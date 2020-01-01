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(Coming soon) So können Sie Ihren Nutzern Instant Bank Pay anbieten

Es dauert in der Regel nur 1 Woche, um Instant Bank Pay in Ihre GoCardless-Integration zu integrieren. Einer unserer GoCardless-Partner hat den gesamten Prozess mit nur einem Entwickler abgeschlossen.

Alles, was Sie brauchen, sind diese Dokumente

Die Billing Request API

Unsere neue API, die Instant Bank Pay ermöglicht.

Dokumente ansehen

Die UX-Anleitung für die Rechnungsstellung

Ist Ihr Produkt auf einer Abrechnungsplattform? Hier finden Sie eine Anleitung, wie Sie Instant Bank Pay in Ihr Produkt integrieren können.

Anleitung ansehen

Die UX-Anleitung für Abonnements

Ist Ihr Produkt eine Abonnement- oder Mitgliedschaftsplattform? Hier finden Sie eine Anleitung, wie Sie Instant Bank Pay in Ihr Produkt integrieren können.

Anleitung ansehen

Sehen Sie sich eine Demo mit einem unserer GoCardless Entwickler an

Unser Entwickler Lawrence Jones gibt Ihnen einen Überblick über sogenannte Billing Requests (Zahlungsaufforderungen) – die Grundlage für Instant Bank Pay. Im Video erfahren Sie, was Billing Requests sind, wie sie funktionieren und wie Sie sie zu Ihrer GoCardless-Integration hinzufügen können.

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GoCardless SAS, 7 rue de Madrid, 75008. Paris, Frankreich

GoCardless SAS (Unternehmensregisternummer 834 422 180, R.C.S. PARIS), Stammkapital 6.000.000 EUR, ist von der ACPR (französische Finanzaufsichtsbehörde) mit dem Bank Code (CIB) 17118 für die Erbringung von Zahlungsdienstleistungen zugelassen.