Subscription Billing und Recurring Billing

Abonnement-Dienste – spätestens seit Corona haben sie sich einen festen Platz im Alltag vieler Menschen erobert. Seien es Streaming-Services, Lebensmittelboxen, Fahrzeugdienste, Software-Abos; all diese regelmäßig genutzten und gezahlten Dienstleistungen gesellten sich zu den bereits seit Jahren etablierten, wie etwa Fitness-Studios und Software-as-a-Service hinzu. Der Besitz des eigentlichen Produkts verliert zudem für viele Verbraucher:innen zunehmend an Bedeutung. Online-Händler:innen in diesen Segmenten benötigen für das Subscription Management, also die Verwaltung der Verträge und Abonnements über den gesamten Produktlebenszyklus, eine effiziente und kundenfreundliche Lösung. Genau diese bietet das Recurring Billing.

Recurring Subscription Billing – was ist das?

Dabei handelt es sich um die wiederkehrende Abrechnung von Abo-Dienstleistungen sowie den automatischen Rechnungsversand per E-Mail. Die Vorzüge für Kund:innen sowie Unternehmen liegen auf der Hand: Die für die Kundschaft planbaren Ausgaben bedeuten gleichzeitig dauerhafte, zuverlässige Einnahmen für das Unternehmen, ein Grundpfeiler für einen soliden Cashflow. Der Verwaltungsaufwand des Unternehmens sinkt, damit auch die Rechnungs- und Inkassokosten und der damit verbundene Papierkram. Automatisierung macht es möglich! Läuft das alles reibungslos, steigt die Kundenbindung, denn mit regelmäßigem Geldeingang kann in Produktinnovationen investiert werden, wie der Gründer und CEO des Finanzplanungsdienstleister Plum ausführt. Das wiederum stellt die Kund:innen zufrieden. Das Ganze geschieht natürlich mithilfe von Software, der sogenannten Subscription Billing Software.

Recurring Subscription Billing macht das Leben leichter

Hierbei dürfen einige Features nicht fehlen, allen voran die Internationalität. Das System muss mehrere Währungen und die entsprechenden Sprachen unterstützen. Wichtig ist auch, dass alle Kundendaten im ersten Schritt erfasst werden. Nichts ist für die Käufer:innen lästiger, als endlose Zeit mit der Vervollständigung eines Profils zu verschwenden. Mindestlaufzeit, Kündigungsfrist und Zahlungsweise sollten also ebenso zeitnah erfasst werden wie Abrechnungsintervalle. Da sich diese Dinge auch ändern können, müssen Sie als Online-Verkäufer:in eine flexibel anpassbare Lösung bieten, um das Benutzererlebnis möglichst optimal zu gestalten.

Zudem sollte die Kontrolle der Zahlungseingänge ebenso automatisiert werden wie sämtliche SEPA- und Kreditkartenbuchungen. Sie arbeiten in Ihrem Unternehmen bereits mit Buchhaltungs- und Steuersoftware? Dann benötigen Sie eine offene REST API-Schnittstelle, um diese direkt zu integrieren.

GoCardless: die graue Eminenz des Recurring Subscription Billing

GoCardless verfolgt seit 2011 eine klare Mission: Wir vereinfachen das Einziehen wiederkehrender Zahlungen! Wir sind seit einem Jahrzehnt im Geschäft und liefern hervorragende Ergebnisse, wie die Ergebnisse der IDC-Studie beweisen. Beispielsweise ergab diese Umfrage unter 10 Unternehmen, dass die Endkund:innen unserer Geschäftspartner:innen mit GoCardless-Integration bis zu 47 % schneller bezahlen. Die Gesamtkosten pro akzeptierter Transaktion waren im Schnitt 56 % geringer. Als wenn das nicht bereits überzeugend genug wäre, bietet GoCardless den intelligenten Service Success+. Fällt eine Zahlung aus, wird sie mithilfe von maschinellem Lernen bis zu drei Mal erneut angewiesen. Ganz automatisch, ohne dass Ihre Finanzbuchhaltung dafür etwas tun muss. Die Nachbuchung kann nach Absprache mit den Kund:innen an einem für sie geeigneten Tag erfolgen. 70 % der Unternehmen gaben an, dass sie dank der Nutzung von Success+ die Beziehungen zu ihren Kunden verbessern konnten. Die Interaktion mit den Kunden hätte in diesem Fall auch sehr unschön enden können.

Mit unserem benutzerfreundlichen Dashboard behalten Sie den Überblick über alle Transaktionen. Sollten Sie bereits eine Software für Buchhaltung und Steuerangelegenheiten nutzen, können Sie GoCardless dank der benutzerfreundlichen API problemlos einbinden. Allerdings ist es sehr wahrscheinlich, dass wir dank unserer mehr als 300 Partnerunternehmen bereits in Ihrer Software vertreten sind. Auch da haben wir also wieder mal die Nase vorn.

Unsere Kund:innen, die sich bei großen Teilen ihrer Zahlungsabwicklung auf GoCardless verlassen, schätzen neben all diesen Funktionen besonders unsere Zuverlässigkeit und Stabilität. Elise Nunn, Head of Operations bei Plum, erklärt: „GoCardless bietet seit jeher ein äußerst stabiles Produkt. Ich kann mich an keine einzige Situation erinnern, in der wir aufgrund eines weitreichenden technischen Problems eingreifen mussten. Es ist es toll, sich in einer so veränderlichen Landschaft, auf einen Partner wie GoCardless verlassen zu können.“

Wir können helfen

GoCardless hilft Ihnen, Zahlungseinzüge zu automatisieren, sodass Ihr Team weniger Verwaltungsaufwand mit der Einforderung von Rechnungen hat. Lesen Sie hier, wie GoCardless Ihnen bei Ad-hoc-Zahlungen und wiederkehrenden Zahlungen helfen kann.