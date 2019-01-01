Pagos globales
Conectar
Complementos
Más
Estamos aquí para ayudarte
Nuestro objetivo siempre es brindar una excelente experiencia, pero si no hemos cumplido con tus expectativas o si deseas escalar un problema, nuestro Centro de resolución de disputas te hará saber qué puedes hacer a continuación.
Nos comprometemos a garantizar que tu disputa se gestiona con el cuidado y la atención necesarios.
Si necesitas asistencia con un problema, en lugar de crear una disputa, ponte en contacto con nuestro equipo de Ayuda.
Descubre dónde escalar una disputa no resuelta si no estás satisfecho después de la respuesta final.
Estamos comprometidos a hacer todo lo posible para resolver cualquier problema, preocupación o frustración que puedas tener. Si no estás satisfecho con el servicio que has recibido o si crees que podríamos haber hecho algo mejor, queremos saberlo.
Christina Asante, Responsable de reclamaciones y calidad, GoCardless
Si tienes algún problema con nuestro producto o piensas que un aspecto de nuestro servicio no está claro, es posible que nuestras guías te proporcionen la información que necesitas.
Si no consigues encontrar una solución a tu problema y necesitas escalarlo, el siguiente paso sería enviar una reclamación a nuestro equipo. La mejor manera de hacerlo es a través de nuestro formulario de reclamación. Proporciona tanta información como sea posible para ayudarnos con nuestra investigación.
Una vez que hayamos investigado plenamente tu problema, enviaremos una respuesta final. Esta será proporcionada dentro del plazo requerido establecido por tu defensor del usuario del sector financiero local, autoridad de reclamaciones o mediador formal.
Si no estás de acuerdo con nuestra respuesta final, el siguiente paso será presentar una reclamación formal contra GoCardless ante tu defensor del usuario del sector financiero local, autoridad de reclamaciones o mediador formal.
Si tienes un problema con el servicio que has recibido, presenta una disputa y nuestro equipo trabajará contigo para encontrar una solución.