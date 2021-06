Comment bien gérer les finances d'une entreprise ?

Puisque, pour reprendre une expression bien connue, « l’argent est le nerf de la guerre », bien gérer les finances d’une entreprise est indispensable à sa croissance, ou même simplement à sa survie : les statistiques montrent que près d’un quart des PME font faillite à cause de problèmes de trésorerie.

Bien gérer les finances d'une entreprise : optimiser sa trésorerie

Savoir gérer sa trésorerie, c’est-à-dire les ressources financières à votre disposition, est essentiel pour éviter les cessations de paiement et faire des économies, voire gagner de l’argent grâce à des investissements ou des placements. Mais ce n’est jamais chose facile car la nature même du cycle d’exploitation fait que vous devez dépenser de l’argent avant d’en encaisser, que ce soit pour acheter du matériel, mener des opérations marketing ou tout simplement vous acquitter de vos charges. Vous devez donc connaître votre besoin en fonds de roulement et disposer d’une réserve de trésorerie qui vous permet de ne pas avoir recours au crédit (ou de manière raisonnable). Comment faire ? Les solutions sont simples : planifier et économiser.

La première chose à faire pour bien gérer votre entreprise d’un point de vue financier est de suivre votre trésorerie au plus près, de façon quotidienne. Cela ne vous prendra que quelques minutes (et nous vous conseillons de commencer ainsi vos journées), surtout si vous tenez un calendrier un jour : vous devez toujours savoir quelles sont les prochaines échéances, et connaître leur montant, facturer dès que possible, relancer les clients en cas de retard de paiement, suivre l’état de votre compte en banque, etc. Bref, ne commettez pas l’erreur de laisser de côté la question financière en pensant qu’il s’agit du travail de votre comptable.

Outre cette planification, vous devez aller plus loin dans l’anticipation des dépenses à venir en constituant une réserve de trésorerie dès que la situation le permet, soit en en mettant de côté un pourcentage de toutes vos entrées d’argent soit en profitant d’un encaissement plus important pour provisionner les futures échéances. Profitez également d’être dans une situation saine d’un point de vue économique pour rencontrer votre banquier, négocier une facilité de caisse (l’autorisation de découvert) et son augmentation, ou vous informer des crédits disponibles en cas de besoin. Mieux vaut anticiper afin d’être préparé en cas de coup dur et profiter de conditions plus favorables.

Bien gérer les finances d'une entreprise : maîtriser ses coûts

Outre votre trésorerie, le second levier sur lequel vous pouvez agir est celui de vos dépenses. La maîtrise des coûts est un élément incontournable pour la bonne gestion financière de votre entreprise. Elle est habituellement du ressort de ce que l’on appelle la comptabilité analytique : ce terme désigne les outils comptables qui ne sont pas obligatoires (pour la réalisation du bilan et du compte de résultat notamment) mais qui vous permettent de mieux connaître le coût exact de votre activité.

Vous devez ainsi avoir une vue détaillée de vos coûts fixes, ceux qui ne dépendent pas de votre volume d’activité, et de vos coûts variables, ceux qui, au contraire, augmentent avec votre activité, généralement par palier. La comptabilité analytique s’intéresse également aux charges directes et indirectes pour déterminer les coûts complets, et ainsi mesurer le seuil de rentabilité de votre entreprise, c’est-à-dire le chiffre d’affaires que vous devez réaliser (le nombre de produits ou de prestations à effectuer) afin d’afficher un résultat positif.

Ces outils devraient vous permettre de voir où il est possible de déterminer au mieux le coût réel de vos produits et de vos services pour ajuster votre facturation, mais sans doute aussi de réaliser des économies, notamment sur les coûts fixes.

Bien gérer les finances d'une entreprise : décrypter ses comptes

Avant même la comptabilité analytique, les outils comptables fournissent des informations importantes pour la bonne gestion des finances de votre entreprise. En effet, les comptes annuels reflétant la réalité de votre activité, ils sont riches en informations, à condition de savoir les exploiter.

Le compte de résultat vous permet de calculer votre marge commerciale, c’est-à-dire la différence entre le montant des ventes et le coût d’achat, mais aussi la valeur ajoutée (la valeur que vous créez) et l’excédent brut d’exploitation, l’un des indicateurs clés de vos performances. Enfin, vous pouvez aussi évaluer votre capacité d’autofinancement, ce qui pourra vous permettre d’envisager le futur et le développement de l’entreprise.

S’il faut s’y connaître pour utiliser au mieux ces outils comptables, il n’est pas pour autant nécessaire de disposer de ressources internes. Vous pouvez tout à fait externaliser votre comptabilité, comme le font d’ailleurs la plupart des PME, non seulement pour la gestion comptable et sociale, mais aussi pour toute la partie la plus analytique. En effet, la transmission de documents et la gestion courante étant de plus en plus dématérialisée, vous pourrez profiter de rendez-vous pour approfondir l’analyse de vos comptes annuels avec un spécialiste. Assurez-vous de trouver un expert-comptable réactif et disponible. Pour cela, choisissez-le avec soin, notamment en interrogeant vos fournisseurs et vos clients sur leurs propres prestataires.