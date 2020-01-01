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Es dauert in der Regel nur 1 Woche, um Instant Bank Pay in Ihre GoCardless-Integration zu integrieren. Einer unserer GoCardless-Partner hat den gesamten Prozess mit nur einem Entwickler abgeschlossen.
Unsere neue API, die Instant Bank Pay ermöglicht.
Ist Ihr Produkt auf einer Abrechnungsplattform? Hier finden Sie eine Anleitung, wie Sie Instant Bank Pay in Ihr Produkt integrieren können.
Ist Ihr Produkt eine Abonnement- oder Mitgliedschaftsplattform? Hier finden Sie eine Anleitung, wie Sie Instant Bank Pay in Ihr Produkt integrieren können.
Unser Entwickler Lawrence Jones gibt Ihnen einen Überblick über sogenannte Billing Requests (Zahlungsaufforderungen) – die Grundlage für Instant Bank Pay. Im Video erfahren Sie, was Billing Requests sind, wie sie funktionieren und wie Sie sie zu Ihrer GoCardless-Integration hinzufügen können.