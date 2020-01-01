Banküberweisungen sind langsam und mit einem hohen Verwaltungsaufwand verbunden. Kartenzahlungen sind teuer und anfällig für Fehler. Instant Bank Pay bietet Ihren Nutzern dagegen die Möglichkeit, sofort autorisierte, einmalige Zahlungen sicher einzuziehen.

In unserem Video zeigen wir Ihnen ein Beispiel für eine Zahlung mit Instant Bank Pay in einer mobilen Banking-App. Sie können aber auch Desktop-Browser und Online-Banking nutzen, um Zahlungen über Instant Bank Pay zu tätigen.