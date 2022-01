Comment créer et identifier les jalons d’un projet

Avant d’aborder la définition des jalons, ainsi que leur rôle, il faut tout d’abord rappeler ce qu’est la « gestion de projet » : selon Wikipédia, c’est « l'ensemble des activités visant à organiser le bon déroulement d’un projet et à en atteindre les objectifs. Elle consiste à appliquer les méthodes, techniques, et outils de gestion spécifiques aux différentes étapes du projet, de l'évaluation de l'opportunité jusqu'à l'achèvement du projet ».

Le jalon de projet : définition.

Les jalons, ou « milestones » en anglais, sont les événements essentiels d’un projet, les dates importantes, qui balisent l’évolution et l’avancée de ce projet. Ils permettent d’identifier un point précis dans la chronologie d’un projet donné. Les jalons se distinguent souvent par une réalisation concrète, comme par exemple une production de « livrables ». (Selon le site « Manager GO ! », le livrable est « le résultat tangible d'une production réelle, appréhendable, mesurable attendue par le client final ».) Le jalon résulte donc de la fin d’une partie du projet, ou de la fin du projet lui-même.

Les peuvent marquer le début ou la fin d’un projet, ou l’achèvement d’une de ses phases

Ce sont donc des événements importants. Ils permettent bien sûr aux membres de l’équipe et aux parties prenantes d’être bien informés de l’état du projet, mais ils sont également utilisés comme moyens de planification, pour déterminer par exemple le moment où les paiements seront dus aux vendeurs et fournisseurs de services.

Pour un gestionnaire de projet, il est donc absolument essentiel de savoir très précisément définir et identifier les jalons de son projet.

Sur le plan pratique, le jalon peut représenter la fin d’une étape ou un événement important, comme lancement d’un produit, la livraison d’un fournisseur, etc. Les jalons marquent des dates essentielles dans le déroulement du projet, et sont positionnés dans le calendrier de planification par le chef de projet et/ou par le commanditaire. L’intérêt des jalons, c’est aussi le fait qu’ils permettent de définir des objectifs intermédiaires, ce qui est primordial pour garder son dynamisme au projet et favoriser la motivation et l’implication des collaborateurs.

Lors du passage d’un jalon, on organise souvent une rencontre entre l’équipe du projet et les parties prenantes, dont par exemple le client, et c’est ainsi l’occasion de valider le déroulement et la direction du projet, et de faire le point pour en tirer les leçons pour la suite du projet. On valide les livrables de la phase précédente, et on passe à l’étape suivante après avoir procédé, si nécessaire, à une réorganisation ou à une replanification. C’est souvent lors de telles réunions que l’on décide de la poursuite ou de l’arrêt du projet, et que l’on valide de nouvelles propositions. On voit donc bien toute l’importance du jalon dans le cycle de vie d’un projet.

Il convient de préciser que les jalons ont une durée de vie très courte, voire nulle : ce sont avant tout des marqueurs, comme des bornes qui marqueraient la fin d’une étape et le début de la suivante.

Un projet doit-il comporter de nombreux jalons ?

Il n’existe pas de réponse unique à cette question, car tout dépend de la nature du projet et de sa planification. Il convient toutefois d’avoir assez de jalons pour garantir un pilotage précis, une bonne communication avec les parties impliquées, ainsi qu’une forte motivation. À l’inverse, trop de jalons compliqueront forcément le déroulement du projet.

Franchir un jalon, c’est un acte de management

C’est en effet un moment important dans le cadre d’un projet. Ce peut être l’occasion pour le chef de projet de bien marquer l’événement, par exemple en félicitant l’équipe, en remerciant les collaborateurs, en organisant un repas ou en accordant un bonus financier. Pour garder une équipe cohérente impliquée pour la suite, il convient de célébrer un tel événement.

Le jalon ultime

C’est celui qui marque la fin du projet, au moment où celui-ci est livré au client. À cette occasion, on organise bien sûr une réunion de clôture, on dresse un bilan, mais on fête surtout la réussite du projet.

