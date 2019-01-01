Términos específicos del país

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GoCardless SAS, 7 rue de Madrid, 75008. París, Francia

GoCardless SAS (número de registro de empresa 834 422 180, R.C.S. PARIS), capital social 6 000 000 EUR, está autorizada por la ACPR (Autoridad francesa de supervisión prudencial y de resolución), Código bancario (CIB) 17118, para la prestación de servicios de pago.