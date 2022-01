Les concepts de débit ou crédit sont très particuliers en comptabilité. Bien que parfois contre-intuitives pour les novices, ces notions sont essentielles pour la comptabilité d’une entreprise. Découvrez ce que signifient les termes débit et crédit et comment cela se traduit dans l’enregistrement d’une écriture comptable.

Quelle différence entre débit et crédit en comptabilité ?

Lorsqu’on fait notre propre comptabilité amateur, on identifie généralement les entrées et les sorties d’argent avec des « + » et des « - ». Toutefois, le monde de la comptabilité professionnelle utilise un système différent : celui des débits et crédits. Voyons ce que signifient les termes débit et crédit en comptabilité.

Définition du débit en comptabilité

Le débit correspond aux opérations qu’un tiers doit à votre entreprise. Par exemple, si une entreprise achète vos produits ou vos services, l’opération est inscrite en débit.

Définition du crédit en comptabilité

La notion de débit correspond aux opérations que votre entreprise doit payer à un tiers. Par exemple, si vous avez acheté du matériel à un fournisseur, le règlement de la facture constitue pour vous un crédit.

L’importance des notions de débit et crédit

La définition des notions de débit et crédit peut aller à l’encontre de l’intuition naturelle de certains. Toutefois, il est essentiel de bien comprendre leur fonctionnement pour pouvoir tenir les comptes d’une entreprise.

En fait, les notions de débit et crédit sont complémentaires. En France, le système comptable exige une comptabilité double. Ainsi, les totaux des débits et des crédits doivent toujours se contrebalancer. Cela signifie que chaque transaction doit être enregistrée deux fois dans les documents comptables : une fois en débit et une fois en crédit.

Les comptes comportent donc toujours deux colonnes : débit et crédit. Par convention, la colonne des débits est toujours celle de gauche, tandis que les crédits sont indiqués dans la colonne de droite.

La façon d’enregistrer un débit et un crédit dépend du compte que l’on produit : le compte de résultat et le compte de bilan.

Les écritures comptables dans le compte de résultat

Le compte de résultat est composé de charges et de produits.

Les charges sont des dépenses qui font baisser le résultat de l’entreprise. Vous devez enregistrer en tant que débit les achats de matières premières, les achats de fournitures et matériel ainsi que les frais de personnel.

Les produits représentent les revenus générés par une entreprise. Il faut donc inscrire au débit les ventes et subventions reçues.

Les écritures comptables dans le compte de bilan

Le compte de bilan est composé d’actifs et de passifs.

Les actifs représentent ce que l’entreprise possède. Il faut donc inscrire au débit ce qui augmente les actifs, par exemple : la créance d’un client, les stocks, les investissements, etc. A l’inverse, il faut écrire au crédit ce qui diminue les actifs, par exemple : le règlement d’une créance d’un client.

Les passifs représentent ce que l’entreprise doit. Il faut inscrire au crédit ce qui augmente les passifs, par exemple : une dette envers un fournisseur, les provisions, les réserves, etc. A l’inverse, il faut écrire au débit ce qui diminue les passifs, par exemple : le règlement d’une dette envers un fournisseur.

Récapitulatif du sens de variation des comptes

Fait augmenter Fait diminuer Le débit Le compte d’actif (bilan) et le compte de charges (compte de résultat) Le compte de passif (bilan) et le compte de produits (compte de résultat) Le crédit Le compte de passif (bilan) et le compte de produits (compte de résultat) Le compte d’actif (bilan) et le compte de charges (compte de résultat)

