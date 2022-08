Top 5 des logiciels d’e-carte bleue

Lorsqu’un entrepreneur souhaite effectuer un paiement en ligne, il peut utiliser un logiciel d’e carte bleue pour l’achat de produits ou de services ou encore se faire payer. Un logiciel d’e carte bleue permet de générer une carte virtuelle afin d’acheter en ligne. D’autant plus que les achats en ligne représentent prés de 112 milliards d’euros pour l’année 2020 et font désormais partie de notre quotidien.

Ainsi, la carte bancaire peut faire l’objet de piratage de données bancaires. Le logiciel d’e carte bleue permet de protéger le compte bancaire professionnel et d’effectuer les transactions en toute sécurité. L’entrepreneur devra se rapprocher de son établissement bancaire pour savoir si ce service est disponible ou non.

Le logiciel e-carte bleue donne la possibilité d’accéder à un service de paiement avec une sécurité à toute épreuve. Pour avoir accès à ce service, il faut généralement télécharger un logiciel pour créer des numéros de cartes bancaires temporaires afin d’effectuer des achats en ligne. Voici un aperçu des principaux logiciels d’e carte bleue.

Le logiciel d’e carte bleue de la Société générale

La banque Société générale propose un logiciel de carte bleue pour les cartes de paiement Visa et Mastercard. Ce service consiste à obtenir un numéro éphémère sur une interface sécurisée pour 12 € par an. Pour souscrire à ce service, le client doit s’inscrire sur le site internet de la Société générale. Pour effectuer un achat en ligne, le logiciel d’e carte bleue de la société générale génère un numéro temporaire lors de l’achat en ligne. Ce numéro peut-être généré sur un PC ou sur un appareil mobile.

Le logiciel d’e carte bleue de la Banque Populaire

Le logiciel d’e carte bleue de la banque populaire propose ce service pour ses clients et ceux qui détiennent une carte bancaire Visa Banque Populaire. L’accès à ce service s’effectue via le logiciel e-carte bleue avec les identifiants disponibles par courrier. Autrement, le client peut accéder à ce service sur PC et sur un appareil mobile. Le service est disponible chez les e-commerçants qui proposent un service de paiement en ligne via un e-commerce.

Le logiciel d’e carte bleue de la Caisse d’épargne

Le logiciel d’e carte bleue de la Caisse d’épargne est disponible pour 12 € par an pour les clients et détenteur d’une carte de débit au sein de cet établissement bancaire. La carte bleue de la Caisse d’épargne est compatible sur de nombreuses boutiques en ligne. Il est à noter que le logiciel d’e carte bleue de la Caisse d’épargne était seulement compatible sur PC mais depuis avril 2016, la solution est compatible sur les appareils mobiles. Le client doit se rendre sur le site internet de l’établissement bancaire pour pouvoir installer ce logiciel d’e carte bleue sur son ordinateur de bureau ou portable.

Le logiciel d’e carte bleue de la Banque Postale

La Banque postale propose un logiciel d’e carte bleue pour les clients titulaires d’un compte courant et d’une carte Visa. Cette solution fonctionne notamment sur les sites internet qui acceptent les paiements par carte bancaire sur les réseaux Visa ou Mastercard. Comme ses concurrents, la Banque Postale propose un accès au logiciel d’e carte bleue en téléchargeant un logiciel sur le site internet ou sans installer le logiciel via son interface en ligne. L’établissement propose deux formules, une gratuite pour les titulaires d’une carte Visa Infinite ou Platinum ou une formule payante avec une cotisation annuelle de 13 € (pour les détenteurs de carte Visa, Visa Premier, Réalys ou Mastercard).

Le logiciel d’e carte bleue de la Banque en ligne Fortuneo

Les banques en ligne proposent également un logiciel d’e carte bleue comme Fortuneo. L’accès aux cartes virtuelles de Fortuneo s’effectue via une application mobile et tablette ou sur un ordinateur. Le numéro d’e carte bleue peut-être obtenu en renseignant le montant et la durée de validité de la carte virtuelle. Cette carte virtuelle peut-être utilisée pour tous les achats en ligne, mais également pour les abonnements et les paiements récurrents en adaptant le montant et la durée d’utilisation de la carte virtuelle.

Accepter les paiements par prélèvement automatique avec GoCardless

Un entrepreneur peut proposer un service de paiement par carte bancaire ou carte bleue pour se faire payer. En effet, les cartes bancaires sont très utilisées dans les transactions en ligne et l’entrepreneur peut considérer d’autres moyens de paiement pour effectuer des transactions avec ses clients.

Une solution de paiement en ligne comme GoCardless propose aux entrepreneurs de collecter directement les paiements sur les comptes bancaires des clients. Cette solution de paiement est beaucoup plus abordable par rapport à la tarification des paiements par e-carte bleue.

De ce fait, collecter directement les paiements sur les comptes bancaires par prélèvements automatiques permet de diminuer de manière considérable les incidents de paiement. En effet, une carte bancaire peut par exemple avoir atteint sa date d’expiration.

Les coûts de transaction par e-carte bleue peuvent coûter des sommes non-négligeables pour les commerçants et ne sont pas plafonnés. D’autant plus qu’il y a des frais supplémentaires pour les transactions transfrontalières. Ainsi, les transactions par cartes virtuelles sont 1 à 3 % plus coûteuses.

GoCardless propose des frais de transactions beaucoup moins importants, ce qui permettra de diminuer les coûts pour une bonne gestion de la trésorerie. Il n’y a pas de frais cachés et GoCardless permet de réduire de 56 % les coûts associés pour accepter les paiements des clients. L’entrepreneur peut également envisager d’utiliser la fonctionnalité Instant Bank Pay pour obtenir un paiement instantané via le prélèvement SEPA grâce à l’Open Banking.

Le service Instant Bank Pay de GoCardless permet de réduire en moyenne les coûts de transaction de 54 % par rapport aux cartes bancaires. Les transactions en ligne pour les détenteurs de boutiques en ligne seront facilitées d’autant plus que la solution de paiement GoCardless est compatible avec la plateforme WooCommerce pour développer une boutique en ligne. L’entrepreneur peut intégrer très facilement la passerelle de paiement avec cette solution pour développer un e-commerce.

