Tout savoir sur le paiement en attente

Un paiement peut-être en attente lorsqu’une transaction par carte de crédit ou de débit est effectuée par le payeur. Le débiteur verra le statut d’un paiement en attente lorsque son compte est suffisamment approvisionné que ce soit pour un paiement récurrent ou ponctuel.

Le paiement en attente résulte d’un processus qu’il conviendra de détailler dans cet article. Toutefois, il est essentiel de donner dans un premier temps la définition du paiement en attente.

Qu'est-ce que le paiement en attente ?

Le paiement en attente signifie qu’il n’a pas encore été validé et peut prendre entre 1 à 3 jours ouvrés pour être validé ou annulé. Lorsqu’un consommateur effectue un paiement sur un terminal de paiement électronique, le commerçant va interroger l’établissement bancaire pour savoir si le compte est suffisamment approvisionné en vue d’effectuer la collecte du paiement. Certaines banques ont tendance à répertorier les paiements en attente sur les relevés bancaires et d’autres vont uniquement répertorier les paiements qui sont complétés.

Le paiement en attente a un fonctionnement spécifique via plusieurs étapes que sont l’autorisation et la confirmation, ainsi que la vérification.

Trois étapes entrent en ligne de mire dans le cadre du paiement en attente :

Autorisation : le paiement va être autorisé lorsque le compte est suffisamment approvisionné. En effet, le commerçant va interroger l'établissement bancaire du payeur pour savoir si le compte bancaire est suffisamment approvisionné.

Confirmation : l’étape de la confirmation est validée par le commerçant. Il dispose d’un délai de 7 à 30 jours pour confirmer le paiement en attente. De ce fait, le paiement en attente signifie qu’il a été autorisé mais nécessite d’être confirmé ou annulé par le commerçant.

Vérification : afin que le commerçant puisse effectuer la collecte du paiement en attente, il doit se rapprocher de Visa ou Mastercard pour vérifier avec l’établissement bancaire que la transaction a bien été autorisée. Ainsi, les fonds pourront être crédités sur le compte marchand du commerçant.

Toutefois, il existe des solutions de paiement qui permettent aux commerçants de se faire payer plus rapidement et de réduire de manière considérable le volume de paiements en attente.

Un commerçant peut utiliser le prélèvement automatique qui demande l’autorisation du client une seule et même fois contrairement à un paiement par carte sur un terminal de paiement électronique par exemple. Ainsi, le prélèvement SEPA offre de nombreux avantages pour les commerçants car il permet d’obtenir un contrôle complet du processus de paiement pour se faire payer dans les meilleures conditions.

Une fintech comme GoCardless permet aux entrepreneurs de collecter directement les paiements sur les comptes bancaires des clients. La solution de paiement est très facile à mettre en place et est peu coûteuse d’autant plus qu’elle nécessite moins de temps de traitement qu’un paiement en attente.

Par ailleurs, le paiement en attente apporte peu de visibilité aux commerçants et peut générer du stress dans la marche quotidienne de l’entreprise avec de potentiels problèmes de trésorerie. Le principal risque du paiement en attente et qu’il peut-être annulé.

L’un des avantages de GoCardless et que la fintech s’occupe de la mise en relation avec les banques de vos clients et s’assure que les pages de paiement soient conformes à la réglementation dans le but de conserver les données bancaires des clients en toute sécurité.

GoCardless permet aux entrepreneurs d’avoir une très bonne visibilité sur le statut de chaque paiement. En effet, 97% des paiements sont collectés avec succès à la date d’échéance de la facture. Par ailleurs, les utilisateurs de GoCardless ont constaté une baisse de 51 % des paiements incorrects après avoir commencé à utiliser les services de la fintech.

La solution de collecte des paiements récurrents et ponctuels est notamment compatible avec plus de 350 solutions partenaires dont le logiciel de facturation de l’entreprise Axonaut. Le paiement est collecté par GoCardless et la facture est émise avec Axonaut. Il sera ainsi possible de voir le statut du paiement de chaque facture en rapprochant les deux solutions.

Dans le cas où le paiement a échoué, GoCardless propose via sa fonctionnalité Success+ au client de reprogrammer la collecte du paiement à une date ultérieure. Les résultats sont au rendez-vous avec un taux de recouvrement moyen de 70 % des paiements qui ont échoués sans la moindre intervention humaine.