Booster votre salle de sport en 6 étapes simples

Votre entreprise est opérationnelle et vous pensez qu’il est temps de passer à la vitesse supérieure ? Regardons de plus près en quoi cela consiste exactement pour une petite entreprise dans le secteur du fitness.

Tout d’abord, vous devez vous pencher sur la capacité d’évolution de votre entreprise. Plus concrètement, une entreprise évolutive signifie qu'elle peut s’adapter afin de gérer une plus grande charge de travail sans compromettre ses performances ou perdre de l’argent.

Par exemple, une petite entreprise pourra évoluer en agrandissant ses locaux, en embauchant de nouveaux employés, en offrant un nouveau produit ou service ou encore en ouvrant une seconde entreprise ailleurs. Pour financer tous ces changements, elle aura généralement recours à des prêts bancaires, franchisera l’entreprise, empruntera de l’argent à la famille ou aux amis et parfois même obtiendra des financements d’investisseurs en capital-risque.

Pour mieux comprendre le secteur du fitness, nous avons mené une enquête auprès d’entreprises de fitness. Pour la majorité des répondants, leur objectif à long terme est de faire croître leur entreprise. La charge administrative est leur deuxième plus gros défi.

Voici quelques conseils utiles pour vous aider à placer votre entreprise de fitness sur la voie de la croissance.

1. Commencez par rassembler les informations essentielles

Une enquête récente effectuée auprès de 3 200 jeunes entreprises a montré qu’essayer d’évoluer trop tôt est l’une des principales raisons d’échec. Comme l’indique Inc magazine, commencez par :

Savoir qui sont vos principaux clients

Déterminer vos canaux de commercialisation qui ont le meilleur ROI (et, par conséquent, les plus adaptées à l’évolution)

Vous assurer que vous disposez des ressources nécessaires pour cette évolution

2. Connaissez vos chiffres

Comme le souligne le dernier point de la liste ci-dessus, vous devez vous assurer d’avoir les fonds nécessaires avant de vous lancer dans une quelconque évolution.

Pour financer tous ces changements, les gérants de petites entreprises font des prêts bancaires, empruntent de l’argent à leurs familles et amis ou demandent de l’aide aux entreprises de capital-risque.

Liz Nable, entrepreneur dans le fitness, conseille de ne jamais perdre de vue l’objectif final, car cela permet d’identifier la meilleure source pour obtenir des fonds supplémentaires. Posez-vous la question suivante : J’évolue pour vendre à terme ou pour augmenter mes bénéfices ?

3. Construisez vos bases avant d’agrandir votre espace

Pour les entreprises de fitness qui s’appuient sur la taille de leur studio pour leurs opérations, l’idée d’investir dans une salle plus spacieuse peut être très tentante. Cependant, si vous n’avez pas encore la clientèle pour remplir ce nouvel espace, oubliez cette idée immédiatement. Votre loyer sera plus cher, vous risquez d’avoir du mal à compenser le manque à gagner et devrez intensifier vos efforts de marketing afin de gagner ces clients manquants et justifier cet espace.

Cela peut causer du stress inutile et mettre en exergue les problèmes de de trésorerie existants. Concentrez vos efforts sur la création d’une base de clients solide sur l’espace que vous avez et n’évoluez que lorsque ce choix s’impose.

4. Boostez votre marketing

Le marketing joue un rôle capital pour les petites entreprises. Et le secteur du fitness ne fait pas exception. Les stratégies de marketing réussies varient du tout au tout : publicité traditionnelle dans les magazines spécialisés, parrainages par bouche à oreille, campagnes e-mails ou encore publicité ciblée sur les réseaux sociaux. La stratégie marketing la plus adaptée dépendra fortement de la nature et de la localisation de votre cible principal, sans oublier vos besoins commerciaux spécifiques.

Pour vous aider à y voir plus clair, consultez notre Guide électronique sur le secteur du fitness (en anglais), grouillant de conseils marketing d’expert, y compris comment tirer le meilleur de Facebook.

5. Automatisez tout

22 % des répondants à notre enquête ont indiqué que la gestion de l’administratif est l’un des obstacles principaux aux objectifs d’expansion.

Ce problème peut désormais être facilement réglé par les nombreux outils numériques spécifiquement créés pour le secteur du fitness. Vous n’avez donc aucune raison de ne pas automatiser toute votre charge administrative. Au niveau des petites entreprises, la gestion des paiements est probablement la tâche qui remporte la palme de 'Tâche la plus chronophage'. Création de factures, manipulation des espèces et des chèques et travail de relance des clients qui n’ont pas payé leurs factures… Toutes ces tâches peuvent vous faire perdre un temps précieux.

Temps que vous pourriez consacrer à votre stratégie marketing ou faire ce qui vous plaît tant : entraîner vos clients et les aider à vivre plus sainement. Pourquoi ne pas considérer une automatisation totale à l’aide d’une solution de gestion de salle de sport entièrement numérique, comme Heitz System ou encore Virtuagym.

6. Maintenez une trésorerie saine

Nous nous plaisons à dire « trésorerie saine = tranquillité d’esprit ». Et c’est vrai. Si vous pouvez visualiser vos dépenses et rentrées d’argent, vous pourrez plus facilement planifier vos prochaines dépenses pour votre entreprise, comme, par exemple, investir dans de l’équipement ou embaucher de nouveaux coachs pour enseigner de nouveaux cours géniaux.

L’encaissement des abonnements de membres est l’élément moteur de toute salle de sport prospère, quelle que soit sa taille. Cependant, pour 57 % des répondants de notre enquête sur le secteur du fitness, les paiements manqués ou en retard des clients représentent un réel problème pour leur trésorerie. De toute évidence, ce problème est endémique dans le secteur, et votre entreprise en pleine croissance ne peut se permettre de l’ignorer. C’est pourquoi vous devez bien choisir votre méthode de paiement récurrent, afin de vous assurer qu’elle est la meilleure optionpour votre entreprise et vous permet de maintenir une trésorerie saine.

De nombreuses entreprises de fitness utilisent le prélèvement automatique, à juste titre. Moyen de paiement préféré pour les abonnements en France, il vous permet d’automatiser les paiements de vos clients à moindre frais que les cartes bancaires. De plus, en choisissant le bon fournisseur de prélèvement automatique, vous améliorez le niveau de service que vous offrez à vos clients, développez ainsi une clientèle loyale et, surtout, vous fidélisez vos membres.

Un avenir prometteur pour le secteur du fitness en France

Avec une valeur de 2,7 milliards d’euros en 2017, le secteur du fitness n’a jamais été aussi prospère en France. Et cette croissance ne montre aucun signe d’essoufflement. Les français font plus d’efforts que jamais pour adopter des modes de vie sains et comptent bien s’y atteler sur le long terme, comme le montre une enquête consommateur récente.

Découvrez comment automatiser vos paiements et réduire votre gestion administrative dans notre guide Optimiser les performances de vos méthodes de paiement : un guide pour les gérants de salles de sport.