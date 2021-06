Encaisser des paiements récurrents de vos clients, que ce soit via un abonnement, une facture ou un versement échelonné, peut être effectué via tout un panel de moyens de paiement différents.

Le choix de votre moyen de paiement n’est que la première étape. Pour chaque moyen, il existe un éventail de fournisseurs de services de paiement. Chaque fournisseur dispose de ses propres coûts directs et indirects.

Dans cet article, nous expliquerons exactement quels problèmes de paiement génèrent une augmentation des coûts et comment GoCardless peut minimiser ces frais.

«J’avais déjà utilisé le prélèvement automatique avec GoCardless chez TripAdvisor, aussi je n’ai pas hésité. Je savais que cela nous permettrait de faire d’importantes économies – et cela a été le cas. » - Patrick Hughes, ancien assistant contrôleur de gestion, Autotask

1. Mon fournisseur actuel facture des frais de mise en place et des frais cachés

En plus du coût du traitement des transactions individuelles, votre fournisseur de paiement peut inclure un certain nombre de frais supplémentaires.

Par exemple, lors du traitement de paiements par carte, vous devrez payer une commission à hauteur d’environ 3 % de chaque transaction + 0,20 €, ainsi que des frais de mise en place, d’administration mensuelle, de rétrofacturation et d’autorisation.

Le prélèvement automatique s’accompagne généralement de frais de transaction plus faibles que les cartes ou PayPal. Mais votre fournisseur de services de paiement peut imposer ses propres frais, ce qui peut relativiser cet avantage. Par exemple, payez-vous des frais supplémentaires pour les échecs de paiement ? Et pour l’ajout de nouveaux clients ? Pour les annulations ? Toutes ces options peuvent expliquer une explosion de vos frais.

En quoi GoCardless peut vous aider

Les tarifs de GoCardless sont très transparents et faciles à comprendre. Il n’y a pas de coûts de mise en place ou de frais cachés. Nous appliquons une commission de 1 % + 0,20 € plafonnée à 2 € sur les transactions domestiques. Des frais supplémentaires de 0,1 % s’appliquent pour les transactions d’un montant supérieur à 2 000 €. Nous n’appliquons pas de frais mensuels pour notre forfait standard.

Nous facturons 2 % + 0,20 € pour les paiements internationaux. (plus d’infos au point n°5)

2. Je perds des clients à cause du churn involontaire

Saviez-vous que 30 % du churn client est involontaire ? Les échecs de paiement sont l’une des causes principales. Et le premier moyen de paiement concerné est la carte de crédit et de débit. Les cartes peuvent être perdues, volées, annulées ou expirées. À chaque fois que c’est le cas, vous ne pouvez pas encaisser le paiement du client en question.

En moyenne, les paiements par carte ont un taux d’échec de 5 à 15 %. Imaginez la frustration : un client qui aime ce que vous faites mais dont le dernier paiement a échoué parce qu’il a oublié de mettre à jour les données de sa carte sur votre site... Ce type de perte de client est totalement évitable.

Si l’on ajoute le coût d’acquisition d’un nouveau client, en général 5 à 25 fois plus élevé que le coût de rétention d’un client existant, on comprend aisément pourquoi le churn involontaire est un si gros problème pour les entreprises.

En quoi GoCardless peut vous aider

Comme GoCardless est basée sur le prélèvement automatique, nous avons un taux d’échec de paiement plus faible qu’avec les cartes. Le taux moyen d’échec de paiement de GoCardless à la première tentative est de seulement 2,9 %. Avec la possibilité de réessayer un paiement jusqu’à trois fois en utilisant GoCardless, vous pouvez réduire le taux d’échec de paiement à 0,5 %.

Ce chiffre faible signifie deux choses pour votre entreprise. Premièrement, le churn involontaire causé par les échecs de paiement devrait considérablement diminuer, ce qui vous permet de conserver plus de clients. Ensuite, vous économisez des ressources et les frais de relance pour ces échecs de paiement. Conclusion : vous passez moins de temps et gaspillez moins d’argent à courir après de nouveaux clients pour remplacer les clients perdus.

3.Intégrer mon encaissement des paiements à un autre logiciel est coûteux et prend du temps

Adopter n’importe quelle nouvelle technologie a forcément un prix. Aussi, plus la mise en route d’une nouvelle solution est simple et rapide, moins vous allez dépenser.

En quoi GoCardless peut vous aider

Aujourd’hui, GoCardless s’intègre en toute simplicité à plus de 200 des meilleurs CRM, plateformes de facturation d’abonnements et fournisseurs de logiciels de facturation. Si vous utilisez déjà l’un de nos partenaires, ajouter GoCardless à votre panel de technologies sera un jeu d’enfant.

Si vous souhaitez intégrer GoCardless directement à vos systèmes à l’aide d’une API, nous avons ce qu’il vous faut aussi. Notre API moderne RESTful a été conçue pour intégrer GoCardless à votre entreprise rapidement et facilement.

Notre API et les intégrations de nos partenaires ont été conçues pour accélérer votre mise sur le marché. Cela permet de réduire les coûts de durée de développement et ainsi d’encaisser plus rapidement vos paiements, au lieu de vous épuiser avec des intégrations et des déploiements complexes.

« Si vous avez besoin d’une intégration du prélèvement automatique qui soit moderne et connectée à l’API, optez pour GoCardless. C’est aussi simple que ça. » - Marc Hartog, PDG, British Journal of Photography

4. Je perds beaucoup de temps et d’argent à relancer les clients ayant des retards de paiement

Une solution de paiement sous-optimale s’accompagnera de nombreux processus manuels et interventions humaines. En conséquence, votre processus de paiement est lent, coûteux et soumis à l’erreur humaine. Qu’il s’agisse d’un échec de paiement nécessitant des relances de la part de votre équipe, d’un manque d’intégration entre les systèmes requérant le transfert manuel des données, ou d’un rapprochement manuel des paiements, plus votre processus sera automatisé, mieux ce sera. Et si votre entreprise encaisse des paiements récurrents, les avantages de l’automatisation sont encore plus flagrants.

En quoi GoCardless peut vous aider

Avec GoCardless, l’automatisation est inévitable ; ainsi, la grande majorité de vos difficultés seront sensiblement réduites, voire éliminées.

Un taux d’échec de paiement plus faible signifie moins de temps perdu à relancer les clients. En outre, notre suite d’intégrations et notre API adaptée aux développeurs élimine le besoin de transférer manuellement les données. Sans processus manuels, il ne sera plus nécessaire de s’inquiéter des erreurs humaines.

« Avant, nous avions deux membres de notre équipe qui passaient deux jours par mois à gérer les prélèvements automatiques. Avec GoCardless et Fonteva, il n’y a presque plus besoin d’intervenir. » - Jayne Moynihan, responsable des données et des adhésions, British Institute of Radiology

5. Le coût de l’encaissement des paiements internationaux empêche mon entreprise de se développer

Si vous devez encaisser des paiements de clients depuis d’autres pays que votre marché domestique, une importante partie de vos revenus peut se retrouver aspirée dans les frais de change. De plus, PayPal et de nombreuses banques facturent des frais internationaux avant tout frais de transaction.

La difficulté que représentent les paiements internationaux peut être si écrasante pour les entreprises en développement que nombreuses sont celles qui abandonnent l’idée de se lancer à l’étranger. Saviez-vous que 73 % des dirigeants d’entreprises pensent que leur société serait plus prospère si elle avait un meilleur accès aux marchés internationaux, mais que 39 % estiment que la complexité des paiements internationaux leur fait obstacle* ?

En quoi GoCardless peut vous aider

Désormais, GoCardless comprend l’accès à Wise, les experts en transfert monétaire, afin de veiller à ce que vous bénéficiez du taux de change réel lorsque vous encaissez des paiements en devise étrangère et que vous les changez dans votre devise locale.

En savoir plus sur notre nouveau réseau de paiement mondial ici.

Parlez à notre équipe commerciale des coûts de paiement qui freinent votre entreprise. Nous vous expliquerons comment GoCardless peut vous aider à réduire vos coûts et à encaisser les paiements récurrents efficacement, aujourd’hui et au fil de votre croissance.

*Sauf indication contraire, tous les chiffres proviennent de YouGov Plc. L’échantillon total comportait 741 adultes (dirigeants décisionnaires dans des entreprises privées employant au moins 50 salariés). Le travail de recherche a été mené entre le 14 et le 30 octobre 2019. L’étude a été effectuée en ligne.