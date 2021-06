Nos conseils pour booster sa productivité printanière

Par Côme Trémeau — juin 2017 — 4 min lues

Alors que le printemps bat son plein et tout comme l’on prévoit le gros nettoyage de printemps dans sa maison, il est aussi temps de rafraîchir sa journée de travail. Comment faire ? En optimisant votre temps de travail. Parce que travailler intelligemment est quelque chose de très important pour GoCardless, nous avons préparé une petite liste de nos meilleurs conseils pour améliorer la productivité. Du bureau debout au bruit blanc en passant par les applis intelligentes et les listes écrites à la main, nous espérons que vous trouverez quelques-unes de ces idées utiles pour booster votre workflow.

“Location, location, location”

Être coincé au bureau toute la journée peut, peu à peu, nuire à votre productivité. Si votre environnement le permet, levez-vous de temps en temps et allez travailler ailleurs dans le bureau. Installez-vous sur un canapé, à un bureau différent du vôtre ou même à un bureau debout ! Ce dernier est particulièrement bon pour la santé et certains de nos employés ont vraiment vu la différence au niveau de leur productivité lorsqu’ils sont passés au bureau debout.

« Changer d’endroit pour travailler, comme, par exemple, aller de mon bureau au canapé ou à un autre étage, me permet de me reconcentrer dans un nouvel environnement. Je me suis aussi rendu compte que travailler debout à mon bureau pendant une heure ou deux chaque jour booste vraiment mon niveau d’énergie et ma productivité ! » - Nas (équipe commerciale)

Pour ceux qui peuvent travailler en télétravail, comme les rédacteurs, les programmeurs ou les web designers, travailler dans un café ou une bibliothèque pendant quelques heures peut parfois vraiment faire la différence en termes de stimulation, ce qui est parfois juste ce qu’il faut pour terminer cette tâche super complexe.

“Old School” mais toujours valide

Pourquoi ne pas prendre dix minutes pour faire une liste « À faire » tous les jours ? Vous pourrez ainsi voir clairement ce que vous pouvez faire sur votre journée de travail et serez donc capable de gérer vos attentes ainsi que celles de votre équipe en matière de productivité. Vous pourrez aussi mieux vous concentrer et éviter les tâches inutiles.

Pendant la journée, n’oubliez pas d’ajouter toutes les nouvelles tâches qui s’ajoutent à votre planning afin de ne pas oublier de les effectuer. Si vous n’avez pas le temps de vous en occuper aujourd’hui, écrivez-les à nouveau sur la liste de demain. Les applications Evernote, Wunderlist ou encore Todoist sont vraiment utiles. Vous avez aussi l’option d’écrire la liste à la main, ça a un côté plus authentique. J

« Je suis une adepte de la liste hebdomadaire écrite à la main. Dès que je commence à écrire les choses sur papier, je m’en rappelle beaucoup plus facilement. Et c’est tellement jouissif de barrer chaque tâche que vous venez de compléter ! » - Eva (Marketing)

Exploitez votre énergie naturelle

Envisagez de planifier vos tâches selon votre niveau d’énergie naturel. Si vous travaillez sur une tâche complexe (demandes de données ou code compliqué par exemple), occupez-vous en lorsque votre niveau d’énergie est à son maximum. Occupez-vous des tâches moins complexes comme répondre aux e-mails lorsque vous avez une petite baisse de régime.

« Il vaut mieux ne pas tenter de travailler sur des tâches difficiles si on n’en a pas l’énergie. Vous risquez de faire des erreurs qui, au bout du compte, vous feront travailler moins vite. » - Ross (Marketing)

Se maintenir en bonne forme physique aide également le cerveau à maintenir sa capacité à se concentrer. Faire du sport régulièrement, manger sain (beaucoup de fibres, de protéines, de fruits et de légumes) et dormir assez chaque nuit sont les bases d’une vie saine. Certains de nos collègues sont même adeptes des masques pour dormir comme celui-ci (il a peut-être l’air un peu loufoque mais ils disent tous qu’il est efficace).

Une barrière contre les distractions

La concentration est la clé d’une journée de travail réussie mais avec toutes les distractions à notre portée, il est facile de se laisser envahir et de perdre en productivité. Faire disparaître ces distractions est parfois juste ce qu’il faut pour se reconcentrer. L’équipe GoCardless recommande, par exemple, de fermer tous les onglets ou programmes qui n’ont pas de rapport avec la tâche que vous êtes en train d’effectuer ou de changer les paramètres de votre téléphone et désactiver la majorité de vos applications et notifications.

« Plus de gens devraient essayer - c’est vraiment libérateur. » - Angus (Data) Vous pouvez aussi créer une barrière contre les distractions en utilisant des écouteurs et écoutant du bruit blanc. Cela crée un environnement de travail relaxant qui vous permet de vous concentrer sur la tâche que vous êtes en train d’effectuer. Associez le bruit blanc à un minuteur comme Pomodoro, et vous obtenez un moyen très efficace pour vous concentrer sur les tâches et vous éloigner des distractions, au moins pendant un certain temps.

Autre facteur de distraction énorme : les e-mails. Mais il est pratiquement impossible d’y échapper. Facilitez la gestion de votre boîte de réception en archivant vos e-mails. Même si elle est très efficace, cette méthode n’est malheureusement pas très populaire. Pourtant, rater un e-mail important peut très facilement arriver, surtout lorsque votre boîte de réception regorge de messages qui ne sont pas importants. Résultat : vous oubliez complètement de répondre à ce message important ou alors vous finissez par passer votre boîte de réception au crible pour voir ce que vous avez raté, passez du temps à lire des e-mails anciens, ce qui prend énormément d’espace dans votre cerveau.

« Il y a environ un an, j’ai commencé à religieusement archiver les e-mails auxquels je n’avais pas besoin de répondre. Je suis devenu plus efficace et j’ai réussi à me concentrer sur les choses qui importent vraiment. Maintenant, j’ai rarement plus de dix e-mails dans ma boîte de réception et bien plus d’espace dans mon cerveau ! » - George (équipe commerciale)

Ne pas planifier, c'est planifier l'échec

Enfin, notre meilleur conseil pour la fin : bien planifier sa journée pour rester productif tout au long de celle-ci. Attention, cela ne veut pas dire caser le plus de réunions possibles dans votre calendrier. Au contraire, nous vous conseillons de bloquer du temps pour des sessions de travail et/ou du temps de réflexion.

Passer d’une réunion à une autre est facile, mais prendre le temps de s’occuper de chaque élément discuté l’est beaucoup moins. Si vous avez des tâches récurrentes à effectuer chaque semaine, planifiez-les dans votre calendrier au même moment chaque semaine. Ainsi, vous avez déjà alloué une partie de votre semaine aux tâches de routine.