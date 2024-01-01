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Von benutzerfreundlichen Reporting-Lösungen, die Ihnen helfen, die Unternehmensperformance zu verstehen, bis hin zu schnelleren, sichereren und zuverlässigeren Zahlungen - entdecken Sie die neuesten Funktionen.
Mit den verbesserten Reporting-Lösungen, die jetzt direkt in Ihrem GoCardless-Dashboard verfügbar sind, ist es einfacher denn je, Ihre Umsätze im Blick zu behalten. Damit können Sie sich auf die Bereiche konzentrieren, die Ihre Aufmerksamkeit benötigen.
Sehen Sie eingezogene Zahlungen, Gesamteinnahmen und fehlgeschlagene Zahlungsversuche an einem Ort
Identifizieren Sie Wachstums- und Risikobereiche mit täglich aktualisierten Daten
Keine unnötigen Downloads mehr, sondern Einblicke in den Cashflow direkt auf Ihrem Dashboard
Bieten Sie Ihren Kunden noch mehr Flexibilität bei der Bezahlung, indem Sie ihnen die Möglichkeit geben, die Kosten für ein hochwertiges Produkt oder einen Service in kleinere Teilbeträge aufzuteilen.
Vergrößern Sie Ihren Kundenstamm (und Ihren Umsatz) mit einfacheren Zahlungsmöglichkeiten
Personalisieren Sie die Zahlungsabwicklung für Ihre Kunden mit auf sie zugeschnittenen Zahlungsplänen
Verschaffen Sie sich Zahlungssicherheit durch automatisches Einziehen, sobald ein Ratenzahlungsplan eingerichtet ist
Ziehen Sie Zahlungen persönlich ein oder werben Sie unterwegs einen neuen Kunden an, mit QR-Codes, die jetzt im GoCardless-Dashboard verfügbar sind.
Ziehen Sie Zahlungen von überall aus ein, indem Sie Ihren QR-Code ausdrucken oder herunterladen.
Nehmen Sie Zahlungen sofort entgegen, ohne dass die Kunden angemeldet sein müssen.
Registrieren Sie Kunden ganz einfach
Weitere Updates zur Beschleunigung, Sicherung und Vereinfachung von Zahlungen.
Erhalten Sie die Gewissheit, dass Sie Ihre Kunden mit einer nahtloseren Zahlungsabwicklung erreichen können, die noch mehr Banken in ganz Europa abdeckt.
Schützen Sie Ihr Unternehmen und Ihre Kunden mit der Zwei-Faktor-Authentifizierung vor kostspieligen Cyberangriffen und Datenschutzverletzungen.
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