Aumenta tu tasa de conversión de pagos

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No importa en qué rincón del mundo estén tus clientes. Con nosotros puedes cobrarles de manera rápida y sencilla. Ofréceles una forma de pago fiable, adaptada a más de 30 países incluidos el Reino Unido, los países de la Eurozona, Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos y Canadá.

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  • GoCardless is the best for Direct Debit so it’s great to be able to use it across different geographies

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Páginas de pago a media y con tu propia marca

Ideal para tus clientes

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En dos minutos los clientes introducen online los datos de pago.

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Siempre enviamos a tus clientes una notificación por email cuando se inicia una suscripción o realizamos un cobro puntual.

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Con nosotros los clientes no se olvidan de pagar. Tampoco tienen que iniciar sesión en un banco online ni debenactualizar la información de una tarjeta cuando expira.

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Si alguna vez se realiza un cobro por error los pagos de tus clientes están completamente protegidos.

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