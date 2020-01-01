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Astral GoCardless für Dynamics 365 Business Central

Beenden Sie verspätete Zahlungen

Mit Astral GoCardless haben Sie die Kontrolle über Ihre Zahlungen, indem Sie Rechnungen direkt von den Bankkonten Ihrer Kunden einziehen können.

Ziehen Sie automatisch Bank-zu-Bank-Zahlungen für Rechnungen und Abonnements ein.

Reduzieren Sie Ihre Zahlungskosten

GoCardless senkt die Kosten für das Einziehen von Zahlungen mit Hilfe von Konto-zu-Konto-Zahlungen. Normalerweise ⅓ der Kosten von Karten und ⅕ der Transaktionskosten von digitalen Geldbörsen.

Verbessern Sie Ihren Cashflow

Mit GoCardless erhalten Unternehmen ihre Zahlungen 47 %* schneller. Das automatische Einziehen von Zahlungen innerhalb von Business Central garantiert einen verbesserten Cashflow, eliminiert die Verfolgung von Zahlungen und reduziert die damit verbundenen Inkassokosten.

Einfach über AppSource implementieren

Fügen Sie GoCardless mithilfe unserer einfachen Anleitungen selbst über AppSource zu Ihrer Business Central-Instanz hinzu oder wenden Sie sich an Ihren Microsoft-Partner.

Eine globale Lösung

Das globale Lastschrift-Netzwerk von GoCardless deckt mit nur einer Plattform und einer Integration über 30 Länder und acht Lastschriftverfahren ab. Die Lastschrift ist die bevorzugte B2B- und B2C-Zahlungsmethode in einer Reihe von wichtigen Märkten**.

70.000 Unternehmen weltweit vertrauen uns bereits

So funktioniert’s

Sehen Sie sich an, wie Astral GoCardless mit Dynamics 365 Business Central funktioniert.

“ It’s been so easy to use and the change was simple even as a creature of habit”.

Nicola Docherty, Credit Controller, Bam Boom Cloud

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GoCardless SAS, 7 rue de Madrid, 75008. Paris, Frankreich

GoCardless SAS (Unternehmensregisternummer 834 422 180, R.C.S. PARIS), Stammkapital 6.000.000 EUR, ist von der ACPR (französische Finanzaufsichtsbehörde) mit dem Bank Code (CIB) 17118 für die Erbringung von Zahlungsdienstleistungen zugelassen.