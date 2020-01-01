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Eine original GoCardless-Serie

Mastering Payments

Von wiederkehrenden Zahlungen bis hin zu Open Banking – in dieser Webinar-Reihe kommen Zahlungsexperten zu Wort und stellen Ihnen die neuesten Forschungsergebnisse aus der gesamten Branche vor. Erhalten Sie exklusive Einblicke in die besten Strategien, um Ihr Unternehmen zu vergrößern, wettbewerbsfähig zu bleiben und die neuesten Zahlungslösungen zu nutzen.

Alle Folgen der Mastering Payments Serie

[Jetzt registrieren] Zahlungsausfälle vermeiden mit Forrester

Seien Sie dabei, wenn wir uns gemeinsam mit der Forrester-Analystin Lily Varon mit dem Thema Zahlungsausfälle befassen.

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[On-Demand] Scale your Payments like a Cloud Native

Erfahren Sie von Chargebee und Cuckoo, wie sie Cloud-basierte Zahlungen nutzen, um ihre Unternehmen zu skalieren und zu vergrößern.

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[On-Demand] Folge 2: How Re-Leased are saving $10,000 a month in bank fees through automation

Erfahren Sie, wie Re-Leased seinen Zahlungsprozess automatisierte, die DSO um 15 Tage reduzierte und nun 10.000 $ pro Monat an Bankgebühren spart.

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GoCardless SAS, 7 rue de Madrid, 75008. Paris, Frankreich

GoCardless SAS (Unternehmensregisternummer 834 422 180, R.C.S. PARIS), Stammkapital 6.000.000 EUR, ist von der ACPR (französische Finanzaufsichtsbehörde) mit dem Bank Code (CIB) 17118 für die Erbringung von Zahlungsdienstleistungen zugelassen.