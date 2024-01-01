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Jetzt neu - Sommer 2024

PRODUKT-UPDATES

Verpassen Sie keine Neuigkeiten zu den neuesten Produktankündigungen und -veröffentlichungen von GoCardless.

Von benutzerfreundlichen Reporting-Lösungen, die Ihnen helfen, die Unternehmensperformance zu verstehen, bis hin zu schnelleren, sichereren und zuverlässigeren Zahlungen - entdecken Sie die neuesten Funktionen.

Neuigkeiten entdecken

Was gibt es Neues auf dem Dashboard?

Benutzerfreundliche Reporting-Lösungen

Mit den verbesserten Reporting-Lösungen, die jetzt direkt in Ihrem GoCardless-Dashboard verfügbar sind, ist es einfacher denn je, Ihre Umsätze im Blick zu behalten. Damit können Sie sich auf die Bereiche konzentrieren, die Ihre Aufmerksamkeit benötigen.

  • Sehen Sie eingezogene Zahlungen, Gesamteinnahmen und fehlgeschlagene Zahlungsversuche an einem Ort

  • Identifizieren Sie Wachstums- und Risikobereiche mit täglich aktualisierten Daten

  • Keine unnötigen Downloads mehr, sondern Einblicke in den Cashflow direkt auf Ihrem Dashboard

Entdecken Sie Dashboard-Reportings

Ratenzahlungen

Bieten Sie Ihren Kunden noch mehr Flexibilität bei der Bezahlung, indem Sie ihnen die Möglichkeit geben, die Kosten für ein hochwertiges Produkt oder einen Service in kleinere Teilbeträge aufzuteilen.

  • Vergrößern Sie Ihren Kundenstamm (und Ihren Umsatz) mit einfacheren Zahlungsmöglichkeiten

  • Personalisieren Sie die Zahlungsabwicklung für Ihre Kunden mit auf sie zugeschnittenen Zahlungsplänen

  • Verschaffen Sie sich Zahlungssicherheit durch automatisches Einziehen, sobald ein Ratenzahlungsplan eingerichtet ist

Testen Sie jetzt Ratenzahlungen

Ziehen Sie Ihre Zahlungen schnell ein – mit QR-Codes

Ziehen Sie Zahlungen persönlich ein oder werben Sie unterwegs einen neuen Kunden an, mit QR-Codes, die jetzt im GoCardless-Dashboard verfügbar sind. 

  • Ziehen Sie Zahlungen von überall aus ein, indem Sie Ihren QR-Code ausdrucken oder herunterladen.

  • Nehmen Sie Zahlungen sofort entgegen, ohne dass die Kunden angemeldet sein müssen.

  • Registrieren Sie Kunden ganz einfach

Testen Sie jetzt QR-Codes

Was gibt es sonst noch Neues?

Weitere Updates zur Beschleunigung, Sicherung und Vereinfachung von Zahlungen.

Upgrades für Instant Bank Pay

Erhalten Sie die Gewissheit, dass Sie Ihre Kunden mit einer nahtloseren Zahlungsabwicklung erreichen können, die noch mehr Banken in ganz Europa abdeckt.

Erstellen Sie eine Sofortzahlung

Zwei-Faktoren-Authentifizierung (2FA)

Schützen Sie Ihr Unternehmen und Ihre Kunden mit der Zwei-Faktor-Authentifizierung vor kostspieligen Cyberangriffen und Datenschutzverletzungen.

2FA aktivieren

Kontakt

Kontakt

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+44 20 4579 7398

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+44 20 8338 9540

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GoCardless SAS, 7 rue de Madrid, 75008. Paris, Frankreich

GoCardless SAS (Unternehmensregisternummer 834 422 180, R.C.S. PARIS), Stammkapital 6.000.000 EUR, ist von der ACPR (französische Finanzaufsichtsbehörde) mit dem Bank Code (CIB) 17118 für die Erbringung von Zahlungsdienstleistungen zugelassen.