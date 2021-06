Le budget prévisionnel est un tableau financier qui présente l’ensemble des dépenses (ou « charges ») et des recettes (ou « produits » tels que les ventes de produits ou services, les subventions et produits financiers) de votre entreprise. Il est établi pour l’année en cours ou à venir. Le budget prévisionnel est préparé pour couvrir votre exercice fiscal.

En vous projetant dans l’avenir à court terme de votre activité, le budget prévisionnel vous sert de feuille de route et vous permet de tenir le cap tout au long de l'année. Il vous alerte ainsi en cas de trop forte déviation de votre prévision nécessitant des ajustements afin d’atteindre vos objectifs financiers.

Attention, un budget prévisionnel n’est pas un business plan (ou plan d’affaires). Le premier est véritablement à visée financière alors que le business plan se concentre également sur la stratégie commerciale de votre entreprise, le marché dans lequel elle évolue et couvre donc plus d’aspects que le budget prévisionnel qui sera, quant à lui plus détaillé sur les aspects financiers.

Pourquoi établir un budget prévisionnel ?

Le budget prévisionnel se concentrant sur les aspects financiers de votre entreprise vous sert de balise quant à sa santé financière. En présentant les produits et charges attendus sur l’année, vous pourrez présenter aux éventuels investisseurs, banques et vous permettra de piloter votre budget et de mesurer les performances financières de votre entreprise. A ce titre, votre budget prévisionnel sera également un bon référentiel sur lequel vous appuyer tout au long de l’année afin de piloter au mieux votre activité.

S’il n’est pas obligatoire, l’utilité du budget prévisionnel apporte de tels avantages qu’il serait dommage de ne pas en établir un.

Pour établir votre budget prévisionnel, vous devrez prévoir les charges et recettes attendues sur l’année.

Vous pourrez simplement le préparer sur un tableur Excel ou vous appuyer sur un logiciel de gestion.

Commencez par dresser la liste de vos charges telles que :

les achats de fournitures (eau, électricité, fournitures),

les charges de personnel,

les taxes et impôts,

les charges externes (honoraires de prestataires, publicité, transport, voyages)

Ensuite, procédez de même avec les recettes prévisionnelles telles que :

les prévisions de vente de services ou produits

les produits financiers (si vous épargnez ou générez des produits financiers par votre trésorerie)

les cotisations ou subventions auxquelles votre entreprise est éligible

Votre budget étant prévisionnel et vous servant d’outil de pilotage, il est important de vous y reporter régulièrement afin de vous assurer que vous respectez votre feuille de route de gestion financière et de rester attentif aux éventuelles évolutions au cours de l’année. Restez également critique et objectif face à votre budget prévisionnel, considérez-le comme une piste d’amélioration qui vous permettra de remettre en question certains comportements parfois établis sans véritable justification. Un fournisseur augmente ses tarifs et impacte fortement votre budget ? Peut-être pourriez-vous le remettre en question ou interroger un concurrent ? Un salarié vous demande une augmentation que vous estimez méritée ? Projetez-en l’impact sur votre budget et déterminez si lui accorder cette augmentation est pertinent pour la santé financière de l’entreprise.

Le budget prévisionnel vous évite de naviguer à vue et de subir les aspects financiers de votre entreprise. Tous les aspects financiers étant couverts, il vous permet de vous mettre à l’abri de mauvaises surprises qui pourraient nuire à votre santé financière et vous donne l’opportunité d’optimiser vos performances tout en vous servant d’aide à la prise de décision.