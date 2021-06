Entrepreneurs, comment automatiser votre comptabilité grâce aux logiciels cloud

Par Côme Trémeau — mars 2018 — 2 min lues

Établir des factures est en règle générale un bon signe pour votre entreprise. Cela veut dire que les clients sont au rendez-vous. Mais une fois la facture envoyée, la partie est encore loin d’être jouée !

Les factures impayées et retards de paiement sont malheureusement le lot quotidien de toutes les entreprises. Au-delà de l’impact sur votre trésorerie, le temps passé à relancer les mauvais payeurs mobilise inutilement votre temps.

Avant de vous expliquer comment automatiser totalement vos règlements, voyons comment gagner du temps sur la gestion comptable de votre entreprise.

Dématérialisation des factures, une obligation légale

Si jusqu’à maintenant vous utilisiez Excel pour générer des factures, sachez que l’État impose désormais la dématérialisation des factures. Selon un décret du 2 novembre 2016, toutes les entreprises en France, grandes ou petites devront s’équiper d’un logiciel pour l’émission de factures. Rendant ainsi la tenue de votre facturation sur Excel tout simplement illégale !

Voici le planning de transition imposé par l’état :

250 à 5000 salariés : 1er janvier 2018

10 à 250 salariés : 1er janvier 2019

Moins de 10 salariés : 1er janvier 2020

Si certains voient cela comme une contrainte, d’autres, déjà utilisateurs de logiciels de facturation, n’y voient qu’un gain de temps substantiel au quotidien.

Reste alors à choisir l’outil adéquat, accessible et qui évolue en même temps que votre activité. Voici les points importants à considérer dans votre choix.

Réactivité et suivi client

Vos clients sont exigeants et vous demandent une grande réactivité. Création d’une fiche client, création d’un devis, ces tâches ne vous prendront plus que quelques minutes. Et les outils de facturation vous offrent un suivi détaillé.

EBP, acteur incontournable de l’édition de logiciels en France, complète sa gamme avec EBP Horizon, une plateforme de facturation et de comptabilité 100% en ligne dédiée et adaptée aux besoins des petites entreprises. Associé à cette plateforme vous profitez des conseils d’Hector, l’assistant virtuel d’EBP Horizon disponible 24h/24, 7j/7.

Comptabilité automatisée

Suivi de la facturation, TVA, établissement du bilan, compte de résultat, etc., à moins que vous ne soyez comptable ces notions sont probablement très abstraites. Le logiciel EBP Horizon s’en charge pour vous dans le respect des lois et réglementations spécifiques à votre activité. Votre Expert-Comptable peut alors prendre la main sur la même plateforme et réaliser les différentes déclarations obligatoires.

Pilotage de votre activité

Consacrez du temps à développer votre entreprise, pas à gérer l’administratif. Dans EBP Horizon, retrouvez tous les indicateurs clés de votre activité mis à jour automatiquement et en temps réel dans vos tableaux de bord. La plateforme vous accompagne dans le développement de votre chiffre d’affaires en vous alertant sur les devis en cours et les factures arrivant à échéance.

Automatisation des règlements

Mais la problématique des factures impayées reste entière. Et pour éviter de passer un temps précieux à relancer vos clients, le prélèvement bancaire est la solution idéale. En mettant en place un mandat de prélèvement SEPA avec vos clients, vous n’avez plus à les relancer. Le règlement des factures est généré automatiquement et vous optimisez ainsi votre trésorerie. GoCardless permet de gérer l'ensemble de l'automatisation du paiement.

De la création des factures, à leur paiement jusqu’au rapprochement bancaire, EBP Horizon et GoCardless se complètent et s’intègrent automatiquement. Vous n’avez qu’un seul tableau de bord pour suivre l’état de votre facturation.

Tarifs accessibles aux petites structures

Pensée pour les TPE-PME, EBP Horizon comme GoCardless proposent des tarifications très accessibles.

Prenez le temps de découvrir cette vidéo qui vous montre point par point comment automatiser votre facturation et comptabilité grâce à EBP Horizon et GoCardless.