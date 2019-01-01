¿A quién debo escalar mi q ueja ?

Las organizaciones australianas que no estén satisfechas con la respuesta recibida de GoCardless, siempre que puedan optar a ello, pueden remitir su q ueja a la Autoridad Australiana de Quejas Financieras (AFCA).

AFCA proporciona una resolución de quejas de servicios financieros justa e independiente que es gratuita para los consumidores.

Sitio web: www.afca.org.au Correo electrónico: info@afca.org.au Teléfono: 1800 931 678 (llamada gratuita)

Dirección postal: Australian Financial Complaints Authority, GPO Box 3, Melbourne VIC 3001[1]

¿Cuánto tiempo tengo para enviar mi queja a AFCA?

En la mayoría de los casos, tienes dos años para presentar una queja después de haber recibido una respuesta final de GoCardless.

Excepciones notables

Las quejas sobre el servicio de domiciliación bancaria (Débito directo) prestado por GoCardless deberán escalarse al defensor del usuario del sector financiero (FOS) en el Reino Unido.

Sitio web: www.financial-ombudsman.org.uk/ Correo electrónico: complaint.info@financial-ombudsman.org.uk Teléfono: 0800 023 4567

Dirección postal: FOS, Exchange Tower, Harbour Exchange Square, Londres, E14 9SR

¿Cuánto tiempo tengo para enviar mi queja a FOS?

Siempre que puedas optar a ello, puedes enviar tu queja al defensor del usuario del sector financiero de forma gratuita dentro de los seis meses posteriores a la recepción de la respuesta final de GoCardless.

Si le envías la queja fuera de plazo, el defensor del usuario no tendrá nuestro permiso para tramitar la queja, de modo que solo podrá tramitarla en un número muy limitado de circunstancias (por ejemplo, si cree que el retraso fue provocado por circunstancias excepcionales).

Puedes encontrar más información sobre el defensor del usuario del sector financiero aquí.