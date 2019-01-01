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Côme Trémeau

Entrepreneurs, comment automatiser votre comptabilité grâce aux logiciels cloud
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Voyons comment gagner du temps sur la gestion comptable de votre entreprise.

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Signatures électroniques et prélèvements automatiques SEPA : nouveau guide GoCardless
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Tout savoir sur la réglementation autour des signatures électroniques.

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Deloitte intègre à nouveau GoCardless à sa liste des 500 entreprises tech à la plus forte croissance de la région EMEA
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GoCardless à la 54e place de la liste du programme Technology Fast 500 EMEA.

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Valoriser la mission de conseil de l'expert-comptable : apport et prix
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Discuter de la valeur ajoutée d'une prestation avec ses clients & ses prospects.

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