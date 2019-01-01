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RESOLUCIÓN DE DISPUTAS

Nuestro compromiso

Queremos que tengas la certeza de que nos tomamos en serio tu problema y de que lo gestionaremos con el cuidado y la atención que merece.

Trabajaremos contigo para encontrar una solución

Nos comprometemos a garantizar que nuestros clientes reciben la mejor experiencia posible durante su relación con GoCardless. Si no cumplimos con las expectativas, queremos saberlo y tener la oportunidad de abordar el problema.

Si presentas una disputa, trabajaremos contigo, codo con codo, para entender el problema al que te enfrentas y trabajar para encontrar una solución adecuada. Nuestro equipo de Resolución de disputas trabaja independientemente de todos los demás equipos en GoCardless para poder permanecer imparcial y revisar cada problema de manera objetiva.

No podemos prometer que obtendrás el resultado que deseas, pero sí podemos garantizar que trataremos tu problema con todo el cuidado y la atención que merece, y trataremos de brindarte el mejor resultado posible de acuerdo con tus circunstancias particulares.

Nuestro compromiso se basa en cuatro promesas

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Presenta una disputa

Si tienes un problema con el servicio que has recibido, presenta una disputa y nuestro equipo trabajará contigo para encontrar una solución.

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GoCardless SAS, 7 rue de Madrid, 75008. París, Francia

GoCardless SAS (número de registro de empresa 834 422 180, R.C.S. PARIS), capital social 6 000 000 EUR, está autorizada por la ACPR (Autoridad francesa de supervisión prudencial y de resolución), Código bancario (CIB) 17118, para la prestación de servicios de pago.