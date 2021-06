Soyez toujours payé à temps avec GoCardless

Vous êtes à court d'argent en raison des retards de paiement de vos clients ? Vous n'êtes pas seul dans ce cas. De récentes études indiquent que 69% des entreprises françaises paient en retard, le chiffre grimpant jusqu’à 92% pour les grandes entreprises de plus de 250 salariés.

Ces retards de paiement ne se contentent pas de bloquer les flux de trésorerie de votre entreprise : ils pénalisent la viabilité à long terme et empêchent les investissements dont vous avez besoin pour assurer le fonctionnement de votre entreprise et la faire fructifier. Ils impliquent également la mobilisation de nombreuses autres ressources (en temps et en argent) pour relancer les clients et se faire payer.

Les retards de paiement de vos clients peuvent s'expliquer par plusieurs raisons :

Il est possible qu'ils aient « égaré » la facture ou qu'ils vous aient omis dans leur cycle de paiement.

Il se peut qu’ils aient modifié leurs modalités de paiement sans vous consulter.

Il se peut même que leurs propres flux de trésorerie s'avèrent insuffisants pour le mois en question et qu'ils ne disposent tout simplement pas des fonds nécessaires pour régler le montant dû.

Ceci crée une accumulation des créances douteuses et un ralentissement des flux de trésorerie. Et si vous êtes une start-up ou une petite entreprise, l'argent disponible sur votre compte en banque sera sûrement insuffisant pour combler ces trous de trésorerie imprévus et indésirables.

Voilà pourquoi GoCardless a développé une solution de prélèvement automatique qui supprime ces potentielles barrières de paiement, accélère les remises de fonds des clients et stimule vos flux de trésorerie.

Faites-vous payer, sans complications.

Quelle est donc la réponse à apporter au problème de retards de paiement ? La solution consiste à rendre le paiement aussi simple que possible pour vos clients.

En éliminant les obstacles qui font que vos clients ne respectent pas les délais de paiement, il leur est plus facile de payer les sommes qu'ils vous doivent dans les délais impartis.

Mettez en place des moyens simples pour accepter les paiements : utiliser un moyen de paiement en ligne ou accepter des paiements en prélèvement automatique supprime un grand nombre d'efforts et de tracas administratifs pour les clients. Et qui dit moindre tracas, dit paiements plus rapides.

Facturez aux clients une somme mensuelle régulière : les paiements en plusieurs fois ou les forfaits mensuels étalent les frais du client et vous permettent de bénéficier de rentrées d'argent régulières.

Utilisez un système comptable proposant un mode de facturation en ligne : les factures envoyées par courrier électronique parviennent directement au client, résolvant ainsi le problème des pertes de factures envoyées par la poste.

GoCardless a conscience de l'impact que peuvent avoir les factures impayées. C'est pourquoi, nous avons créé un moyen simple et économique d'intégrer le prélèvement automatique dans vos paiements.

Une option économique : GoCardless s'installe gratuitement. Nous vous facturons seulement 1 % de la transaction (plafonnée à 2 €), sans frais ni coûts supplémentaires.

Simple à configurer en ligne : créez votre compte en seulement 5 minutes, invitez vos clients à indiquer leurs coordonnées bancaires de façon simple et sécurisée, et vous pouvez commencer à percevoir vos paiements le jour-même.

Autorisation facilitée : les clients vous autorisent à percevoir les paiements dès leur date prévue, et de façon automatique (ils ne risquent donc plus de laisser passer la date d'échéance).

Faites-vous payer en temps voulu, à chaque fois : une fois que les prélèvements automatiques des clients sont mis en place, vous savez exactement ce que vous allez percevoir, à tout moment. Vous pouvez donc connaître votre situation de trésorerie quand vous le souhaitez.

Percevez vos paiements dans toute l'Europe : GoCardless accepte les paiements en £ avec Bacs et en € via SEPA, afin que vous puissiez percevoir vos paiements dans toute la Zone euro.

Intégré aux logiciels de comptabilité : GoCardless est intégré à des solutions logicielles de comptabilité afin que vous puissiez mettre en place automatiquement les paiements avec votre facturation. Voici la liste de nos principaux partenaires.

Moins de temps passé à s'inquiéter des flux de trésorerie : plus de temps pour développer votre activité

En confiant vos paiements à GoCardless, vous ne perdez plus autant d'énergie à gérer vos flux de trésorerie et à recouvrer vos créances.

Vous n'avez plus besoin de gaspiller un temps précieux à courir après vos payeurs et passer des appels délicats à vos clients pour effectuer des recouvrements. Et vous savez que votre compte en banque affichera toujours un solde positif, où que vous en soyez au cours du mois ou de l'exercice concerné.

Ne vous inquiétez plus de savoir quand votre prochain paiement important sera effectué et concentrez-vous à nouveau sur votre objectif principal qui est la gestion de votre entreprise (tout en bénéficiant d'une situation de flux de trésorerie saine).

Pour plus d'informations sur les avantages apportés par GoCardless en termes de flux de trésorerie, rendez-vous sur gocardless.fr.