Payer par TIP SEPA en ligne pour son entreprise

Vous utilisez certainement le chèque ou le tip SEPA papier pour régler des factures relatives à votre entreprise ou vous faire payer par vos clients suite à l’envoi d’une facture.

Cependant, savez-vous qu’il est possible de payer une facture avec le tip SEPA en ligne ? De ce fait, payer via le tip SEPA en ligne (également appelé e-TIP) sera vraisemblablement pratique dans vos opérations quotidiennes.

Payer par tip SEPA en ligne constitue un nouveau mode de paiement sur internet qui vous permet d’avoir un contrôle optimal de vos transactions, pour une bonne gestion de votre trésorerie. Nous allons détailler sur cet article comment payer par tip SEPA en ligne et les alternatives existantes pour collecter les paiements récurrents et ponctuels de vos clients.

Payer par e-TIP ne nécessite plus de signer ou de remplir le moindre formulaire sur un support papier et de devoir l’envoyer par la poste. Vous devez seulement effectuer une première manipulation lorsque vous souhaitez utiliser le e tip pour la première fois. Généralement, pour payer en ligne par tip SEPA en ligne, vous devrez vous connecter sur un compte en ligne et renseigner vos coordonnées bancaires puis signer le mandat de prélèvement SEPA en ligne.

Utiliser l’e-TIP pour la première fois : payer par tip SEPA en ligne pour une première utilisation nécessite une signature électronique du mandat SEPA. Cette signature électronique s’accompagne de l’envoi d’un code par SMS sur votre appareil mobile.

Le client donne son consentement : en qualité de commerçant, vous indiquez le montant que vous souhaitez facturer au client qui devra donner son consentement. Le client va se connecter sur une interface et peut choisir de payer le montant total ou de payer en plusieurs fois.

Processus totalement dématérialisé : payer par tip sepa en ligne ne nécessite plus de devoir attendre de recevoir le courrier ou figure le tip SEPA. Le débiteur doit simplement donner une autorisation pour pouvoir valider la transaction. Par la suite, pour les prochains prélèvements, il suffit d’un clic pour pouvoir valider le prélèvement.

Quels sont les documents à avoir pour payer par tip SEPA en ligne ?

Le débiteur doit réunir plusieurs documents pour payer par e-TIP :

IBAN ou RIB.

Un appareil mobile pour la signature électronique du mandat SEPA

Se connecter sur le compte du créancier (fournisseur d’énergie, administration fiscale…)

Est-ce que se faire payer par tip sepa en ligne est le seul moyen de paiement disponible pour l’entrepreneur ?

Se faire payer par tip SEPA en ligne apporte plusieurs avantages pour votre entreprise, vous pouvez réduire les coûts associés aux frais postaux. Par ailleurs, ce moyen de paiement est rapide et simple d’utilisation. Cependant, le principal inconvénient du paiement par e-TIP et qu’il reste à l’initiative du client. Le client garde un contrôle de la date du paiement et reste à l’initiative du règlement.

De ce fait, il y a un risque de subir des retards de paiement et des impayés pour votre entreprise. Ce qui peut entraîner des problèmes de trésorerie à long terme. Cependant, le prélèvement SEPA constitue une alternative intéressante pour vous faire payer et vous permet d’avoir un contrôle complet du processus de paiement.

En effet, vous avez la possibilité d’utiliser ce moyen de paiement et de collecter directement les sommes dues sur les comptes bancaires de vos clients de manière récurrente ou ponctuelle. Cela permet d’améliorer de manière significative la gestion de votre trésorerie et de réduire les impayés : 97 % des paiements qui sont initiés par GoCardless sont collectés avec succès à la date d’échéance du paiement.

Un fintech comme GoCardless vous permet de mettre en place le prélèvement automatique et de vous faire payer à une date d'échéance précise. La solution de collecte des paiements est très facile à mettre en place et est peu coûteuse. GoCardless est notamment compatible avec plus de 300 solutions partenaires dont le logiciel de facturation de l'entreprise Sage.

Les factures sont émises par le logiciel de facturation Sage et les paiements par prélèvement SEPA sont ainsi collectés par GoCardless. Vous pouvez ainsi rapprocher les factures et la collecte des paiements et obtenir une visibilité complète sur le statut du paiement de chaque facture.