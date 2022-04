Tout sur l’initiation de paiement

L’initiation de paiement permet d’ordonner un paiement à travers un compte détenu dans une autre banque. Un entrepreneur qui souhaite utiliser ce moyen de paiement et ce service universel pourra en prendre connaissance avec cet article. L’initiation de paiement a été récemment introduite dans le cadre de la directive européenne DSP2 durant l’année 2018.

Il s’agit d’un dispositif en vue d’accompagner la digitalisation de notre économie dans de nombreux domaines de notre vie quotidienne. Il permet de favoriser l’introduction de nouveaux entrants dans le domaine des paiements comme les agrégateurs ou les initiateurs de paiement.

Définition de l’initiation de paiement

L’initiation de paiement rentre dans le cadre de la Directive Européenne sur les services de paiement, du nom de DSP2. Cette directive a pour but de valider l’intégration de nouveaux acteurs dans les dispositifs de paiement. On les nomme les Third Party provider (TPP), comme les fintechs. Les fintechs sont des nouvelles entreprises nommées start-up dans le domaine du numérique qui proposent des services innovants pour accéder à de nouveaux services bancaires. Ces services sont notamment les agrégateurs de comptes bancaires et les initiateurs de paiement.

L’initiation de paiement nommé en anglais Payment Initiation Services (PIS) est un service qui permet à un entrepreneur d’effectuer un paiement comme un virement bancaire. L’initiation de paiement permet ainsi d’effectuer le paiement à travers une application mobile ou un site internet. Ce paiement est effectué sur une interface même si le compte n’est pas nécessairement logé au sein de cette même interface.

Le but de l’initiation de paiement est de permettre la gestion de plusieurs comptes sur une seule et même plateforme. Cela permet ainsi de faciliter les opérations de paiements et d’optimiser l’ensemble des transactions dans le cadre de l’activité professionnelle de l’entrepreneur.

Fonctionnement de l’initiation de paiement

L’initiation de paiement permet d’effectuer un virement de compte à compte sur une application mobile ou un site internet. Ce moyen de paiement permet d’éviter de recourir à des moyens de paiement comme la carte bancaire.

Ce qui veut dire que l’entrepreneur sera à l’origine et l’initiateur de l’ordre de paiement. Pour pouvoir émettre cet ordre de paiement, il est n’est pas nécessaire de passer par l’établissement bancaire où le compte est logé. Cela permet de faciliter les transactions entre professionnels et clients et permet d’utiliser des supports comme un Smartphone ou un ordinateur portable.

En France, il est nécessaire pour une PSI d’obtenir l’agrément de l’ACPR (Autorité de contrôle prudentiel et de résolution). Les PSI qui détiennent l’autorisation d’opérer en France sont recensés dans un registre unique. Une entreprise comme GoCardless enregistrée au sein de ce registre permet pour les entrepreneurs de collecter des paiements récurrents et ponctuels dans le respect de la directive DSP2.

Collecter ses paiements de manière optimale avec l’initiation de paiement

Une solution de paiement en ligne comme GoCardless rentre dans le cadre de l’initiation de paiement pour les entrepreneurs. Ce qui veut dire qu’il est possible d’utiliser GoCardless pour collecter directement les paiements sur les comptes bancaires des clients, sans avoir à recourir à un établissement bancaire.

Ainsi, il est possible de collecter les paiements récurrents et ponctuels avec GoCardless et d’avoir un contrôle complet sur le processus de paiement des clients, à travers une date et un montant précis du paiement. Cela permet de réduire de manière significative les retards de paiements et également d’intégrer la comptabilisation des paiements avec un logiciel de comptabilité comme celui de l’entreprise Sage.

Il est également possible de recenser les retards de paiements et d’effectuer des relances automatiques et intelligentes. Plusieurs chiffres permettent de faire état de l’efficacité de GoCardless :