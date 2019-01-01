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Recursos

Charlotte Robinson

Cómo cobrar a tus clientes europeos
Cómo cobrar a tus clientes europeos

Cobrar a clientes que están en algún país europeo ha sido tradicionalmente un asunto que ha creado cierta confusión. Hábitos de pago diferentes, terminología específica de cada país y 24 idiomas en los que operar.

9 min de lectura
Pagos
10 estrategias para mejorar el ratio de conversión de tu página de pagos
10 estrategias para mejorar el ratio de conversión de tu página de pagos

¿Cuánto podrían incrementarse tus ingresos si pudieras captar más de esas ventas? Para ayudarte, hemos elaborado una lista de 10 sencillas estrategias que pueden mejorar tu ratio de conversión.

3 min de lectura
Pagos
5 razones por las que elegir la Domiciliación Bancaria como método de pago para tu empresa
5 razones por las que elegir la Domiciliación Bancaria como método de pago para tu empresa

Si quieres hacer las cosas mucho más sencillas a tus clientes, permíteles pagar mediante Domiciliación Bancaria. Descubre sus ventajas.

3 min de lectura
Pagos
Cómo pasar a tus clientes a la domiciliación bancaria
Cómo pasar a tus clientes a la domiciliación bancaria

Los comerciantes que utilizan GoCardless nos piden ayuda a menudo para conseguir que sus clientes comiencen a realizar sus pagos a través de domiciliación bancaria.

5 min de lectura
Pagos

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GoCardless SAS, 7 rue de Madrid, 75008. París, Francia

GoCardless SAS (número de registro de empresa 834 422 180, R.C.S. PARIS), capital social 6 000 000 EUR, está autorizada por la ACPR (Autoridad francesa de supervisión prudencial y de resolución), Código bancario (CIB) 17118, para la prestación de servicios de pago.