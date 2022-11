Effectuer le lettrage des comptes d’une société

Dans les opérations comptables, effectuer le lettrage des comptes consiste à effectuer le lien entre une facture et le paiement. Le but étant d’effectuer une bonne tenue des comptes clients et fournisseurs.

Le lettrage comptable a pour but de retranscrire deux écritures comptables en une seule. On doit égaliser les sommes qui sont reportées au crédit et les égaliser avec les entrées au débit. Le but étant de faire le lien entre une facture et le paiement via un code unique. De ce fait,vous pourrez déterminer de manière optimale les factures qui sont honorées et donc lettrées et celles non réglées ( non lettrées).

Voici un article qui va vous détailler comment faire le lettrage des comptes clients et fournisseurs.

Vous avez la possibilité d’effectuer le lettrage des comptes de manière manuelle ou automatique :

Lettrage des comptes manuel : il est effectué par votre comptable qui va donner une écriture à chaque facture. Il peut s'agir d’une lettre ou d’une combinaison de lettres. Cette écriture va être attribuée à une facture du compte client ou fournisseur et à la facture qui y correspond. Cependant, le lettrage des comptes manuel peut-être répétitif, long et fastidieux.

Lettrage des comptes automatique : le comptable va effectuer le lettrage des comptes avec un logiciel de comptabilité, ce qui permettra d’automatiser le processus. Cela permettra de gagner un temps considérable dans la tenue des comptes et de se consacrer au développement du chiffre d’affaires de votre entreprise.

Exemple de lettrage des comptes clients et fournisseurs

On va donner une lettre identique ou une combinaison de lettres à une facture des comptes clients ou fournisseurs et au paiement correspondant.

Voici un exemple de lettrage de compte* :

Date Libellés Montant Lettre Date Libellés Montants Lettre 04/10 Solde initial 3000 A 05/10 Réglement 3000 A 04/10 Facture 1200 B 06/10 Réglement 1200 B 07/10 Facture 800 B 08/10 Réglement 800 C 09/10 Facture 1000 09/10 Réglement 1000 B Solde débiteur Le marquage est attribué aux mouvements que l’on peut égaliser et sera retranscrit au débit et l’autre au compte créditeur pour le même client; Par exemple, les lettres “AA” correspondent à une facture qui est émise pour un client et ce marquage sera attribué au paiement de cette facture.



Date Libellé Débit Lettre Crédit Lettre 04-12 Facture n° 12 210 AA 07-12 Facture n° 18 1600 B 18-12 Chèque n° 75 280 AA 19-12 Chèque n° 95 56 B

Autre exemple : prenons un client qui vous a payé une facture de 40 000€. Il effectue un premier versement de 5 000 € puis un autre versement de 35 000€. Le lettrage des comptes consiste à attribuer une marque identique aux écritures de la facture et des virements que vous aurez reçus. Le lettrage permet ainsi d’effectuer le lien entre les trois opérations.

Lorsque vous allez établir le bilan comptable, vous constaterez que le solde du compte client est à hauteur de 0 € et donc vous n’aurez pas de créance envers ce client. Autrement, si une autre facture est émise et que le client n’a pas payé, le lettrage ne sera pas envisageable et sera inscrit dans le solde client tant que le paiement n’aura pas été effectué.

*(Source: libeo.io)

Vous avez la possibilité d’optimiser vos opérations comptables et d’utiliser un logiciel de facturation et de comptabilité de l’entreprise Sage. Ce logiciel vous permet d’avoir de nombreuses données sur une seule et même interface. En effet, la collecte des paiements récurrents et ponctuels peut-être effectuée avec une fintech comme GoCardless.

La collecte des paiements est effectuée via le prélèvement SEPA avec GoCardless et la facture et les opérations comptables sont automatiquement rapprochées avec Sage. En effet, les solutions sont entièrement compatibles ce qui vous permettra de faciliter les opérations de lettrage de compte.

De ce fait vous aurez en votre possession deux solutions qui assurent de nombreuses opérations quotidiennes pour la bonne marche de votre entreprise sur une interface unique et dédiée.