEPA instantané est immédiat et ne peut être récurrent contrairement à un prélèvement SEPA.

Comprendre le prélèvement SEPA

On parle de prélèvement SEPA pour effectuer des dépenses ponctuelles et récurrentes. Pour effectuer ce type de paiement, il est nécessaire de signer un mandat de prélèvement SEPA et de communiquer certaines informations, comme un relevé d’identité bancaire (RIB), où se trouvent les coordonnées bancaires du créancier avec les codes BIC et IBAN.

Ainsi, le prélèvement SEPA sera notamment avantageux pour les entrepreneurs qui souhaitent éviter les retards de paiement, sans avoir à demander au débiteur d’effectuer le virement SEPA. L’entrepreneur devra en outre émettre une demande à l’expéditeur pour effectuer le retrait des fonds. Il s’agira de signer un « mandat d’autorisation de prélèvement ». Ce mandat est un contrat qui permet au destinataire des fonds d’effectuer le prélèvement des sommes dues sur le compte de l’expéditeur, que l’on pourra répertorier sur un logiciel de comptabilité comme celui de l’entreprise Sage.

À savoir que le montant du prélèvement SEPA est illimité, mais que la mise en place du prélèvement peut faire l'objet d'une facturation de la part de l'établissement bancaire.

