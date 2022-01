Qu'est-ce que le M-commerce?

Un nouveau terme est désormais apparu du nom de M-Commerce, à travers la numérisation et l’avènement du digitale dans notre vie quotidienne. Cette tendance change radicalement les habitudes de consommation. Il est ainsi devenu courant d’acheter un produit ou un service en ligne, que ce soit par le biais d’une tablette ou d’un Smartphone.

Ainsi, tout entrepreneur doit prendre en considération qu’un trafic important en ligne passe par les téléphones portables. On parle désormais de M-commerce, à travers un chiffre percutant qui illustre la tendance de fond en cours concernant les achats en ligne. Prés d’un Français sur deux soit 48 % effectue un achat en ligne avec son smartphone. *

*( Source : Etude Opinionway)

Définition du M-Commerce

On parle de M-commerce pour décrire l’ensemble de transactions réalisées sur des appareils mobiles comme des Smartphones et tablettes. Ainsi, le M-Commerce couvre les transactions qui sont réalisées à tout endroit et tout instant, c'est-à-dire en situation de mobilité ou non, que ce soit à l’extérieur ou à domicile.

Le M-Commerce couvre également les achats sur différentes interfaces que ce soit sur les applications mobiles ou les sites internet compatibles avec les téléphones portables et les tablettes. Comme il a été démontré précédemment, cette nouvelle manière d’acheter est devenue courante et permet ainsi d’effectuer la vente à l’achat d’un produit ou d’un service. Le M-commerce fait partie intégrante du e-commerce et offre de nombreuses possibilités aux entrepreneurs. Ces possibilités couvrent un achat à travers une application mobile, un site internet en mode responsive, c'est-à-dire compatible avec les appareils mobiles ou une version mobile d’un site internet.

Les moteurs de recherche prennent également en considération, l’avènement du M-Commerce et demandent désormais aux entrepreneurs, détenteurs de boutiques en ligne de proposer une version « mobile-friendly », c'est-à-dire compatible avec les appareils mobiles.

Quels sont les avantages du M-Commerce ?

Le M-commerce présente de nombreux avantages pour les entrepreneurs, et permet ainsi aux potentiels clients d’acheter très facilement un produit ou un service à travers un appareil mobile.

On parle d’accessibilité grâce à la possibilité d’acquérir très facilement un Smartphone à un prix abordable. Les sites internet sont désormais compatibles avec les Smartphones et tablettes grâce aux gestionnaires de contenu qui proposent automatiquement aux entrepreneurs, désireux de créer un site internet, des interfaces qui sont automatiquement compatibles avec les appareils mobiles.

Le M-Commerce est à prendre en considération pour tout entrepreneur

Un commerçant qui souhaite disposer d’une boutique en ligne, doit prendre le M-commerce comme étant une variable à prendre en considération dans sa stratégie globale dans le domaine du e-commerce.

En effet, il est essentiel de recenser les concurrents qui disposent d’un site internet et de déterminer si les interfaces sont compatibles avec les appareils mobiles. Par ailleurs, il est primordial de connaître les habitudes de consommation de sa clientèle, pour déterminer s’ils sont potentiellement intéressés pour effectuer des achats en ligne avec un Smartphone ou une tablette, ainsi la nature de l’activité de l’entrepreneur sera à prendre en considération avec sa potentielle compatibilité avec le M-commerce.

Un exemple est comment les clients vont pouvoir contacter l’entrepreneur pour la vente d’un produit ou d’un service. Va-t-il par exemple effectuer une recherche sur un moteur de recherche avec son Smartphone concernant l’entreprise ou vont-ils directement se rendre sur le site internet ?

Le M-commerce révolutionne l’expérience client

Le M-commerce révolutionne la manière dont les entrepreneurs doivent interagir avec la clientèle, désormais un consommateur peut entrer en relation avec un commerçant à partir de son Smartphone.

Les paiements sont également bouleversés à travers le paiement mobile, on peut désormais acheter un produit ou un service à travers une page de paiement. De nombreux autres paramètres sont également bouleversés, notamment la livraison avec la possibilité de choisir le mode de livraison ou entretenir une relation personnalisée avec la clientèle, comme par exemple à travers les réseaux sociaux ou via un chat en ligne.