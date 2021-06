Optimiser les performances de vos méthodes de paiement : un guide pour les gérants de salles de sport

Être à la traîne n’est pas une option dans le secteur ultra-compétitif du fitness. Et c’est grâce à une trésorerie saine que vous pourrez avoir et conserver une longueur d’avance sur votre concurrence. Découvrez nos conseils d’experts pour optimiser vos méthodes de paiement, dépasser la concurrence et être au top en permanence.

Trésorerie saine = tranquillité d’esprit

La gestion d’une trésorerie saine passe principalement par la possibilité d’anticipation des rentrées d’argent mensuelles. Si vous pouvez visualiser vos dépenses et rentrées d’argent, vous pourrez plus facilement planifier vos prochaines dépenses pour votre entreprise, comme, par exemple, investir dans de l’équipement ou embaucher de nouveaux coachs.

L’encaissement des abonnements de membres est l’élément moteur de toute salle de sport prospère, quelle que soit sa taille.

“La valeur d’une idée dépend de son utilisation”, disait Thomas Edison… mais la valeur d’une salle de sport, elle, dépend de ses prélèvements !” - Stéphane RITTERBECK & David FONCLAUD, Associés chez Fitness Business

C’est pourquoi il est crucial de bien étudier les méthodes de paiement récurrent afin de garantir des performances optimales.

De nombreux gérants de salles de sport privilégient désormais le prélèvement automatique. En plus de son efficacité, la bonne solution de prélèvement automatique peut vous permettre d’offrir un service encore meilleur et ainsi développer une base de membres loyale et, surtout, faire en sorte que les membres reviennent à votre salle de sport.

Déterminez si votre fournisseur de prélèvement automatique est vraiment adapté à votre salle de sport et à vos membres en vous concentrant sur les points ci-dessous.

Compréhension des frais et coûts cachés

Avant de choisir votre fournisseur de prélèvement automatique, il est important de s’assurer de comprendre pleinement les coûts que cela implique. Certains fournisseurs facturent la mise en place, les échecs d’encaissement et les modifications de paiement des frais ou des dates d’encaissement. Ces frais peuvent rapidement s’additionner à mesure que votre nombre d’abonnés augmente.

Avec GoCardless, vous ne payez des frais que sur les encaissements réussis. Nos conditions de paiement simples et transparentes vous permettent de planifier les coûts d’encaissement de paiement de façon plus précise, en se basant uniquement sur le nombre d’encaissement réussis anticipés. Sans contrat minimum, vous ne payez que pour ce que vous utilisez.

Gestion des paiements automatisée dans toute l’Europe

En réduisant le temps passé sur les tâches administratives, vous pouvez ainsi consacrer plus de temps aux opérations et services de votre entreprise. Première chose à vérifier avant de choisir votre fournisseur de prélèvement automatique : les encaissements sont-ils déclenchés de façon manuelle ou automatique ?

Entièrement automatisé, le système GoCardless garantit un transfert des fonds sur le compte de l’entreprise totalement sécurisé et toujours à temps et de façon indépendante. Vous pouvez aussi paramétrer les nouvelles tentatives d’encaissement pour qu’elles soient lancées automatiquement après le premier encaissement échoué, supprimant la nécessité de rappels manuels chronophages.

Si vous souhaitez vous développer en Europe, le tableau de bord GoCardless vous offre un moyen simple et tout-en-un pour encaisser des paiements par prélèvement automatique dans toute la zone euro, avec un seul compte.

Flexibilité et contrôle sur les paiements

Offrez à vos clients un meilleur contrôle de leurs finances en leur permettant de choisir quand leur paiement sera encaissé. C’est aussi un moyen simple d’augmenter le nombre d’encaissement réussis.

C’est souvent parce que la date de paiement du prélèvement automatique tombe avant qu’un client reçoive son salaire qu’un encaissement échoue.

Paramétrer la date d’encaissement après le jour de paye garantit une disponibilité des fonds et résout généralement les problèmes de non-paiement.

Les notifications en temps réel sont aussi très utiles car elles vous permettent d’être immédiatement au courant des échecs d’encaissement. Vous pouvez ainsi entrer en contact avec vos clients et résoudre les problèmes. Cela garantit un retard minimal dans l’encaissement des paiements et crée une expérience positive pour vos clients, qui ne savaient potentiellement pas que leur paiement avait échoué.

Contrairement à la carte bleue, les échecs d’encaissement sont relativement rares avec le prélèvement automatique. 95,5 % des paiements par prélèvement automatique sont réussis. Pour une salle de sport comptant 1 000 membres (paiement au mois par prélèvement automatique), on peut s’attendre à environ 5 échecs de paiement par mois.

Vous réalisez des économies pour la gestion des encaissements échoués et cela a aussi un réel impact positif sur vos clients.

"Chez Big Health and Fitness à Luton (Angleterre), nous gérons toutes les conversations relatives aux échecs de paiement directement avec les membres," explique Graham Waugh, le gérant.

"La raison est souvent bénigne et nous réglons l’incident par téléphone en quelques minutes, de façon conviviale et non intimidante.

"Nous sommes fiers de notre service client. C’est pourquoi externaliser le processus en cas d’échec de paiement ne rime à rien pour nous."

Accès facile pour les membres

Le prélèvement automatique est une option idéale pour les membres qui ont besoin d’un moyen de paiement simple et efficace. C’est pourquoi votre fournisseur de prélèvement automatique doit permettre à vos membres de facilement activer les paiements ou effectuer des changements.

Consultez les conditions des fournisseurs de prélèvement automatique et assurez-vous d’obtenir les réponses aux questions suivantes :

Les paiements par prélèvement automatique peuvent-ils être paramétrés en ligne et par téléphone, ou encore en personne ?

Est-il possible de facilement et rapidement modifier les informations, dont les coordonnées bancaires, afin de garantir des encaissements ininterrompus ?

Si vous paramétrez une option de paiement par prélèvement automatique pour vos membres, posez les questions suivantes à votre fournisseur :

À partir de quand pourrais-je commencer à encaisser des paiements ?

Ai-je besoin que ma banque me fournisse un Identifiant Créancier SEPA (ICS) ?

Pourrais-je encaisser des paiements par prélèvement automatique même si je n’ai jamais encaissé des paiements de cette façon auparavant ?

"Depuis que j’ai commencé à encaisser les abonnements mensuels de mes membres par prélèvement automatique via l’intégration transparente de ClubRight, mon monde a changé du tout au tout ! Donner la possibilité à nos membres de choisir la date de paiement qui leur convient le mieux nous permet d’offrir un niveau de service client encore meilleur. Je peux vous dire que nos membres sont ravis," dit Angus Browne, gérant de Brownes Boot Camp à Brentwood.

"Au cours de nos premiers mois d’encaissement, nous avons enregistré un taux de réussite d’encaissement de quasiment 100 %, avec très peu d’interférences manuelles."

GoCardless s’intègre également en toute transparence aux outils de gestion de salles leaders du marché comme Heitz System, VirtuaGym ou encore Liber.fit. Pour en savoir plus, consultez notre liste de partenaires.