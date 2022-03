Il existe de nombreuses manières d’acheter en ligne sans carte bancaire à côté de moyens de paiement que l’on peut considérer comme plus conventionnels comme le virement ou la carte bancaire. En effet, il est essentiel pour tout entrepreneur de savoir comment payer en ligne sans carte bancaire.

Comment payer sur Internet sans carte bancaire est possible à travers plusieurs manières qui permettent à chacun de se protéger de la fraude ou du vol de données. En effet, il est désormais courant d’acheter sur Internet sans carte bancaire et de plus en plus d’entrepreneurs disposent d’une boutique ligne ou doivent prendre en considération les différentes manières de payer sur Internet par carte bancaire, pour l’achat de fournitures, de biens ou d’un service pour le développement de l’activité professionnelle.

Payer en ligne par virement bancaire

Le virement bancaire est un moyen de paiement qui permet d’effectuer des achats sur internet. Il suffira de se rendre sur l’interface son établissement bancaire ou de sa fintech comme Anytime et d’effectuer le virement à destination du site internet. Il est également possible à l’instar de certaines plateformes de e-commerce de saisir l’IBAN de son compte bancaire professionnel, afin de procéder au paiement. Le transfert à travers un virement bancaire nécessite un délai de 2 à 3 jours ouvrés.

Payer sur internet avec une carte bancaire virtuelle

Il est possible de payer sur internet sans carte bancaire physique à travers la carte bancaire virtuelle. Il s’agit ainsi d’un moyen de paiement en ligne qui permet aux clients de bénéficier d’un e-numéro de carte bleu virtuel. On parle de numéros aléatoires qui seront utilisables une seule fois, lors d’un achat en ligne. Cela permet de réduire au maximum les fraudes et les tentatives de vols de données bancaires de la part des pirates informatiques.

Payer sur internet avec un portefeuille électronique

Le portefeuille électronique est un moyen de paiement en ligne de plus en plus populaire et incontournable pour effectuer des achats en ligne. Les transactions s’effectuent sans carte bancaire à travers ce moyen de paiement et de lier un compte bancaire avec le portefeuille électronique. Il n’y aura aucun besoin de communiquer pour l’acheteur les données bancaires à l’encontre du site marchand, ce qui apporte une couche de sécurité supplémentaire. On dénombre des entreprises très connues comme Paypal et Google Pay qui proposent ce type de paiement.

Payer en ligne avec un abonnement internet

Il est possible d’utiliser un abonnement internet comme moyen de paiement en ligne. Il s’agit d’un moyen de paiement peu utilisé, mais disponible pour les achats en dessous de 60 euros. Il suffira de se rapprocher de l’opérateur et d’ajouter le montant sur la facture finale de l’abonnement. Un opérateur comme Orange propose déjà ce service, qui semble intéresser de plus en plus les concurrents.

Payer en ligne par QR code

Le paiement par QR code est un moyen de paiement en ligne à l’aide d’un Smartphone ou d’une tablette. Il s’agit de petits codes-barres sous forme carrée qui sont désormais très présents dans le quotidien et permettent ainsi de se rendre sur une page web ou une interface de paiement. Il suffira de flasher le QR code, afin de pouvoir procéder au paiement à l’aide d’un portefeuille électronique ou autre. Il s’agit d’un moyen de paiement qui semble être de plus en plus populaire en France.