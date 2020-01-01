Chris Hooper

Global Head of Content Marketing

Als Globaler Leiter des Inhalts Marketing Teams, beaufsichtigt Chris alle Inhaltsanforderungen für unser Organic Marketing, Growth Marketing- und Demand Generation-Kampagnen. Dies erfordert ein grundlegendes Verständnis der Probleme unserer Kunden und ein gründliches Verständnis der Art und Weise, wie diese Kunden unseren Inhalt konsumieren und damit umgehen. Als Experte für Growth Marketing in der Technologiebranche hat Chris mit komplexen globalen Unternehmen wie Google, AWS, Microsoft, SAP, Adobe, Dell und Oracle zusammengearbeitet, um deren wertvollste Kunden zu gewinnen, den Umsatz zu steigern und die Geschäftszyklen zu beschleunigen. Darüber hinaus hat er Programme zum Management des Kundenlebenszyklus und Kunden basierte Marketingstrategien für BlackRock, EY, Grant Thornton und UBS geleitet.