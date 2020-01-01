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Vergessen Sie Banküberweisungen und Kartenzahlungen. Bieten Sie Ihren Nutzern eine bessere Möglichkeit, einmalige Zahlungen sicher einzuziehen.
Banküberweisungen sind langsam und mit einem hohen Verwaltungsaufwand verbunden. Kartenzahlungen sind teuer und anfällig für Fehler. Instant Bank Pay bietet Ihren Nutzern dagegen die Möglichkeit, sofort autorisierte, einmalige Zahlungen sicher einzuziehen.
In unserem Video zeigen wir Ihnen ein Beispiel für eine Zahlung mit Instant Bank Pay in einer mobilen Banking-App. Sie können aber auch Desktop-Browser und Online-Banking nutzen, um Zahlungen über Instant Bank Pay zu tätigen.
Zahlungen zu tätigen ist schnell und einfach – auf dem Handy oder dem Desktop.
Fitnessstudios, Clubs, Agenturen und mehr. Perfekt für Vorauszahlungen, einmalige Zahlungen oder Ad-hoc-Zahlungen.
Instant Bank Pay ermöglicht es Händlern, mit GoCardless noch mehr Anwendungsfälle abzudecken.
Verhindert Betrug durch sofortige Autorisierung der Kontodaten von Kunden. Kein Screen Scraping und vollständig ACPR-reguliert.
- QuickFile, ein Partner von GoCardless
(Sie möchten mehr darüber erfahren, wie QuickFile Instant Bank Pay in seine GoCardless-Integration integriert hat? Lesen Sie die ganze Geschichte)
Instant Bank Pay bedeutet niedrigere Kosten, bessere Transparenz und schnellere Zahlungen für Ihre Kunden.
Ersetzen Sie nicht monetarisierte, "Offline"-Zahlungen wie Banküberweisungen, Bargeld und Schecks.
Ein besserer Überblick über den Zahlungsprozess bedeutet einen besseren Einblick in den Cashflow Ihrer Kunden.
Verbessern Sie die Customer Experience Ihrer Kunden und ermutigen Sie sie, Ihre Kunden zu bleiben.
Benötigen Ihre Benutzer eine Vorauszahlung, bevor sie mit der Arbeit beginnen, die in Raten abgerechnet wird? Jetzt können sie die Vorauszahlung mit Instant Bank Pay einziehen und im selben Schritt eine Lastschrift einrichten.
Wenn Ihre Nutzer oder deren Zahler keine Lastschriften für Zahlungen hoher Beträge verwenden möchten, ist Instant Bank Pay die bessere Alternative zu manuellen Überweisungen.
Wenn Ihre Nutzer eine Zahlung benötigen, bevor sie Waren versenden oder Dienstleistungen zur Verfügung stellen, erhalten sie mit Instant Bank Pay eine sofortige Zahlungsautorisierung, ohne den Verwaltungsaufwand für manuelle Überweisungen oder hohe Kartengebühren.
Sind einige Ihrer Nutzer besorgt über das Risiko von Rückbuchungen? Oder haben sie Zahler, die sich weigern, Zahlungen zu automatisieren? Instant Bank Pay bietet ihnen den Komfort und die Kontrolle von manuellen Banküberweisungen, aber mit weniger Verwaltungsaufwand.
Es ist ganz einfach, Instant Bank Pay in Ihre GoCardless-Integration zu integrieren. Der Prozess sollte nur etwa eine Woche dauern.
Ein GoCardless-Partner (QuickFile) hat die Integration mit nur einem Entwickler abgeschlossen.
Lastschriften geben Ihnen nicht die Möglichkeit einer sofortigen Zahlungsautorisierung. Ihre Nutzer brauchen also eine Alternative für die erste Zahlung im Rahmen eines Abonnements. Mit Instant Bank Pay können Sie nun jede Zahlung mit GoCardless verwalten.
Bieten Ihre Nutzer zusätzliche Waren oder Dienstleistungen außerhalb ihrer Abonnements an? Mit Instant Bank Pay können sie schnell und einfach Ad-hoc-Zahlungen außerhalb ihrer wiederkehrenden Zahlungen abwickeln.
Einige Händler bieten Dienstleistungen an, bei denen ihre Kunden einen Kontostand haben, wie z.B. Energieversorger. Mit Instant Bank Pay können Kunden ihr Konto schnell und einfach aufladen. Ohne teure Kartengebühren.
Es ist ganz einfach, Instant Bank Pay in Ihre GoCardless-Integration zu integrieren. Der Prozess sollte nur etwa eine Woche dauern.
Ein GoCardless-Partner (QuickFile) hat die Integration mit nur einem Entwickler abgeschlossen.
58 % der GoCardless-Händler, die über einen Partner verbunden sind, geben an, dass sie sofortige Informationen über den Erfolg der Zahlungen benötigen.
83 % der GoCardless-Händler, die über einen Partner verbunden sind und Rechnungen versenden, wünschen sich die Möglichkeit, einen Link zu versenden, der eine Banküberweisung auslöst.
58 % der GoCardless-Händler, die über einen Partner verbunden sind, geben an, dass sie sofortige Informationen über den Erfolg der Zahlungen benötigen.
83 % der GoCardless-Händler, die über einen Partner verbunden sind und Rechnungen versenden, wünschen sich die Möglichkeit, einen Link zu versenden, der eine Banküberweisung auslöst.
65 % der GoCardless-Händler, die über einen Partner verbunden sind und Abonnements verkaufen, sagen, dass Kreditkartenzahlungen zu teuer sind.
80 % der GoCardless-Händler, die über einen Partner verbunden sind und Abonnements verkaufen, möchten in der Lage sein, sofortige Zahlungen über GoCardless entgegenzunehmen.
65 % der GoCardless-Händler, die über einen Partner verbunden sind und Abonnements verkaufen, sagen, dass Kreditkartenzahlungen zu teuer sind.
80 % der GoCardless-Händler, die über einen Partner verbunden sind und Abonnements verkaufen, möchten in der Lage sein, sofortige Zahlungen über GoCardless entgegenzunehmen.
Der Hauptgrund, warum Händler sich dafür entscheiden, Zahlungen per Banküberweisung einzuziehen, ist nicht, dass sie kostenlos sind. Für zwei Drittel der von uns befragten Händler spielten die Kosten keine Rolle. Bieten Sie Ihren Nutzern also mit Instant Bank Pay eine bessere Alternative.
Es ist ganz einfach, Instant Bank Pay in Ihre GoCardless-Integration zu integrieren. Der Prozess sollte nur etwa eine Woche dauern.
Ein GoCardless-Partner (QuickFile) hat die Integration mit nur einem Entwickler abgeschlossen.