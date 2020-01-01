Sehen Sie sich eine Demo mit einem unserer GoCardless Entwickler an

Unser Entwickler Lawrence Jones gibt Ihnen einen Überblick über sogenannte Billing Requests (Zahlungsaufforderungen) – die Grundlage für Instant Bank Pay. Im Video erfahren Sie, was Billing Requests sind, wie sie funktionieren und wie Sie sie zu Ihrer GoCardless-Integration hinzufügen können.