Comment procéder à la reprise d’une entreprise ?

Qu’est-ce que la reprise d’entreprise ?

Reprendre une entreprise consiste à racheter une entreprise existante. Comme vous pouvez l’imaginer, il existe de nombreuses raisons pour lesquelles un dirigeant peut décider de vendre son entreprise, aussi bien personnelles (comme un départ à la retraite ou un déménagement), que professionnelles (changement d’activité ou volonté de changer de statut par exemple).

Pour autant, il n’existe que deux formes de reprises d’entreprise : le reprise d’un fonds de commerce ou le rachat d’une société. Dans le premier cas, vous ne récupérez que les actifs de la société, ce qu’elle possède et non ses dettes et autres créances, tandis que dans le deuxième cas, en rachetant toutes les parts (ou, du moins, suffisamment pour devenir actionnaire majoritaire), vous rachetez l’actif et le passif de l’entreprise. Autant dire que cette décision doit être bien pesée : vous vous en doutiez mais, en fait, reprendre une entreprise n’est pas nécessairement plus simple qu’en créer une.

La reprise d’entreprise : avantages et inconvénients

La reprise d’entreprise présente deux avantages importants : elle vous évite le processus de création d’entreprise, et vous permet de vous retrouver à la tête d’une entreprise qui fonctionne déjà, avec ses produits, sa clientèle, etc. Ces avantages ne sont pas négligeables, mais doivent être bien pesés.

En effet, tout d’abord, ce n’est pas parce que vous ne créez pas l’entreprise que vous n’aurez rien à faire avant. Pour que la reprise soit réussie, vous devrez bien préparer votre projet, en vous assurant que vous disposez des compétences nécessaires et/ou en vous formant, puis cibler la bonne entreprise, rencontrer son dirigeant et établir un diagnostic précis pour savoir ce qui vous attend afin de finaliser le rachat, toute une série d’opérations qui durent, selon les spécialistes, généralement entre 12 et 18 mois.

Par contre, effectivement, si vous avez bien choisi, la reprise d’entreprise vous assure une certaine sécurité puisque la société reprise dispose déjà de ressources, humaines et matérielles, et qu’elle est déjà organisée pour servir sa clientèle. Les risques sont donc souvent moindres que lorsque vous partez de zéro.

Cette sécurité a toutefois un prix, et c’est là le principal inconvénient. Le coût n’étant jamais négligeable, le financement de la reprise d’une entreprise est souvent un point épineux. Mais des aides existent, y compris des financements solidaires pour ceux qui n’ont que peu de moyens.

Les différentes étapes de la reprise d’entreprise ?

Afin de vous donner une idée plus précise de ce qui vous attend, la liste suivante reprend, point par point, les principales étapes de la reprise d’une entreprise :

la recherche : il est toujours intéressant de définir le profil de l’entreprise que vous recherchez (secteur d’activité, zone géographique, taille, type…) avant de parcourir les annonces à la recherche d’une entreprise à reprendre.

l’analyse : il est important de ne pas se contenter d’un entretien avec le dirigeant et d’une visite des locaux. En considérant l’importance de l’investissement, vous devez obtenir le plus d’informations possibles sur l’entreprise afin de voir les possibilités qu’elle offre pour l’avenir. N’hésitez pas à vous adresser à des professionnels : l’audit d’acquisition, par exemple, permet d’évaluer de manière précise la valeur de l’entreprise.

le plan de reprise : si vous êtes intéressé, vous devrez réaliser un plan de montage juridique et financier, pour concrétiser la reprise, mais également un plan opérationnel, qui détaillera la stratégie de développement que vous souhaitez mettre en place une fois aux commandes de l’entreprise.

les négociations permettent enfin d’arriver à la signature d’accord, qui débouche sur la reprise de l’entreprise avec, éventuellement, une période de transition.

Comme nous le disions pour l’analyse, n’hésitez pas à vous faire accompagner par des spécialistes pour que votre projet soit une réussite.