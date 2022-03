Le terme SEPA fait partie du quotidien des entrepreneurs, lorsqu’il s’agit d’effectuer un paiement par virement bancaire ou par prélèvement. Cependant, qu’est-ce qu’un IBAN SEPA ? Le terme peut sembler barbare et compliqué à comprendre, mais il sera toutefois utile de connaître ce terme qui est souvent utilisé dans le jargon bancaire.

L’harmonisation des moyens de paiement au niveau européen a pour conséquence de créer un espace unique de paiement en euros. Cet espace unique de paiement permet aux entrepreneurs de recevoir et d’émettre des paiements lors de l’achat ou la vente d’un bien ou d’un service. L’IBAN SEPA a pour objectif de faciliter les transactions entre entreprises et particuliers et ainsi de diminuer au maximum les procédures. Tout d’abord, il convient de savoir en quoi consiste l’IBAN.

En quoi consiste l’IBAN?

L’IBAN signifie en anglais International Bank Account Number, fruit de la création de l’Organisation Internationale de Normalisation (ISO) et du Comité Européen des Standards Bancaires (ECBS). Il s’agit d’une norme internationale qui a pour objectif de sécuriser les virements bancaires au sein de l’espace Européen que l’on nomme SEPA.

En quoi consiste le SEPA?

L’acronyme SEPA désigne en français un espace unique des paiements en euro, soit en anglais Single Euro Payments Area. Ce qui veut dire que le SEPA a pour but d’harmoniser les différents moyens de paiement comme les prélèvements et les virements bancaires. Le SEPA est utilisé depuis le 1er février 2014, comme un moyen de paiement de référence dans prés de 34 pays et dans l’ensemble des pays de l'Union européenne.

Ainsi, les pays qui se situent dans la zone SEPA sont :

les pays de l’Union européenne qui ne sont pas membres de la zone euro.

Les pays de l’Union européenne qui font partie de la zone euro.

D’autres pays européens : Monaco, Saint-Marin, Islande, Norvège, Suisse et Liechtenstein.

Pour effectuer un paiement avec un IBAN SEPA, il est nécessaire de disposer du numéro IBAN de l’entrepreneur, auquel vous souhaitez effectuer un paiement. Ainsi, il sera essentiel de saisir l’IBAN dans l’espace en ligne de son établissement bancaire qui reconnaîtra automatiquement le BIC.

L’IBAN pour les paiements SEPA est présenté sous cette forme :

Nom: Entreprise Gocardless IBAN: FR42TCCL0099XXXXXXXXXBIC:

L’IBAN SEPA a la particularité d’indiquer le pays sur lequel le compte bancaire est domicilié, ainsi, lorsque celui-ci est domicilié en France, les deux premières lettres seront FR.

Il est par ailleurs possible de vérifier lorsqu’un entrepreneur souhaite effectuer un virement envers une entreprise, de s’assurer que l’IBAN soit compatible avec le système SEPA. Il suffira de se rendre sur un site spécialisé et de saisir l’IBAN qui informera si le compte bancaire est valide ou non.

Pour effectuer un paiement avec un IBAN SEPA, il est à noter qu’il faut prendre en considération qu’il existe de nombreux établissements bancaires en Europe. On dénombre deux types de paiement pour effectuer un paiement avec un IBAN SEPA :

Saisir l’IBAN et le nom du destinataire : il s’agit d’un moyen de paiement que certaines fintech comme Anytime peuvent proposer à l’encontre des utilisateurs pour effectuer un virement SEPA. Généralement, le fonctionnement des paiements modernes avec un IBAN SEPA nécessite de saisir le nom de l’entreprise et le numéro IBAN du destinataire. Par la suite, il faudra saisir le montant et la référence du paiement.

Ancien système de paiement : certains établissements bancaires différencient les virements domestiques à l’intérieur d’un pays et classent les virements SEPA comme étant des virements internationaux.

Il est possible de programmer un prélèvement automatique SEPA de manière récurrente et ponctuelle avec une entreprise comme GoCardless. Cela nécessite pour les clients d’un entrepreneur de remplir un mandat de prélèvement en ligne et de prélever sans tracas des sommes, sans avoir à recourir aux chèques ou à se connecter dans un espace de paiement en ligne.

Découvrez comment GoCardless peut vous aider vos paiements ad hoc ou récurrents