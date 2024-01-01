Mit den verbesserten Reporting-Lösungen, die jetzt direkt in Ihrem GoCardless-Dashboard verfügbar sind, ist es einfacher denn je, Ihre Umsätze im Blick zu behalten. Damit können Sie sich auf die Bereiche konzentrieren, die Ihre Aufmerksamkeit benötigen.

Sehen Sie eingezogene Zahlungen, Gesamteinnahmen und fehlgeschlagene Zahlungsversuche an einem Ort

Identifizieren Sie Wachstums- und Risikobereiche mit täglich aktualisierten Daten

Keine unnötigen Downloads mehr, sondern Einblicke in den Cashflow direkt auf Ihrem Dashboard