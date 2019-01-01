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Estamos aquí para ayudarte

Centro de resolución de disputas

Nuestro objetivo siempre es brindar una excelente experiencia, pero si no hemos cumplido con tus expectativas o si deseas escalar un problema, nuestro Centro de resolución de disputas te hará saber qué puedes hacer a continuación.

Nuestro compromiso

Nos comprometemos a garantizar que tu disputa se gestiona con el cuidado y la atención necesarios.

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Contactar al equipo de Ayuda

Si necesitas asistencia con un problema, en lugar de crear una disputa, ponte en contacto con nuestro equipo de Ayuda.

Ponte en contacto con nosotros →

Escalar una disputa

Descubre dónde escalar una disputa no resuelta si no estás satisfecho después de la respuesta final.

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Estamos comprometidos a hacer todo lo posible para resolver cualquier problema, preocupación o frustración que puedas tener. Si no estás satisfecho con el servicio que has recibido o si crees que podríamos haber hecho algo mejor, queremos saberlo.

Christina Asante, Responsable de reclamaciones y calidad, GoCardless

Resumen del proceso de disputas

1. Consulta nuestras guías

Si tienes algún problema con nuestro producto o piensas que un aspecto de nuestro servicio no está claro, es posible que nuestras guías te proporcionen la información que necesitas.

Abre el Centro de clientes →

2. Envía tu reclamación

Si no consigues encontrar una solución a tu problema y necesitas escalarlo, el siguiente paso sería enviar una reclamación a nuestro equipo. La mejor manera de hacerlo es a través de nuestro formulario de reclamación. Proporciona tanta información como sea posible para ayudarnos con nuestra investigación.

3. Recibe la respuesta final

Una vez que hayamos investigado plenamente tu problema, enviaremos una respuesta final. Esta será proporcionada dentro del plazo requerido establecido por tu defensor del usuario del sector financiero local, autoridad de reclamaciones o mediador formal.

4. Llevar tu reclamación más allá

Si no estás de acuerdo con nuestra respuesta final, el siguiente paso será presentar una reclamación formal contra GoCardless ante tu defensor del usuario del sector financiero local, autoridad de reclamaciones o mediador formal.

¿Listo para presentar una disputa?

Presenta una disputa

Si tienes un problema con el servicio que has recibido, presenta una disputa y nuestro equipo trabajará contigo para encontrar una solución.

Presenta una disputa

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Centro de Ayuda

+44 20 8338 9540

¿Has visto "GoCardless Ltd" en tu extracto bancario? Más información

GoCardless SAS, 7 rue de Madrid, 75008. París, Francia

GoCardless SAS (número de registro de empresa 834 422 180, R.C.S. PARIS), capital social 6 000 000 EUR, está autorizada por la ACPR (Autoridad francesa de supervisión prudencial y de resolución), Código bancario (CIB) 17118, para la prestación de servicios de pago.