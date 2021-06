Le plan de financement d’une micro-entreprise

Vous voulez vous lancer seul dans l’aventure de l’entreprenariat ? Avant de créer votre micro-entreprise, il est primordial de faire un plan de financement initial, car il est important de ne pas vous lancer sans savoir où vous allez. Le plan de financement pour micro-entreprise est là pour vous aider à comprendre et lister vos besoins. Mais comment faire un plan de financement ? Après être revenu sur le terme de micro-entreprise, nous définirons le plan de financement de création d’entreprise, en introduisant les conseils à prendre en compte et des exemples à utiliser.

Définition de micro-entreprise

Tout d’abord, y a-t-il une différence entre le statut d’auto entrepreneur et la micro-entreprise ? La réponse est : plus maintenant. En effet, jusqu’à 2016 les deux options présentaient des différences, notamment au niveau du régime social (régime micro-social simplifié ou régime des travailleurs indépendants), entre autres. Depuis le 1er janvier 2016 et la Loi Pinel, le terme d’auto entrepreneur a officiellement disparu. On parle aujourd’hui d’entrepreneur individuel (EI). Si celui-ci choisit la micro-entreprise (au lieu d’une EURL ou autre SASU), il profite alors du régime micro social simplifié. Par abus de langage, certains continuent d’utiliser le terme d’auto entrepreneur même si il est désormais désuet. Il reste néanmoins mentionné entre parenthèses dans les textes officiels.

Qu’est-ce qu’un plan de financement de création de micro-entreprise ?

Comme expliqué dans l’introduction, il vous faut, avant de lancer votre activité, procéder à un plan de financement. C’est l’une des étapes cruciales de votre business plan, avec l’étude de marché, le bilan, ou les statuts juridiques. Le plan de financement va vous servir à vérifier que vous avez bien les capitaux nécessaires pour le démarrage de votre entreprise. En d’autres termes, que vous avez les moyens de vos ambitions. Au lancement de votre micro-entreprise, plusieurs besoins sont à prendre en compte :

les investissements (frais d’établissement et d’installation, bail, matériel, …)

la trésorerie (pour parer à toute éventualité et couvrir certaines avances de frais comme l’avance de TVA sur les investissements, les loyers, les assurances…)

le besoin en fonds de roulements (BFR) : celui-ci vous permet de gérer votre trésorerie même avec les décalages entre paiements et dépenses

Deux options de financement sont envisageables pour créer votre micro-entreprise :

les fonds propres, ou l’argent que vous engagez personnellement, vos économies en somme

les fonds empruntés, soit aux banques, soit à des investisseurs publics ou privés

La réalisation d’un plan de financement est relativement, aisée. Il vous suffit en effet de lister d’un côté vos besoins et de l’autre, vos ressources.

Voici une liste non exhaustive de ce qu’il faut prendre en compte dans votre plan de financement d’entreprise.

Pour les besoins :

les investissements immatériels (frais d’enregistrement, publicité, brevet, licenses, création site internet, logiciel, fonds de commerce…)

les investissements matériels (travaux, aménagement, véhicule, mobilier, outils)

les investissements financiers (loyers avancés, garanties professionnelles, assurances)

le BFR, besoin en fonds de roulement

la trésorerie de démarrage

Pour les ressources :

les fonds propres (capital ou compte courant, subventions, primes)

les fonds empruntés (prêt bancaire ou autre)

Une fois les besoins et les ressources listés, il vous suffit de comparer les deux sommes. Le but étant bien entendu qu’elles soient, au minimum, similaires. Le mieux étant évidemment d’avoir plus de ressources que de besoins.

Si les besoins sont plus importants que les ressources, il vous faudra d’autres moyens de financement.

Un plan de financement équilibré vous permettra d’obtenir un prêt bancaire plus facilement. Les banques aiment s’engager quand les prêts ne sont pas excessifs par rapport aux revenus de votre future entreprise individuelle.

N’hésitez pas à vous faire aider par des professionnels pour votre plan de financement. Il est toujours important de partir sur des bases solides.