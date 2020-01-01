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(Coming soon) Instant Bank Pay: Alles, was Partner wissen müssen

Vergessen Sie Banküberweisungen und Kartenzahlungen. Bieten Sie Ihren Nutzern eine bessere Möglichkeit, einmalige Zahlungen sicher einzuziehen.

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Eine bessere Möglichkeit, einmalige Zahlungen einzuziehen

Banküberweisungen sind langsam und mit einem hohen Verwaltungsaufwand verbunden. Kartenzahlungen sind teuer und anfällig für Fehler. Instant Bank Pay bietet Ihren Nutzern dagegen die Möglichkeit, sofort autorisierte, einmalige Zahlungen sicher einzuziehen.

In unserem Video zeigen wir Ihnen ein Beispiel für eine Zahlung mit Instant Bank Pay in einer mobilen Banking-App. Sie können aber auch Desktop-Browser und Online-Banking nutzen, um Zahlungen über Instant Bank Pay zu tätigen.

Großartig für Ihre Nutzer

Ein besseres Zahlungserlebnis

Zahlungen zu tätigen ist schnell und einfach – auf dem Handy oder dem Desktop.

Für Unternehmen aller Art

Fitnessstudios, Clubs, Agenturen und mehr. Perfekt für Vorauszahlungen, einmalige Zahlungen oder Ad-hoc-Zahlungen.

Die perfekte Ergänzung zum Lastschriftverfahren

Instant Bank Pay ermöglicht es Händlern, mit GoCardless noch mehr Anwendungsfälle abzudecken.

Sicher und bequem

Verhindert Betrug durch sofortige Autorisierung der Kontodaten von Kunden. Kein Screen Scraping und vollständig ACPR-reguliert.

„Instant Bank Pay ist sehr beeindruckend. Die Benutzerführung ist sehr gut und der Vorteil der sofortigen Zahlungsautorisierung wird für unsere kleinen Unternehmen sehr attraktiv sein.“

- QuickFile, ein Partner von GoCardless

(Sie möchten mehr darüber erfahren, wie QuickFile Instant Bank Pay in seine GoCardless-Integration integriert hat? Lesen Sie die ganze Geschichte)

Und großartig für Sie

Bessere Kundenbindung und besseres Wachstum

Instant Bank Pay bedeutet niedrigere Kosten, bessere Transparenz und schnellere Zahlungen für Ihre Kunden.

Neue Einnahmequellen

Ersetzen Sie nicht monetarisierte, "Offline"-Zahlungen wie Banküberweisungen, Bargeld und Schecks.

Bessere Einblicke

Ein besserer Überblick über den Zahlungsprozess bedeutet einen besseren Einblick in den Cashflow Ihrer Kunden.

Treuere Kunden

Verbessern Sie die Customer Experience Ihrer Kunden und ermutigen Sie sie, Ihre Kunden zu bleiben.

So funktioniert Instant Bank Pay mit Rechnungsstellungen

Erstmalige Zahlungen

Benötigen Ihre Benutzer eine Vorauszahlung, bevor sie mit der Arbeit beginnen, die in Raten abgerechnet wird? Jetzt können sie die Vorauszahlung mit Instant Bank Pay einziehen und im selben Schritt eine Lastschrift einrichten.

Zahlung von hohen Beträgen

Wenn Ihre Nutzer oder deren Zahler keine Lastschriften für Zahlungen hoher Beträge verwenden möchten, ist Instant Bank Pay die bessere Alternative zu manuellen Überweisungen.

Sofortige Bezahlung

Wenn Ihre Nutzer eine Zahlung benötigen, bevor sie Waren versenden oder Dienstleistungen zur Verfügung stellen, erhalten sie mit Instant Bank Pay eine sofortige Zahlungsautorisierung, ohne den Verwaltungsaufwand für manuelle Überweisungen oder hohe Kartengebühren.

Regelmäßiges Einziehen von Rechnungen

Sind einige Ihrer Nutzer besorgt über das Risiko von Rückbuchungen? Oder haben sie Zahler, die sich weigern, Zahlungen zu automatisieren? Instant Bank Pay bietet ihnen den Komfort und die Kontrolle von manuellen Banküberweisungen, aber mit weniger Verwaltungsaufwand.

Bieten Sie Ihren Nutzern Instant Bank Pay

Erfahren Sie wie

Es ist ganz einfach, Instant Bank Pay in Ihre GoCardless-Integration zu integrieren. Der Prozess sollte nur etwa eine Woche dauern.

Ein GoCardless-Partner (QuickFile) hat die Integration mit nur einem Entwickler abgeschlossen.

Erfahren Sie wie

So funktioniert Instant Bank Pay mit Abonnements und Mitgliedschaften

Erstmalige Zahlungen

Lastschriften geben Ihnen nicht die Möglichkeit einer sofortigen Zahlungsautorisierung. Ihre Nutzer brauchen also eine Alternative für die erste Zahlung im Rahmen eines Abonnements. Mit Instant Bank Pay können Sie nun jede Zahlung mit GoCardless verwalten.

Ad-hoc-Zahlungen zusätzlich zum Abonnement

Bieten Ihre Nutzer zusätzliche Waren oder Dienstleistungen außerhalb ihrer Abonnements an? Mit Instant Bank Pay können sie schnell und einfach Ad-hoc-Zahlungen außerhalb ihrer wiederkehrenden Zahlungen abwickeln.

Kontoaufladungen

Einige Händler bieten Dienstleistungen an, bei denen ihre Kunden einen Kontostand haben, wie z.B. Energieversorger. Mit Instant Bank Pay können Kunden ihr Konto schnell und einfach aufladen. Ohne teure Kartengebühren.

Bieten Sie Ihren Nutzern Instant Bank Pay

Erfahren Sie wie

Es ist ganz einfach, Instant Bank Pay in Ihre GoCardless-Integration zu integrieren. Der Prozess sollte nur etwa eine Woche dauern.

Ein GoCardless-Partner (QuickFile) hat die Integration mit nur einem Entwickler abgeschlossen.

Erfahren Sie wie

4 Gründe, die zeigen, warum Händler Instant Bank Pay brauchen

Sofortige Informationen über Zahlungen

58 % der GoCardless-Händler, die über einen Partner verbunden sind, geben an, dass sie sofortige Informationen über den Erfolg der Zahlungen benötigen.

  • Sofortige Informationen über Zahlungen

    58 % der GoCardless-Händler, die über einen Partner verbunden sind, geben an, dass sie sofortige Informationen über den Erfolg der Zahlungen benötigen.

Kartenzahlungen sind zu teuer

65 % der GoCardless-Händler, die über einen Partner verbunden sind und Abonnements verkaufen, sagen, dass Kreditkartenzahlungen zu teuer sind.

Sie möchten GoCardless nicht verlassen

80 % der GoCardless-Händler, die über einen Partner verbunden sind und Abonnements verkaufen, möchten in der Lage sein, sofortige Zahlungen über GoCardless entgegenzunehmen.

  • Kartenzahlungen sind zu teuer

    65 % der GoCardless-Händler, die über einen Partner verbunden sind und Abonnements verkaufen, sagen, dass Kreditkartenzahlungen zu teuer sind.

  • Sie möchten GoCardless nicht verlassen

    80 % der GoCardless-Händler, die über einen Partner verbunden sind und Abonnements verkaufen, möchten in der Lage sein, sofortige Zahlungen über GoCardless entgegenzunehmen.

„Aber normale Banküberweisungen sind doch kostenlos“

Der Hauptgrund, warum Händler sich dafür entscheiden, Zahlungen per Banküberweisung einzuziehen, ist nicht, dass sie kostenlos sind. Für zwei Drittel der von uns befragten Händler spielten die Kosten keine Rolle. Bieten Sie Ihren Nutzern also mit Instant Bank Pay eine bessere Alternative.

Bieten Sie Ihren Nutzern Instant Bank Pay

Erfahren Sie wie

Es ist ganz einfach, Instant Bank Pay in Ihre GoCardless-Integration zu integrieren. Der Prozess sollte nur etwa eine Woche dauern.

Ein GoCardless-Partner (QuickFile) hat die Integration mit nur einem Entwickler abgeschlossen.

Erfahren Sie wie

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GoCardless SAS (Unternehmensregisternummer 834 422 180, R.C.S. PARIS), Stammkapital 6.000.000 EUR, ist von der ACPR (französische Finanzaufsichtsbehörde) mit dem Bank Code (CIB) 17118 für die Erbringung von Zahlungsdienstleistungen zugelassen.