Qu'est-ce que la gestion des ressources humaines ?

La gestion des ressources humaines (ou GRH) est une notion essentielle au sein d’une entreprise, et ce indépendamment de sa taille. Le terme même en atteste puisqu’il remplace le concept de « gestion du personnel », longtemps utilisé pour désigner les simples obligations administratives et comptables. Aujourd’hui, il ne s’agit pas seulement de gérer le personnel mais de s’appuyer sur des moyens humains qui sont l’un des ressorts de la bonne santé d’une entreprise.

La gestion des ressources humaines : définition et fonctions

Puisqu’il est difficile de résumer la notion de gestion des ressources humaines en une page, et à fortiori en quelques lignes, nous allons nous contenter d’énumérer ses principales activités au sein de l’entreprise :

Le recrutement consiste à identifier les besoins actuels et futurs de l’entreprise, puis à rechercher les ressources motivées et compétentes à même d’y répondre.

La gestion des carrières et la formation continue sont aujourd’hui des piliers importants des RH puisqu’il n’est plus question d’occuper un même poste toute une vie, mais plutôt de se former et d’évoluer.

La rémunération concerne non seulement la gestion des salaires mais aussi la motivation positive, par le salaire, certes, mais aussi des primes ou d’autres avantages.

L’amélioration des conditions de travail est un axe de réflexion important pour améliorer la productivité et les performances, tout en assurant des conditions de sécurité, d’hygiène et de confort, et en luttant contre le stress.

Comme nous le disions plus haut, nous aurions pu développer bien d’autres aspects, notamment au niveau de l’administration et de la communication, mais les quatre missions ci-dessous restent tout de même les principales.

La gestion des ressources humaines : les enjeux

Les entreprises ont aujourd’hui pris conscience que les ressources humaines sont l’un des principaux piliers sur lesquels reposent leur croissance et leur pérennité.

Le premier enjeu est d’ordre opérationnel : organisé en une hiérarchie, selon les qualifications et les tâches de chacun, le personnel doit faire l’objet d’une gestion rigoureuse, des horaires et des conditions de travail jusqu’à la réception du bulletin de salaire mensuel, ainsi que du règlement correspondant, ou encore l’entretien annuel d’évaluation.

En assumant ce rôle, et en remplissant les missions dont nous parlions au paragraphe précédent, il est facile de comprendre que la gestion des ressources humaines a des répercussions à tous les niveaux, aussi bien en termes de productivité que de budget et de maîtrise des coûts. Le personnel est une véritable valeur ajoutée dans l’absolu, pour le développement de l’entreprise, comme par rapport à la concurrence, pour se différencier ou s’imposer sur un marché.

La gestion des ressources humaines : l’évolution

Outre l’indispensable prise de conscience évoquée en introduction, il faut reconnaître que le développement des nouvelles technologies a totalement transformé la gestion des ressources humaines. Il a d’abord permis de simplifier et de réduire les tâches administratives de routine, désormais automatisées, pour mettre l’accent sur d’autres aspects plus importants. La gestion des salaires en est l’exemple le plus frappant : l’utilisation de logiciels permet de gagner un temps considérable pour se concentrer sur la dimension « sociale » des RH.

L’outil numérique a également transformé en profondeur l’analyse des besoins et le processus de recrutement, plus large et qualitatif que jamais. Il a aussi permis l’accès à de nouveaux outils, tels que la formation en ligne et les MOOC (Massive Open Online Courses). S’ils ne remplacent pas encore tout à fait les formations en présentiels, ils se révèlent plus pratiques et plus économiques. Par là-même, ils transforment la gestion des carrières en encourageant la formation continue.

Enfin, internet a permis de changer l’image des entreprises ou, plus exactement encore, de travailler davantage sur la question de l’image. Moins cher et plus facile d’accès, cet outil de communication moderne permet de valoriser les marques et de parler plus directement à leurs clients. En interne, les réseaux sociaux d’entreprise créent une relation entre l’employeur et les employés, un sentiment d’appartenance encore renforcé par les comités d’entreprise, eux-aussi de plus en plus présents dans les entreprises 2.0.