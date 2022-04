Dispositifs de paiement pour marketplace

Les places de marché font partie intégrante de notre quotidien comme Leetchi, Connect ou HiPay et constituent un modèle d’affaire prisé par les créateurs d’entreprise. Lorsqu’on effectue la création d’une marketplace, l’entrepreneur devra choisir la solution de paiement pour les paiements entre acheteurs et vendeurs au sein de la place de marché.

Ainsi, se pose ainsi la question des différents modes de paiement disponibles pour marketplace. Il est essentiel de disposer d’un agrément de la part d’un établissement de paiement ou une exemption d’agrément. On parle de partenariat avec un prestataire de paiement qui sera vital pour permettre une gestion optimale des différentes transactions sur la plateforme.

L’entrepreneur pourra avoir recours à des solutions bancaires ou des prestataires de services de paiement. Ces solutions de paiement pourront être utilisées pour votre plateforme et s’accompagnent d’obligations légales. Elles comportent également des fonctionnalités et il est décisif de connaître le système de rémunération pour un choix optimal et judicieux pour la bonne marche des paiements pour votre marketplace.

Les solutions de paiement existantes pour votre marketplace

On dénombre différents modes de paiements pour les marketplace. Le gestionnaire pourra choisir de gérer lui-même les transactions ou utiliser un prestataire de services de paiement (PSP).

Gestion des paiements par la marketplace : la plateforme doit disposer d’un agrément pour pouvoir traiter les transactions des acheteurs et vendeurs.

Utiliser un prestataire de services de paiement (PSP) : il sera possible d’utiliser un prestataire de services de paiement (PSP), qui pourra traiter les transactions pour le compte de l’entreprise. Le PSP apportera également des garanties à la marketplace par rapport à la sécurité des transactions.

Les avantages de recourir à un Prestataire de services de paiement (PSP)

Il est vivement conseillé de recourir à un prestataire de services de paiement (PSP) pour le développement de sa marketplace. Ainsi, cette solution de paiement est généralement très facile à mettre en place et permet de garantir une sécurisation à toute épreuve des paiements qui seront effectués entre les acheteurs et les vendeurs. Parmi les avantages que l’on peut citer par rapport à l’utilisation d’un prestataire de services de paiement, on trouve :

Un suivi et une gestion optimale des paiements

Contrôle des transactions

Rétrocession des encaissements aux vendeurs

Interface de paiement pour les acheteurs

Avoir recours à un prestataire de paiement pour votre marketplace permet généralement d’intégrer la solution de paiement en ligne avec d’autres logiciels. Par ailleurs, le PSP propose différents moyens de paiement comme le paiement simple ou en plusieurs fois (à crédit, 4X sans frais, prélèvement SEPA).

Quels sont les prestataires de paiement disponibles ?

Voici trois exemples de solutions de paiement à utiliser pour votre marketplace :

Stripe : Stripe propose à travers sa solution Stripe Connect la possibilité d’intégrer les paiements sur une marketplace. Stripe propose des API et des outils programmables et effectue la gestion en qualité de prestataire des paiements et également du processus KYC. La plateforme travaille avec des entreprises comme Twitter, Salesforce ou Shopify.

HiPay : HiPay est une plateforme de paiement international. L’entreprise propose une plateforme unique pour la gestion des flux de transactions. La solution de paiement HiPay pour marketplace propose différents services, comme la gestion unifiée des paiements, des paniers mixtes et la maîtrise de la fraude.

Paysurf : Paysurf est une entité du Crédit Mutuel Alliance Fédérale et est spécialisée dans les paiements en ligne pour les marketplace. La solution s’adresse aux places de marché B2B et B2C et l’entreprise dispose du statut d’établissement de paiement. Paysurf propose ainsi de superviser l’activité de paiement sur votre marketplace et effectue un suivi du flux de paiement de l’acheteur jusqu’au marchand.