Unfreiwilliger Churn tritt beispielsweise auf, wenn Karten verloren gehen oder ablaufen. Durch Konto-zu-Konto-Zahlungen sind Sie direkt mit den Konten Ihrer Abonnenten verbunden und können so den Lifetime Value erhöhen.

Unsere Ausfallraten sind in der Regel 4x niedriger als bei Karten.