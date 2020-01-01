Mastering Payments

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Eine original GoCardless-Serie
Von wiederkehrenden Zahlungen bis hin zu Open Banking – in dieser Webinar-Reihe kommen Zahlungsexperten zu Wort und stellen Ihnen die neuesten Forschungsergebnisse aus der gesamten Branche vor. Erhalten Sie exklusive Einblicke in die besten Strategien, um Ihr Unternehmen zu vergrößern, wettbewerbsfähig zu bleiben und die neuesten Zahlungslösungen zu nutzen.
Seien Sie dabei, wenn wir uns gemeinsam mit der Forrester-Analystin Lily Varon mit dem Thema Zahlungsausfälle befassen.
Erfahren Sie von Chargebee und Cuckoo, wie sie Cloud-basierte Zahlungen nutzen, um ihre Unternehmen zu skalieren und zu vergrößern.
Erfahren Sie, wie Re-Leased seinen Zahlungsprozess automatisierte, die DSO um 15 Tage reduzierte und nun 10.000 $ pro Monat an Bankgebühren spart.