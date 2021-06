Automatiser le rapprochement et le lettrage des comptes

Par Côme Trémeau — nov. 2017 — 2 min lues

Les périodes fiscales se suivent et ne se ressemblent pas mais une constante demeure. De plus en plus de professionnels ont le sentiment que chaque période fiscale est pire que la précédente.

Des clients trop occupés par leurs affaires tardent à vous transmettre les documents nécessaires. Des clients négligents en oublient parfois de vous répondre.

Comment faire gagner du temps et de l'argent à tout le monde ? En automatisant le maximum de tâches en échange d'informations vraiment utiles.

Lettrage des comptes et rapprochements pour avoir une vue en temps réel des créances et dettes.

Le lettrage des comptes et les différents rapprochements effectués par les comptables permettent d'avoir une idée très précise des créances et dettes. Effectuées régulièrement, ces opérations peuvent même permettre de limiter le risque d'impayé en faisant gagner de précieux jours.

Elles sont cependant particulièrement chronophages!

En une minute, un individu moyen ne fait même pas correspondre 10 opérations lorsque le rapprochement ou lettrage est fait à la main (source: la comptabilité en ligne de A à Z).

Pour les plus petits dossiers, les cabinets d'expertise comptable ont depuis longtemps cherché des solutions pour gagner du temps dans ce domaine. Pour rentabiliser les plus petits dossiers, il a très vite été demandé au client de classer ses justificatifs dans l'ordre des opérations apparaissant sur le relevé bancaire. Cette technique évite toute erreur de saisie. Les opérations sont comptabilisées dans l'ordre du relevé bancaire et rapprochées en une seule fois. Les soldes comptables de la banque et de l'entreprise sont identiques.

Les moyens modernes permettent désormais de gagner du temps même sur les plus gros dossiers. L'automatisation des tâches et la communication entre les différentes solutions logicielles via des API's facilitent les rapprochements. Ainsi, lorsque le client du cabinet fait un suivi de ses créances et dettes, ce suivi permet un rapprochement et lettrage automatique en comptabilité.

Pour ne plus avoir le sentiment que chaque période fiscale est pire que la précédente.

Lettrage des comptes et rapprochements sont facilités par de nouvelles techniques

L'automatisation des écritures comptables est déjà une réalité. Lorsque le comptable scanne ses factures, l'écriture comptable est automatisée.

Lorsque le logiciel de comptabilité utilise les outils de scraping, les factures sont récupérées sur les sites internet des fournisseurs. Récupérer des factures électroniques ou des relevés de comptes devient un jeu d'enfant.

L'affectation comptable est alors proposée par le logiciel ou réalisée par le client qui classe ses factures et règlements dans différentes catégories. Chaque logiciel est différent.

Tous ont cependant un point commun : ils remplacent la saisie manuelle et accélèrent la tenue des comptes. Les rapprochements et lettrages des comptes ne sont plus un sujet et le compte d'attente n'est plus utilisé ou presque.

Ajoutez à cela une solution d'automatisation des paiements récurrents et le cabinet d'expertise comptable disposera d'une solution qui lui permet de gagner du temps dans le recouvrement de ses créances. Une solution qu'il peut aisément proposer à ses clients.

Gocardless est une API qui automatise les prélèvements récurrents. Pour être sûr de se faire payer à l'échéance convenue et de rapprocher facilement les paiements et les factures de vente.

Télécharger le guide La comptabilité en ligne de A à Z.