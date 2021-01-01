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GoCardless für Piano
Online-Abonnements boomen – nutzen Sie die beste Zahlungsmethode, um Ihre neuen Kunden zu konvertieren und zu halten.
GoCardless senkt die Kosten für das Einziehen von Zahlungen mit Hilfe von Konto-zu-Konto-Zahlungen. Normalerweise ⅓ der Kosten von Karten und ⅕ der Transaktionskosten von digitalen Geldbörsen.
Unfreiwilliger Churn tritt beispielsweise auf, wenn Karten verloren gehen oder ablaufen. Durch Konto-zu-Konto-Zahlungen sind Sie direkt mit den Konten Ihrer Abonnenten verbunden und können so den Lifetime Value erhöhen.
Unsere Ausfallraten sind in der Regel 4x niedriger als bei Karten.
In den meisten Märkten rangieren Lastschriften bei Verbrauchern und Unternehmen auf Platz eins oder zwei der beliebtesten Zahlungsmittel.
Das globale Lastschrift-Netzwerk von GoCardless deckt mit nur einer Plattform und einer Integration über 30 Länder und acht Lastschriftverfahren ab. Die Lastschrift ist die bevorzugte B2B- und B2C-Zahlungsmethode in einer Reihe von wichtigen Märkten**.
Sehen Sie sich an, wie GoCardless mit Piano funktioniert.
Thomas Webel Senior Digital Editor, Oberpfalz Medien
„Die Vorintegration in Piano ermöglichte uns eine sehr schnelle Implementierung von GoCardless in unsere Systeme“
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