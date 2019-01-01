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Cobrar a clientes que están en algún país europeo ha sido tradicionalmente un asunto que ha creado cierta confusión. Hábitos de pago diferentes, terminología específica de cada país y 24 idiomas en los que operar.
¿Cuánto podrían incrementarse tus ingresos si pudieras captar más de esas ventas? Para ayudarte, hemos elaborado una lista de 10 sencillas estrategias que pueden mejorar tu ratio de conversión.
Si quieres hacer las cosas mucho más sencillas a tus clientes, permíteles pagar mediante Domiciliación Bancaria. Descubre sus ventajas.
Los comerciantes que utilizan GoCardless nos piden ayuda a menudo para conseguir que sus clientes comiencen a realizar sus pagos a través de domiciliación bancaria.