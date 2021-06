Par Duncan Barrigan — mai 2020 — 4 min lues

Success+ utilise les données des paiements récurrents pour planifier les relances de paiement au meilleur moment pour chaque client.

Aujourd'hui chez GoCardless, nous avons le plaisir de lancer notre tout dernier produit, Success+.

Success+ optimise automatiquement vos relances en cas d'échec de paiement, en utilisant les données des paiements récurrents pour planifier les relances au meilleur moment pour chaque client. Success+ aide les entreprises à recouvrir en moyenne 76 % des paiements ayant échoué.* Grâce à cet outil, le processus d’encaissement est plus axé sur le client, les démarches administratives de réclamation des paiements sont réduites et vos revenus globaux augmentent.

Et ce n’est qu’un début. Success+ n’est que le premier outil d’une gamme de nouveaux produits GoCardless qui vous aideront à gérer certains des enjeux les plus importants pour votre entreprise.

L’impact des paiements sur votre entreprise

Lorsque nous effectuons des enquêtes clients, nous demandons souvent aux utilisateurs ce qu’ils aimeraient que nous changions chez GoCardless. La plupart d’entre eux répondent « rien, c’est déjà génial ! ». Mais quand nous avons creusé le sujet, nous avons découvert qu’ils détestaient tout particulièrement devoir gérer les échecs de paiement et les rétro-facturations. En fait, ils aimeraient être payés encore plus rapidement.

Pourquoi cette différence dans les réponses ? La plupart des clients pensaient que GoCardless était un excellent moyen d’encaisser des prélèvements automatiques. S’ils rencontraient un problème avec le prélèvement en lui-même, la plupart ne nous en tenaient pas pour responsables.

Or, nous ne nous sommes jamais considérés comme une entreprise de prélèvement automatique. Notre mission est de faciliter l’encaissement des paiements. Aussi, pour nous, le prélèvement n’est qu’un outil. GoCardless devrait être tellement plus qu’un simple outil de prélèvement automatique. Nous voulons que les utilisateurs nous tiennent responsables des problèmes rencontrés avec leurs paiements, même si nous n’en sommes pas la cause.

Les échecs de paiement, un vrai problème pour les entreprises

Tout le monde le sait bien, les échecs de paiement sont problématiques. Si l’on prend en compte tous les systèmes de paiements, 15 % des transactions échouent. Ce que vous ne réalisez peut-être pas, c’est que les échecs de paiement ne sont pas seulement une source de paperasse, ils nuisent aussi considérablement aux entreprises.

Le parcours client que vous créez comporte presque toujours un encaissement du paiement et un échec de paiement est souvent à l’origine de l’insatisfaction du client.

Si on considère que vous encaissez de l’argent qui vous est dû, un échec de paiement se transforme donc en créance irrécouvrable. Par conséquent, c’est bien souvent un problème plus important que les coûts d’encaissement de paiements. Par exemple, pour certains fournisseurs de services de base cotés en bourse, ce sont pas moins de 5 % de leurs revenus qui sont transformés en créances irrécouvrables.

Pour les entreprises fonctionnant par abonnement, les échecs de paiement conduisent au churn involontaire, ce qui signifie qu’un client par ailleurs satisfait ne peut pas procéder au paiement et perd l’accès à votre service. On estime que 30 % du churn des entreprises à abonnement est involontaire. Même vos clients les plus fidèles ne sont pas à l’abri des échecs de paiement.

Beaucoup d’entreprises investissent surtout dans la gestion des créances irrécouvrables et le churn, mais le traitement des échecs de paiement est tout aussi indispensable. L’impact de cette première étape du processus ne doit pas être ignoré.

Cependant, les échecs de paiement ne sont pas inévitables. Success+ vous aide à parvenir à une élimination quasi-totale des échecs de paiement, sans faire exploser vos coûts administratifs ou les mauvaises expériences clients.

Le secret de Success+ : les données des paiements récurrents

Certaines entreprises relancent manuellement les paiements qui ont échoué, tandis que d’autres demandent au payeur quand il pourra procéder au paiement, ou encore proposent la possibilité de payer en plusieurs fois, par exemple. Avec Success+, notre objectif est d’automatiser toutes ces méthodes laborieuses visant à éviter les échecs de paiement.

Chaque situation est unique, aussi il est fondamental de pouvoir configurer l’automatisation pour obtenir des résultats. C’est pourquoi vous pouvez choisir le nombre de relances et leur fréquence pour chaque paiement avec Success+.

Le véritable secret de Success+, c’est que nous n’en restons pas là. Loin de se contenter d’automatiser les relances, Success+ choisit le meilleur jour pour recouvrir ce paiement. Pour cela, il utilise les données des paiements récurrents, alimentées par des modèles d’apprentissage automatique, de façon à opter pour la meilleure chance d’encaisser le paiement pour chaque client.

Le potentiel de l’association entre l’automatisation et la configuration avec les données de paiement est immense. Par exemple, si vous souhaitez aider les clients en difficulté en leur proposant de reporter la date d’échéance de leurs versements réguliers, sans pour autant retarder les paiements de ceux qui sont en capacité de payer, les données de paiement ouvrent un incroyable champ des possibles.

Les données des paiements récurrents seront essentielles pour obtenir cette combinaison précieuse : faible taux d’échec et expérience client optimale.

Les avantages de Success+

Les résultats de notre test bêta de Success+ à grande échelle parlent d’eux-mêmes. Sur tous les échecs de paiement relancés automatiquement grâce à Success+, 76 % ont finalement bien été encaissés. Cela fait donc passer le taux d’échec global à 15 % (par rapport aux doubles relances de paiement coup sur coup).

Il peut également être utile de rappeler que les entreprises utilisant GoCardless bénéficient déjà d’un taux de réussite des paiements d’environ 97,5 % (85-90 % pour les cartes), même avant d’utiliser Success+.

Que votre entreprise soit confrontée à de forts taux d’échec ou non, vous avez beaucoup à gagner avec l’installation d’un planning de relance de paiement grâce à Success+.

Comme je l’ai mentionné, chaque échec de paiement s’accompagne d’un coût. En plus de la perte de revenus, il faut ajouter un coût administratif lié aux démarches de réclamation de chaque paiement. Lorsque nous avons interrogé les utilisateurs de Success+, 59 % ont répondu que l’outil permettait de réduire les coûts administratifs, tandis que 63 % ont indiqué qu’il améliorait leur trésorerie. 89 % des testeurs ont gagné du temps grâce à l’utilisation de Success+.**

Chaque paiement qui ne nécessite pas de démarche de réclamation auprès de vos clients est du temps gagné pour pouvoir vous consacrer à votre cœur de métier.

C’est un excellent indicateur de l’impact tangible et positif de Success+ sur votre entreprise. Toutefois, la réussite des paiements ne se limite pas à l’aspect pécuniaire. Ainsi, 70 % de nos testeurs ont déclaré que Success+ leur permettait d’améliorer leur relation avec leurs clients.

Le tout premier testeur, la compagnie d’assurance pour maisons connectées Neos, utilise les relances de paiement intelligentes depuis un an et a vu son taux de réussite des paiements relancés presque tripler.

« Avec les relances intelligentes, près de 90 % des paiements relancés sont bien encaissés, alors qu’auparavant, nous en recouvrions uniquement 30 à 40 %. » – Monsur Alam, Directeur financier, Neos.

Transformez votre expérience de paiement dès aujourd’hui

Nous sommes ravis de partager Success+ avec vous et nous avons hâte de vous proposer nos futures solutions en matière de données des paiements récurrents.

Les clients GoCardless existants peuvent désormais simplement se connecter sur GoCardless et commencer à utiliser Success+ dès aujourd’hui.

Si vous découvrez GoCardless, retrouvez plus d’informations ici et rejoignez plus de 50 000 autres entreprises qui utilisent déjà nos produits.

*Le chiffre de 76 % est une moyenne basée sur 3 relances au cours d’une période de 4 semaines, selon un échantillon de plus de 1 000 sondés en novembre 2019.

**Selon une étude de novembre 2019 basée sur 30 testeurs alpha de Success+.